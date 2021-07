De bedste smarte pærer i 2021

De bedste smarte lamper sikrer, at du kan skabe den perfekte atmosfære uden at skulle rejse dig fra sofaen. Uanset om du ønsker at lysne eller dæmpe dine pærer, skabe en dramatisk effekt ved at ændre den nuance, de lyser i, eller blot styre dem, når du ikke er hjemme, skal du bare bruge din smartphone eller en af de bedste smarte højttalere eller smarte skærme.

De bedste smarte pærer er LED-pærer i stedet for traditionelle glødepærer, så de bruger mindre energi, og takket være den lange levetid skal de ikke udskiftes så ofte - alt sammen noget, der kan spare dig penge.

Den bedste smarte belysning kan indstilles til at fungere sammen med andre typer af de bedste smart home-enheder, f.eks. de bedste smart plugs, de bedste video-dørklokker og de bedste overvågningskameraer, så du også kan automatisere dit hjem. Du kan f.eks. indstille det smarte lys til at tænde automatisk, når dit overvågningskamera registrerer bevægelse, eller sikre en hyggelig atmosfære med dæmpet lys og radioen, der spiller din yndlingskanal efter et bestemt tidspunkt - en fast bestanddel, når det gælder de bedste smarte lyskilder til hjemmet.

Når du skal vælge de bedste smarte lamper, skal du overveje, hvilken type montering pæren har, og om den er kompatibel med din eksisterende belysning, eller om du skal købe adaptere. Det er også værd at overveje, hvor mange forskellige farver de smarte pærer kan oplyse, og om du skal investere i ekstra kit for at få dem til at fungere.

Med så mange valgmuligheder indenfor smarte pærer på markedet kan det være en stor opgave at vælge den rigtige. Derfor er vi her for at kaste lys over emnet ved at sætte nogle af de største navne indenfor smart belysning på prøve for at finde ud af, hvilke der er de bedste smarte lamper, du kan købe lige nu.

Et overblik over de bedste smart pærer:

1. Philips Hue Color Ambience De største og med god grund Specifikationer Effekt: 10 W Farver: +16 millioner farver Farvetemperatur: 2,000-6,500K Nominel nyttelysstrøm: 806 Levetid: 25,000 timer Højde: 109.2mm Diameter: 62mm Grunde til at købe + Nem opsætning + Fungerer godt med andre tjenester Grunde til at lade være - Dyrt

Det er med god grund, at Philips Hue er det største navn inden for smart belysning: de er uden sammenligning et af de bedste lyssystemer på markedet. Pærerne giver det mest naturlige lys vi har set, deres app er nem at bruge og monteringen foregår helt gnidningsfrit. Der findes også et bredt udvalg af forskellige former for smart belysning, lige fra farvepærer (med 16 millioner nuancer) og hvide pærer (både faste og ambiente pærer med et væld af forskellige nuancer) til sidelamper og loftslamper, udendørs belysning og endda Philips Hue-lysstrimler. Med så mange valgmuligheder er det værd at lave din research og virkelig tænke over, hvad du har brug for, før du investerer. Når det er sagt, kan du ikke bruge tidligere versioner af Hue-lamperne uden hubben, hvilket betyder, at den eneste måde at komme i gang på er med et startsæt, som vil koste dig betydeligt mere end blot en pære. I stedet vil vi anbefale de nyere kits, der er udstyret med Bluetooth, hvilket fjerner behovet for hubben. Læs hele anmeldelsen: Philips Hue (på engelsk)

Ligesom Philips Hue tilbyder LIFX et væld af muligheder for smart lys; fra farve- og hvide pærer, både i fuld størrelse og det mere kompakte LIFX Mini-design til lysstrimler og endda LIFX Beam - mærkets egen version af smart lys vægkunst. Der er også en udendørs pære, der forbedrer nattesynet på de bedste sikkerhedskameraer i hjemmet. Det er nemt at opsætte, nemt at styre, og med Zigbee indbygget tilslutter disse smarte lamper direkte til dit Wi-Fi i stedet for at have brug for en hub, der tilsluttes til din router, som ældre Philips Hue-modeller. De er også kompatible med HomeKit, Amazon Alexa og Google Assistant, hvilket betyder, at uanset hvilken type smart home du har, passer de ind. Læs hele anmeldelsen: LIFX (på engelsk)

Nanoleaf Shapes tager begrebet belysning og vender det fra bunden til loftet. Ved hjælp af en samling sekskantede og trekantede paneler skaber du en dynamisk form på din væg (eller dit loft eller begge dele), som kan skifte mellem over 16 millioner forskellige farver. Desuden kan panelerne lyse i ensfarvede farver eller skifte farve i forskellige hastigheder for at skabe en unik lyseffekt i dit hjem. Derudover kan du indstille panelerne til at reagere på berøring eller endda på musik, der afspilles i dine omgivelser, så du er i centrum af din egen musikvideo. Det originale sæt leveres med ni paneler, som alle har samme form, men du har mulighed for at tilføje flere, og du kan blande og matche de forskellige former. Vi indrømmer, at disse plastikpaneler ikke ser særlig attraktive ud, når de ikke er oplyst, så hvis du er ude efter et mere stilfuldt look til enhver tid; Nanoleaf Elements i en version af de sekskantede paneler, der har en trælignende finer på dem. Kan du ikke lide lyden af sekskanter og trekanter? Nanoleaf Canvas er firkantede lyspaneler, men de kan desværre ikke kombineres med Nanoleaf Shapes. Læs hele anmeldelsen: Nanoleaf Shapes (på engelsk)

Der er ingen tvivl om, at Nanoleaf Shapes skaber unikke lyseffekter, men de er et dyrt køb, og de passer ikke til de eksisterende sidelamper. Frygt ikke, Nanoleaf tilbyder også den mere prisvenlige Essentials-serie af smart belysning. Vælg mellem den smarte pære med et unikt geometrisk design (kendt som en rhombicosidodekaeder) eller Nanoleaf Essentials-lysstrimlen. Ikke alene kan de lyse i en lang række farver, de har endda en Circadian Lighting-funktion, der ændrer farvetemperaturen i løbet af dagen for at efterligne det naturlige lys. De understøtter også Thread, en smart home-teknologi, som er mere stabil end Wi-Fi og gør en ende på forsinkede forbindelser. De fungerer dog kun med HomeKit og Google Assistant, så det kan være værd at undgå, hvis du bruger Alexa til at styre dit smarte hjem. Læs hele anmeldelsen: Nanoleaf Essentials A19 E27 (på engelsk)

5. TP-Link Kasa Filament Smart Pære (KL50) De bedste smarte glødepærer i filament-stil Specifikationer Effekt: 7 W Farver: Uafstemmelig Farvetemperaturer: 2700 Lumen output: 800 Livstid: 20,000 timer Højde: 120mm Bredde: 60mm

TP-Link er måske et mærke, der er bedst kendt for netværksprodukter som f.eks. de bedste trådløse routere og de bedste powerline-adaptere, men TP-Link har også et overkommeligt udvalg af smart home-enheder, herunder smarte pærer. Udover farve- og hvide pærer er det et af de få mærker, der også tilbyder smarte pærer i filament-stil (den model, vi har anmeldt her), der kan skabe et look i vintage-stil, samtidig med at de har moderne smart home-funktioner. TP-Link Kasa Filament Smart Pære er nem at installere og enkel at bruge og tilbyder også Amazon Alexa og Google-integration, hvilket i betragtning af den ekstremt lave pris gør den til et røverkøb i vores øjne. Læs hele anmeldelsen: TP-Link Kasa Filament Smart Bulb (på engelsk)

6. IKEA Tradfri LED Bulb Simple, enkle og pålidelige – præcis som alt hvad IKEA laver Specifikationer Effekt: 8.9 W Farvetemperatur: 2700K Nominel nyttelysstrøm: 806 Levetid: 25,000 timer Højde: 11cm Diameter: 60mm Grunde til at købe + Meget enkel + Forskellige fatninger + Overkommelig Grunde til at lade være - Ingen farvemuligheder - Kræver ekstra enhed for avancerede founktioner

Med sin Tradfri-serie af smarte pærer gjorde IKEA sin entre på markedet for smart home-enheder. De har måske knap så mange funktioner og farver som de øvrige mærker, såsom Philips og Lifx, men de er nemme at bruge og passer fint til dine IKEA-møbler. Du kan få dem i både hvid og farve og de passer til fatningerne E14 og E27. Der er desuden panellys og spotlights i serien, som passer perfekt ind i dine IKEA-skabe og andet. Vi kan godt lide denne serie, da den er overkommelig i pris og nem at bruge. Vil du have adgang til nogle af de mere avancerede funktioner, skal du oprette forbindelse imellem pæren og en separat enhed, så den får adgang til din router, hvorved du eksempelvis kan styre den via Alexa.

7. Eufy Lumos Smart Bulb En enkel smartpære til begynderen Specifikationer Effekt: 9 W Farvetemperatur: N/A Nominel nyttelysstrøm: 800 Levetid: 20,000 timer Højde: 140mm Diameter: 65mm Grunde til at købe + Overkommelig + Fungerer med Alexa og Google Assistant + Let at bruge Grunde til at lade være - Kun en mulighed - Ingen farver

Eufy (ejet af Anker) er virkelig ved at skabe sig et navn som et robovac-mærke, der producerer nogle af de bedste robotstøvsugere, der kan konkurrere med iRobot, og nogle af de bedste overvågningskameraer til hjemmet, der giver Arlo og Ring kamp til stregen. Men de forsøger sig også med smarte pærer. Det kan godt være, at det er tidligt for Eufys tilbud om smarte pærer - der er i øjeblikket kun én pære at vælge imellem - men det er stadig et enkelt og solidt tilbud, der er nem at bruge. Det er især tilfældet, hvis du ikke er sikker på smart home-teknologi og ønsker en nem og overkommelig mulighed for at prøve det af. Læs hele anmeldelsen: Eufy Lumos Smart Bulb (på engelsk)

Sådan tester vi smart-belysning

For at sammenligne de bedste smarte lamper vurderer vi, hvor enkle de er at installere og styre. Vi vurderer, hvor hurtigt de reagerer på kommandoer som f.eks. at dæmpe eller lysne de smarte pærer, samt at ændre farven og oprette grupper af smarte pærer, der kan styres på samme tid, både når vi er hjemme, og når vi er væk fra vores ejendom. Vi vurderer også hvert design på eventuelle muligheder for stemmestyring og dets funktioner til automatisering af hjemmet. For hver model vil vi vide, hvor stort et udvalg af forskellige armaturer der tilbydes, hvilket ekstraudstyr som f.eks. hubs, lysdæmpere og bevægelser, der også fås til de smarte lamper, og at det ikke krævede, at man skulle læse en tyk brugsanvisning før brug.

Hvordan fungerer smarte lyspærer?

Ligesom de bedste smart home-enheder bruger smarte lamper trådløse teknologier til at oprette forbindelse til din smartphone og give dig mulighed for at styre pæren fra en app. Mange smarte pærer bruger Bluetooth til at parre direkte til din telefon, men disse smarte lamper kan ikke styres, når du er i et andet rum eller længere væk, fordi Bluetooth er en punkt-til-punkt-forbindelse. Hvis du vil styre dine smarte lamper, når du er væk fra hjemmet, skal du kigge efter pærer, der enten har en hub, f.eks. Philips Hue, eller som bruger en cloud-tjeneste - f.eks. LIFX - der kan videresende kommandoer fra din smartphone til skyen og tilbage til den smarte lampe, hvis du ikke er forbundet til det samme Wi-Fi-netværk. Vores artikel om, hvordan smarte lamper fungerer, tilbyder yderligere dybdegående læsning.

