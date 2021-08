Smart sikkerhed i hjemmet: Google klar med nye Nest-kameraer

Google har præsenteret fire nye Nest-kameraer, der både skal gøre det lettere at slippe for kabelrod og sikre, at brugerne ikke bliver oversvømmet af falske alarmer. Der er tale om tre batteridrevne kameraer i form af Nest Cam, Nest Doorbell og Nest Cam with floodlight samt den kablede Nest Cam.

“Googles ambition er at gøre det mere nemt og smidigt at sikre sit hjem, og med de nye batteridrevne kameraer behøver du ikke tænke over placeringen af stikkontakter. Samtidig ved vi, at mange bliver bombarderet med notifikationer, så det er væsentligt, at man kun modtager relevante alarmer,” siger Jesper Vangkilde, kommunikationschef i Google Danmark.

For at sikre, at kameraerne kun giver besked, når det er relevante, er den seneste generation af Nest-kameraer trænet med 40 millioner billeder. Det gør ifølge Google kameraerne i stand til at genkende bestemte objekter og sende notifikationer til ejerens telefon eller tablet, når det er nødvendigt – og kun når det er nødvendigt.

Med kameraerne er det blandt andet muligt at oprette zoner, hvor udvalgte hændelser udløser en alarm. Det kan være alarmer i tilfælde af, at mennesker, dyr eller køretøjer dukker op i kameraets synsfelt – Doorbell kan endda se og fortælle dig, når du modtager en pakke.

(Image credit: Google)

Både Nest Cam og Nest Doorbell fungerer som standard og uden abonnement. Her er det muligt at se de seneste tre timers optagelser på enten mobile enheder eller f.eks. Nest Hub. Videoarkivet kan også udvides med et Nest Aware-eller Nest Aware-plus abonnement som giver adgang til enten 30 eller 60 dages historik. De to abonnementer koster henholdsvis 40 kr. og 80 kr. om måneden.

Ryger internetforbindelsen kan samtlige nye modeller gemme én times optagelser lokalt – det svarer cirka til en uges aktivitet. Derudover kan de tre batteridrevne kameraer, Nest Doorbell, Nest Cam og Nest Cam with floodlight, også gemme deres optagelser i tilfælde af strømsvigt. Når enhederne igen har forbindelse, bliver optagelserne overført til skyen.

Nest Cam og Nest Doorbell byder langt hen ad vejen på mange af de samme funktioner, men rent teknisk adskiller de sig. Nest Cam har et 2 MP-kamera med et synsfelt på 130 grader, og så kan det optage i Full HD-opløsning med op til 30 FPS.

Nest Doorbell har til sammenligning en 1,3 MP-sensor, et synsfelt på 145 grader og kan optage med opløsning på 960 x 1280 pixels med op til 30 FPS. Begge kan desuden optage i mørke, men hvor Nest Doorbell kan fange objekter på op til tre meters afstand, så kan Nest Cam optage med helt op til 6,1 meters afstand.

Google nævner ikke, noget om batterilevetid eller mulighede for opladning. Vi har en formodning om, at der er tale om genopladelige batterier, men resten må vi vente med at finde ud af til lanceringen her i Danmark.

Google Nest Cam Floodlight ser ud til at lyse gevaldigt op i mørket. (Image credit: Google )

Pris og tilgængelighed