Anmeldelse: Philips Hue Play HDMI sync Box

Philips Hue Play HDMI sync Box er en interessant løsning, som med yderligere tilpasning måske kan blive rigtig fed. Som det står nu, er der dog mest tale om en gimmick, som man glemmer eller ikke gider at slå til i dagligdagen. Det er synd, for idéen med lys fra skærmen er rigtig god, når den ellers eksekveres korrekt.

Jeg er helt vild med Ambiligt og idéen bag. Nogle vil måske mene, at det er fjollet med skiftende farverigt lys bag TV’et, men har man først prøvet det, er man ikke i tvivl. Det gør en forskel og det er mere behageligt for øjnene at se på. Desværre er jeg ikke lige så begejstret for Philips TV, og da de er de eneste som har Ambilight-teknologien indbygget, fordi de selv har udviklet den, er der ikke så meget at gøre. You snooze you lose! – indtil nu.

Philips Hue, som i dag hører under det selvstændige Signify, har allerede en god forretning kørende i forhold til deres smarte pærer. Nu har de så lanceret en boks, Philips Hue Play HDMI sync Box, som skal binde disse og dit TV sammen, og give en Ambilight-lignende oplevelse uden behov for et TV med indbygget Ambiligth. Ideen er god, men hvordan fungerer det i praksis?

(Image credit: Signify)

Pris og tilgængelighed

Philips Hue Play HDMI sync Box kom på markedet i slutningen af 2019 og har en vejledende pris på 1.899 kroner. Du kan dog allerede nu finde den omkring 1.500 kroner, eksempelvis i Elgiganten.

Bemærk at der ikke følger nogen pærer eller lamper med, så den reelle pris bliver derfor en del højere, hvis du ikke ejer disse i forvejen. Du har brug for en Hub og minimum to pærer eller lamper. Dette kan hurtigt koste dig 1.000 kroner ekstra.

Design og opsætning

(Image credit: Signify)

Opsætningen af Philips Hue Play HDMI sync Box er for så vidt ganske nem, men kræver samtidig, at du har noget Philips Hue-udstyr i forvejen. Først og fremmest skal du have en Philips Hue-hub, så du kan tilslutte den nye boks trådløst til dit hjemmenetværk. Til den hub skal også være tilsluttet nogle pærer eller lamper, så du rent faktisk har et formål med at tilslutte boksen.

Selve boksen tilsluttes dit TV med et almindeligt HDMI-kabel, som følger med i pakken. Idéen er, at signalerne passerer igennem denne boks, som så fortæller pærerne eller lamperne hvilke farver de skal lyse i og hvornår. Det betyder samtidig, at enheder eller apps, som ikke har adgang til boksen, ikke kan drage nytte af lyseffekterne. Et godt eksempel vil her være dit TVs indbyggede apps til streaming og lignende. Fordi signalet håndteres internt i TV’et, sendes der ikke noget signal til boksen.

(Image credit: Signify)

I stedet skal du tilslutte eksterne enheder såsom TV-boks, spillekonsol, Apple TV og lignende direkte til Philips Hue Play HDMI sync Box via de fire HDMI-indgange på bagsiden af enheden. Tanken er så, at boksen også fungerer som en HDMI-switch og selv vil skifte imellem enhederne alt efter hvad du tænder for.

(Image credit: Signify)

Det hele er for så vidt meget lige til, og det eneste som kan drille en anelse, er softwaren. Du styrer enheden via en app på din telefon kaldet Hue Sync. Herinde opretter du såkaldte Underholdsningsområder, hvor du sammenkæder de forskllige pærer og lamper, som du ønsker at bruge i dit setup. Det er også herinde du skifter imellem de aktive HDMI-indgange og justerer intensiteten på lyseffekterne. Dette vender vi tilbage til.

Du bruger appen til at justere hvor meget automatik du vil have på lyseffekterne. Skal de tænde og slukke automatisk eller vil du slå dem til og fra hver gang. Det er smart, og du får mest ud af Philips Hue Play HDMI sync Box, når du slet ikke tænker over, at den er sat til TV’et.

Inde i appen har du mulighed for at justere på intensitet og lysstyrken. Det anbefales at prøve sig lidt frem, for at finde et passende niveau. Til at starte med fristes man let til at skrue helt op, men det bliver man hurtigt træt af. Man bør samtidig prøve sig frem med placeringen af pærer eller lamper.

(Image credit: Signify)

Daglig brug

Effekten afhænger naturligvis meget af hvor mange pærer du har koblet til, men i høj grad også af hvad du ser på skærmen. Jeg prøvede flere forskellige ting af, film, tv og computerspil og fandt, at især førstnævnte fungerede godt og særligt med tegne- og animationsfilm. Det var da netop også animationsfilm, som blev brugt til demonstrationen under sidste års IFA-messe.

Til spil valgte jeg hurtigt at slå effekterne helt fra. Kameraføringen i eksempelvis Shadow of the Tomb Raider på Xbox One X, resulterede i lys, der var henholdsvist tændt og slukket i ét væk. Det var ikke spor behageligt at se på og illustrerer fint hvornår effekten ikke bidrager med noget positivt. Andre spil bestod mest af mudrede toner, hvilket heller ikke gav et særlig godt resultat, hvorfor jeg hellere vil have lyset slået fra.

Lyset fungerer overordnet bedst ved rolige panoreringer og sceneskift samt med kraftige farver og kan under de rette forudsætninger give noget ekstra og gøre kiggeriet mere behageligt. Det er generelt en god ting at have en form for lyskilde bag skærmen, da det aflaster dine øjne.

Har man som jeg flere enheder tilsluttet på én gang, kan man opleve, at skiftet imellem dem ikke altid fungerer som planlagt. Her er det bøvlet, at man skal ind i en app, for at skifte manuelt imellem HDMI-indgangene.

Det lader til, at Signify vil råde bod på dette, og har i en pressemeddelelse meddelt, at de til foråret vil udsende en softwareopdatering til Philips Hue Play HDMI sync Box, så den også vil kunne styres med stemmetjenester og fjernbetjeninger. Det ser vi frem til at prøve af, men må indtil da nøjes med appen.

(Image credit: Signify)

Fordi her er tale om et produkt i Philips Hue-serien, er det naturligt at sammenligne Philips Hue Play HDMI sync Box med Philips Ambilight. De to har ganske rigtig fælles aner, men der er alligevel markant forskel, og de to teknikker benytter forskellige algoritmer til at fremtrylle farvet lys omkring dit TV.

Hvor Philips Ambiligt læser kanten af billedet og gendanner dette med farver rundt om skærmen, aflæser Sync Box hele billedet og fokuserer især på den midterste del. Dette betyder i praksis, at lyset ikke altid er tro mod hvad der vises i hjørnerne, selvom du som jeg måtte have placeret en lampe i hvert af de fire hjørner, for at efterligne effekten fra Ambilight. Omvendt får man nogle ganske gode effekter ved eksplosioner og lignende lyseffekter, som påvirker hele billedet.

Med Sync Box satser man på en mere overordnet effekt, så eksempelvis lamper placeret ude i rummet også vil eksplodere i farver, når det går løs på skærmen. Ambiligt handler mere om at gøre billedet større på væggen.

Endelig dom

Idéen bag Philips Hue Play HDMI sync Box er ret genial, og det er ikke svært at forstå, hvorfor holdet bag har sendt den lille boks på gaden. Desværre er det ikke helt den erstatning for et ægte Ambiligt-TV, som nogle måske havde håbet. Informationen sendt til pærerne er ikke så præcise, som var de fastmonteret på TV’et i Philips’ egne TV, og resultatet er derfor en lidt mere blandet fornøjelse. Eksplosioner og lignende kan se flotte ud og det giver fornemmelsen af noget, men det er slet ikke på højde med den ægte vare. Dertil er styringen via appen en smule bøvlet og den samlede løsning kan ende med at blive meget dyr, når man lægger det hele sammen. Det til trods er Philips Hue Play HDMI sync Box en helt unik oplevelse og måske blot første udgave af noget, som på sigt kan blive endnu bedre.