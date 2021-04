Bedste smart termostater i 2021

Det bedste smart termostat kan gøre en stor forskel i din bolig. Den gør det muligt nemt og smertefrit at kontrollere opvarmningen og afkølingen i dit hjem, så du altid har den ønskede temperatur. Du har endda mulighed for at følge med fra telefonen, når du ikke er hjemme. Med et smart termostat kommer du aldrig hjem for at finde ud af, at du har glemt at slukke for varmen, da du gik ud af døren. På sigt er der gode penge at spare her.

De bedste smart termostater kan lære dine rutiner, som hvornår du forlader hjemmet, hvornår du går i seng og kommer også med stemmestyring. Men automatisering er ikke det hele - nogle internet-forbundne termostater kan, ved hjælp af en AI, identificere, hvor lang tid det tager for dit hjem at blive varmet op eller kølet ned. Binder du det op på din kalender, kan du bruge så lidt energi til opvarmning som muligt. Nogle tilbyder muligheden for forskellige temperaturer i forskellige rum, mens andre kan opfange, hvis du har glemt at lukke et vindue eller slukke for varmen.

Hvor mange penge du rent faktisk sparer, kommer selvfølgelig an på, hvordan du bruger dem, men mange bække små.

Der er en bred vifte af smart termostater at vælge mellem, og hver model har hver deres primære kompetence. I denne guide har vi samlet de bedste smart termostater fra de største brands i branchen, såsom Nest, Honeywell og Tado.

For hver termostat forklarer vi, hvilke aspekter de brillerer på, og hvilket miljø de passer bedst i. For eksempel kan det være, du vægter prisen over udseendet? Eller omvendt skal dit termostat måske tage sig ud som et regulært kunstværk?

Eftersom markedet har så mange facetter, er en direkte sammenligning formålsløs. Derfor har vi ikke rangeret dem i nogen speciel rækkefølge. I stedet anbefaler vi alle termostater på denne liste - de er alle fremragende. Det er op til dig at beslutte, hvilken en der passer bedst ind i dit hjem.

Bedste smart termostater - en oversigt

Nest Learning Termostat

Honeywell Evohome

Tado Smart Thermostat

Nest Thermostat E

Nest Learning Thermostat Den smarteste i klassen Størrelse: Diameter: 84 mm, Højde: 31 mm | Skærm: 24-bit farve LCD, 480 x 480 opløsning | Sensor: 10 temperatursensore, luftfugtighed, nærhed, fjernaktivitet, omgivelseslys | Zone kontrol: Nej | Forbindelser: Wi-Fi, Wireless Interconnect, Bluetooth Low Energy 1.932 kr. Læs mere hos Computersalg DK Intelligent Smukt design Ingen zone kontrol Fungerer ikke med Apple Homekit

Nest er en af de største navne på smart-home markedet, og det er ikke uden grund. Det Google-ejede firma leverer godt designede, nemme at bruge produkter, der er spækket med avanceret teknologi. Nest Learning Thermostat (tredje generation) er kendt for dens evne til at lære dine rutiner og tilpasse sig til dem. Det betyder, at opvarmingssystemet tilpasser sig dine behov over tid, uden du skal gøre noget aktivt. Termostaten udnytter også lokationsbaserede funktioner, der sporer hvor din mobil er og kan tænde eller slukke varmen alt efter din lokation. Du skal dog ikke være bange for, at den pludseligt slukker for varmen og efterlader dine gæster forfrosne, mens du er væk, da dens indbyggede sensorer gør det muligt for den at registrere, om der stadig er nogen hjemme. Hovedkritikken mod Nest Learning Thermostat er, at den ikke tilbyder zone-kontrol, og hvis du er en tech novice, kan det være en smule kompliceret at sætte den op og bruge den. Fraværet af zone-kontrol betyder, at du stadig bliver nødt til at justere individuelle radiatorer manuelt, men du kan dog stadig kontrollere dit hjem som en samlet enhed ved digital hjælp. Hvis du er på jagt efter et førsteklasses system, er Nest en god begyndelse. Og med Google som bagmand, er Nest et godt system at investere i, hvis du planlægger at bygge et helt smart home setup. Læs den fulde anmeldelse: Nest Learning Thermostat 3rd generation



(Image credit: TechRadar)

Honeywell Evohome Den nemmeste zone kontrol, du kan finde Dimensioner: 139 x 101 x 21mm | Skærm: 24-bit farve LCD, 480 x 272 opløsning | Sensore: Temperatur sensore | Zone kontrol: Ja | Forbindelser: Wi-Fi, Bluetooth Low Stock 1.572 kr. Læs mere hos Proshop.dk Dejlig nem kontrol God zone kontrol Dyr Ikke den pæneste rent æstetisk

Honeywell Evohome giver dig total kontrol over dit hjem med individuelle termostater for hver radiator. Det betyder, at du kan sætte et selvstændigt opvarmningsprogram for hvert rum i dit hus. Det er svært helt at forstå, hvilken forskel denne funktion har, indtil man selv har oplevet det. Hvis du bor i et hus, hvor forskellige beboere foretrækker forskellige temperaturer, eller hvis ét af rummene altid er varmere eller koldere end de andre, så er dette system som sendt fra himlen. Det virker endda også med gulvvarme, så selv hvis du har et stort og kompliceret opvarmningssystem, giver Evohome dig muligheden for at kontrollere varmen i hele dit hus via den indbyggede app, der er nem at bruge. Med deres simple, hvide plastik design vinder kontrolpanellet og radiator termostaterne dog ikke nogen designpriser, men det er heller ikke pointen med Evohome. Det er et simpelt system, uden det ekstra lir man finder hos Nest eller Hive, men hvis du har et kompliceret opvarmningssystem, du gerne vil kontrollere digitalt, er det svært at finde et bedre system. Læs den fulde anmeldelse: Honeywell Evohome

Tado Smart Thermostat burde være brilliant. Den tilbyder samme zone kontrol som Honeywell Evohome, har et elegant design, der kan konkurrere med Hive og geofencing, der matcher Nest's, men alligevel formår den ikke helt at samle alle disse funktioner i et sammenhængende system. Den er virkelig pænt at se på - uden tvivl den mest attraktive zone kontrol på markedet - men appen er kontraintuitiv at navigere rundt i, og sammenlignet med den enormt brugervenlige app, man findes hos Evohome, er det decideret svært. Det betyder dog ikke, at det er et dårligt system - det er stadig et 4-stjerne produkt, og vi kan ikke forestille os, at nogen der køber Tado termostaten kommer til at fortryde deres køb. Det er så tæt på at samle de bedste funktioner i én på en måde, så det næsten bliver det perfekte system. Problemet er bare, at Tado ikke helt formår at overstråle dets rivaler på de enkelte parametre. En ting der dog får Tado til at adskille sig er dets integration med Apple HomeKit - hvis du er stolt ejer af en HomePod, eller allerede er dybt inde i Apples økosystem, er det her højst sandsynligt det ideelle termostat for dig. Det er også værd at notere sig, at de få ting, der holder Tado tilbage, er software problemer fremfor hardware problemer, så de kan potentielt blive fikset i fremtiden. Læs den fulde anmeldelse: Tado Smart Thermostat

Nest Thermostat E Smartfunktionerne til Nest - til en billigere pris Dimensioner: Diameter: 81mm, højde: 29mm | Skærm: 24-bit farve LCD, 480 x 480 opløsning | Sensore: Temperatur, luftfugtighed, nærhed, omgivelseslys | Zone kontrol: Nej | Forbindelser: Wi-Fi, Bluetooth Low Energy Billig i forhold til den originale Nest Super-smart Ikke universelt kompatibel Plastic skærme kan være svære at læse

Er du på udkig efter det samme udseende som Nest Learning Termostatet, men ikke har lyst til at bruge så mange penge på det, findes der et billigere alternativ. Det ser dog også billigere ud - den er lavet af hvid plastik, med et tyndt hvidt lag på plastikskærmen, der kan gøre det svært at se, hvad der står på skærmen - men den er et ekko af designet fra den originale Nest Termostat, så det er bestemt ingen æstetisk skam at have den hængende på væggen. Nest Termostat E trækker på industri-førende teknologi, der kun mangler de allermest avancerede funktioner fra de dyreste modeller, som de færreste alligevel kommer til at drage fordel af. Nest E er et godt eksempel på, hvordan man kan strømline et flagskibsprodukt til et billigere alternativ, uden at ødelægge de kvaliteter, der gjorde originalen så god. Tag ikke fejl, dette er ikke flagskibskvalitet til røverkøbspris, men det er stadig en god pris for dét, det nu engang er. Læs den fulde anmeldelse: Nest Thermostat E