Gør dit hjem til et smart home med Philips Hue

Philips Hue Wall switch modulet, er et batteridrevet Hue tilbehør, der installeres bag dine eksisterende vægkontakter, og kan bruges til hele dit Hue økosystem. Forbind den til din Philips Hue Bridge i Hue appen og styr de forskellige lyskilder i dit hjem.

Med Hue Wall switch modulet vil dine Hue lamper altid være tændte og tilgængelige, selvom du slukker på vægkontakten, du vil derfor altid have forbindelse til dine Hue lamper. Du kan også bruge kontakten til at skifte mellem forskellige scener ved at slukke og tænde for kontakten igen med det samme, hvilket giver dig mulighed for at tilpasse dine lamper til dine øjeblikke, når du bruger den almindelige vægkontakt.

Philips Hue Wall switch module giver dig mulighed for at bevare forbindelsen til dine Hue lys, selv når lampernes primære vægkontakt er slukket. På den måde kan du altid styre dine lys via din telefon eller andet Hue tilbehør.

Via Hue appen vil du også få mulighed for at indstille forskellige lysscener, så du på vægkontakten kan skifte mellem lysscener i ét rum ved blot at tænde og slukke for vægkontakten.

Philips Hue Wall switch modulet virker kun med dit eksisterende Hue økosystem, og modulet kan derfor ikke bruges til trådløs styring af ikke-intelligente lamper eller intelligente lamper, der ikke er en del af Hue systemet.

