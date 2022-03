Anmeldelse: Tado Smart Radiator Thermostat

Tado Smart Radiator Thermostat er en enkel løsning til at gøre dine radiatorer smartere. Ved at udskifte din gamle termostat med en digital, kan du gøre dine radiatorer intelligente og styre dem, uanset hvor i verden du er. Termostaten er smukt designet og er både alsidig og nem at bruge med mange smarte funktioner. Vi tror helt sikkert, at du kan spare penge med en gadget som denne. Tado Smart Radiator Thermostat kommer med et kit, der passer til mange forskellige radiatorer. De er ikke billige, men med de stigende varmepriser kan det betale sig at få styr på varmen.

Let at installere

Tado laver en række forskellige trådløse varmeløsninger til regulering af varmen i boligen. Vi har kigget på Tado Smart Radiator Thermostat, der er en digital termostat, der monteres direkte på radiatoren, så hver enkelt radiator bliver forbundet med nettet.

Det giver dig fuld kontrol over varmeforbruget, som du kan styres via din telefon, og hvor du kan indstille forskellige tidsplaner og regler for, hvad der skal ske, når du forlader huset. Tado er så sikre på, at deres brugere vil spare penge, at de lover pengene tilbage uden brok, hvis du ikke sparer penge inden for et år.

Ud fra vores test, er vi dog ret sikre på, at du vil spare penge med denne type løsning.

Tado Smart Radiator Thermostat (Image credit: Future)

Pris og tilgængelighed

Et startkit med én termostat og en internet bridge koster cirka 999 kroner, og det skal du som minimum have for at systemet fungerer - sammen med Tado-app'en. Når vi skriver termostat i denne artikel, er der tale om det håndtag, der sidder på radiatoren, og som du normalt bruger til at skrue op eller ned for varmen.

Har du flere radiatorer kan du tilkøbe enkelte termostater til priser fra cirka 550 kroner eller en pakke med fire Smart Thermostater til cirka 2.170 kroner. Selve internet bridge behøver du kun at købe én gang, så kan du tilslutte enkelte termostater til systemet hen ad vejen.

Design

Da vi pakker vores startpakke ud, finder vi en termostat, en internet bridge og forskellige adaptere til montering i pakken. Det første, vi bemærker, er, at termostaten ligner en almindelig termostat. Den er bare lidt slankere og helt glat og meget minimalistisk i sit design. Der er hverken de typiske riller eller tal at finde på termostaten. Når den er monteret, lyser tallene diskret op på på den diskrete LED-skærm på oversiden af termostaten, men det kun, når du drejer på den eller skifter temperatur via app'en. Så ingen konstante lys eller andet, der irriterer. Det ser faktisk rigtig fint ud, uden at få din radiator til at se gammel og slidt ud.

Det er lige før, at det enkle og smukke design i sig selv kan retfærdiggøre prisen på Tado Smart Radiator Termostat retfærdiggør. Man kunne også blive narret til at tro, at Apple har designet det hvide minimalistiske produkt. Men det er det ikke

Både selve termostaten og internet bridge er pænt og diskret designet. (Image credit: Tado)

Den lille internet bridge er aflang og fylder ikke meget, og det er en af de mindste og mest diskrete, vi har set. Igen i et lækkert design, der ser virkelig flot ud, uden at lave en masse larm.

Den gør det muligt for termostaten at kommunikere med internettet og dermed også med app'en på din telefon.

Installation og kompatibilitet

Guiden gør det nemt at komme i gang (Image credit: Future)

Installationen er forholdsvis nem. Ved hjælp af en meget tydelig online guide blev opfordret til at downloade Tados egen app, som er tilgængelig til både iOS og Android. Derefter fik jeg en trinvis vejledning i alle de trin, der er nødvendige for at få termostaten på plads.

Det første skridt er at tilslutte internetbroen til min router. Derefter skal batterierne (termostaten bruger to AA-batterier) sættes i termostaten og parres med internetbroen. Det er nemt som en leg.

Ifølge den Tado vil deres Smart Radiator Thermostat fungere med næsten alle almindelige radiatorer. Jeg fandt ud af, at jeg har flere forskellige typer af termostat, som så kræver forskellige monterings-kits. Det forklarer de mange forskellige monterings-ringe og dimser i æsken. I app'en kan du se en oversigt over de forskellige termostater og se, hvilket montering-kit, du skal bruge. Hvis det er første gang, kan det hele se lidt forvirrende ud. Men på et tidspunkt faldt tiøren og jeg fandt det rigtige kit. Derefter handler det bare om at afmontere den gamle termostat. På de radiatorer, jeg testede Smart Radiator Thermostat på, var det bare et spørgsmål om at finde den rigtige skruetrækker og løsne den monterede termostat.

Der medfølger en masse adaptere, så Tado kan monteres på de fleste radiatorer. (Image credit: Peter Hoffmann)

Det næste trin er at fastgøre Tado Smart Radiator Thermostat til radiatoren. Dette er også meget tydeligt beskrevet i appen, og der er en række forskellige adaptere, små plastikgevindstykker i forskellige størrelser, der kan bruges. Først skal selve holderen monteres på radiatoren.

Her kan det blive lidt stressende, for lige så snart, du afmonterer den gamle termostat, er der ikke noget, som holder igen på radiatoren, som altså åbner fuldstændig op for det varme vand. Det kan hurtigt mærkes, og det giver en fornemmelse af stress - i hvert fald hos mig. Og det betyder også, at det bliver ret varmt at fumle rundt med monteringen af den nye termostat på den brandvarme radiator.

Faktisk blev min radiator så varm, at jeg monterede den gamle, analoge termostat og ventede en times tid, inden jeg gjorde et nyt forsøg. Det lykkedes, og her er det vigtig at sikre, at holderen til Smart Radiator Thermostat er skruet rigtig godt fast. Ellers kan termostaten blive skubbet ud, når det lille stempel indeni trykker på radiator-ventilen for at skrue ned for varmen, og så fungerer systemet ikke ordentligt.

Når holderen er monteret, skal du blot montere selve termostaten, der skal skrues på. Så snart det sker, går termostaten og app'en i gang med at teste, om der er forbindelse og om systemet virker.

Selv om jeg ikke er den mest handy tech-journalist på planeten, fik jeg relativt nemt monteret den nye termostat. (Image credit: Future)

Daglig brug

Der er et væld af funktioner, der er tilgængelige via Tados brugervenlige app. (Image credit: Future)

Når termostaten er på plads, kan den, hvis du ønsker det, bruges som en almindelig, om end pænere, termostat til din radiator. Men der er faktisk ingen grund til selv at rejse sig og gå hen for at justere temperaturen mere.

Du får mange funktioner og muligheder med Tado-app'en. Ud over at du kan justere temperaturen via mobilen, uanset hvor i verden du er, så får du også mange andre muligheder med Tado.

For det første er det muligt at opsætte smarte skemaer, hvor temperaturen indstilles i forskellige tidzoner afhængigt af tidspunktet på dagen. De kan så planlægges præcist efter, hvornår du/I er hjemme i løbet af ugen.

I vores stuen lader jeg temperaturen være 16 grader mellem kl. 23 og 7 om morgenen og derefter 20 grader i løbet af dagen. Men der er nogle dage, hvor jeg ikke arbejder hjemme, sænker jeg her temperaturen til 5 grader imellem kl. 10-15.30, hvorefter jeg hæver den igen, så der er dejlig varmt, når jeg kommer hjem klokken 16. Genialt.

Du kan også indstille app'en til at registrere, når medlemmer af husstanden forlader boligen. Når app'en ved, at i er ude af huset, kan den automatisk skrue ned for temperaturen, så der spares på varmen, mens i er ude. Det fungerer fint, og er nemt at sætte op.

Termostaten kan også registrere, når du åbner et vindue. Når temperaturen falder pludseligt, regner systemet ud, at du lufter ud, og skruer ned for temperaturen for at spare på varmen. Efter et stykke tid, tænder den igen.

Begge dele kræver, at du har et abonnement på Tados Auto-Assist service, der koster 2,99 dollars om måneden. Du kan godt få notifikationer om åbne vinduer eller om, at alle har forladt hjemme, uden abonnementet, men så skal du selv skrue ned og op for varmen igen. Med Auto-Assist får du løbende rapporter om, hvornår du bruger varme, hvornår der er registreret åbne vinduer og så videre. Det hele er ret overskueligt, og nemt at gå til.

Det er nemt at køre efter et skema eller selv justere temperaturen på mobilen (Image credit: Future)

Konlusion

Tado Smart Radiator Thermostat er en enkel løsning til at gøre dine radiatorer og det varmeforbrug smartere. Termostaten er smukt designet og er både alsidig og nem at bruge med mange smarte funktioner.

Det er hurtigt og nemt at indstille forskellige skemaer, og du kan copy-paste et skema fra ét lokale til et andet. Samtidig får radiatorerne indbygget frostsikring, fordi termostaten registrerer temperaturen, og hvis den kommer i nærheden af frysepunktet, så tænder radiatoren, så du ikke kommer hjem til sprængte rør. Det gør det til et smart system for sommerhusejere, hvis de altså har internet i sommerhuset.

De automatiske skemaer sikrer, at du ikke skal betale ekstra, når du glemmer at slukke radiatoren. Smart og helt sikkert noget, der vil spare penge hos de fleste. I hvert fald, hvis de har en teenager boende, som ikke kunne være mere ligeglad med varmeregningen.

Tado virker også med stemmeassistenter fra Google, Apple Homekit og Alexa, så du kan nøjes med at bede radiatoren om at slukke eller sætte varmen til "20 grader i soveværelset".

Så i vores øjne vil du få et hjem, der er smartere, og på sigt vil du også spare penge med Tados Smart Radiator Thermostat