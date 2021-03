Bedste wi-fi-forstærkere i 2021: enheder, som giver dit wi-fi-netværk et boost

De bedste wi-fi-forstærkere kan være med til at løse dine netværksproblemer, uanset det handler om dækning af hele dit hjem, eller om du har et overbelastet netværk. Sådanne enheder er med til at give din router et meget nødvendige boost, så den kan udvide signalet og øge grænserne for dækning.

Mesh wi-fi-routere kan klare opgaven om at dække et stort område eller et travlt netværk, men almindelige routere har ikke det, der skal til, og har brug for lidt hjælp. Hvis du oplever dette, så kan de bedste wifi-forstærkere være af nytte. Denne type wi-fi-forstærkere sørger for, at alle afkrog har internetadgang, mens det holder afbrydelser af dit signal på et mimum. Du får altså et robuste, uafbrudt signal, du kan bruge over alt, enten privat eller til dit arbejde .

Der er ingen grund til, at du skal finde dig i en internetforbindelse - især i disse dage, hvor vi tilbringer det meste af vores professionelle og personlige liv online. Overvej at få en af de bedste wifi-forstærkere med at booste dit netværk. Vi har her samlet vores topvalg, så beslutningen bliver lettere for dig.

(Image credit: Netgear)

1. Netgear Nighthawk X6S EX8000 Tri-band WiFi Extender Den bedste wi-fi-forstærker i 2021 Bånd: 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz samtidigt | Forbindelse: 4 x RJ-45 10/100/1000M LAN-porte | Funktioner: Tri-band Super ydeevne Nem opsætning Dyr Stor

Hvis du leder efter en wifi-forstærker, der giver den bedste ydeevne på markedet, så du kan udvide dit trådløse netværk i hele hjemmet, så er Netgear Nighthawk X6S EX8000 Tri-band WiFi Extender det helt rigtige valg for dig. Du kan bruge denne forstærke til at oprette et mesh-netværk, så du har ét enkelt, stort Wi-Fi-netværk i stedet for mindre separate netværk. Dette giver dig mulighed for nemt at strejfe rundt i huset, og dine enheder vil uden besvær holde forbindelsen. Den er dyr, men det er den bedste wifi-forstærker, du kan købes for penge lige nu. Den byder på lynhurtige hastigheder og pålidelig netværksdækning i hele dit hjem.

(Image credit: Netgear)

2. Netgear Nighthawk X6 EX7700 Mesh Range Extender Den bedste wi-fi-forstærker til prisen Bånd: 802.11ac 5GHz og 2.4GHz | Forbindelse: 2 x Ethernet | Funktioner: Wi-Fi Protected Access (WPS), mesh-netværk 884 kr. Læs mere hos alternate DK Lille design Brugervenlig Stadig dyr

Du kan få kraften og bekvemmeligheden ved et mesh-netværk til dit eget hjem med Netgear Nighthawk X6 EX7700. Den udvider ikke kun rækkevidden på dit trådløse wi-fi-netværk, men den giver også en problemfri wifi-forbindelse i hele hjemmet eller på hjemmekontor - så du ikke behøver at skifte netværk, mens du bevæger dig rundt.

På grund af den kraftige hardware i Netgear Nighthawk X6 EX7700 kan du streame 4K-indhold, game online og tilslutte alle slags enheder til dit wi-fi-netværk uden problemer. De medfølgende Ethernet-porte er også en god tilføjelse, hvis enhederne har brug for en kabelbaseret netværksforbindelse.

3. TP-Link RE650 AC2600 Wi-Fi Range Extender Enkel og nem at bruge Bånd: 802.11ac 5GHz og 2.4GHz | Forbindelse: 1 x Ethernet | Funktioner: Wi-Fi Protected Access (WPS), LED-indikatorer for forbindelsesstyrken ved de forskellige placeringer 739 kr. Læs mere hos alternate DK Brugervenlig God præstation Stor

TP-Link er et kinesisk netværksfirma, som også er populært her i vesten - og det er bestemt ikke uden grund. Med enheder som TP-Link RE650 AC2600 Wi-Fi Range Extender er det let at forstår hvorfor: Denne forstærker - der jo er blandt de bedste wifi-forstærkere her på listen - gør et utroligt godt job, og så har den en god pris. Der er ikke den hurtigste wi-fi-forstærker derude, men med den rækkevidde, du får for prisen, er denne forstærker et rent røverkøb. Med LED-signalindikator foran er installationen også legende let.

Tri-band Orbi Whole Home AC1200 har solid præstation til en fin pris. (Image credit: Netgear)

4. Netgear Orbi Whole Home Mesh WiFi System Hurtigt, overkommeligt triband mesh-netværk Hastighed: IEEE 802.11ac dual-band med 1x 2.4GHz (400Mbps), 1x 5GHz (866Mbps) | Forbindelse: 2 x Gigabit Ethernet | Funktioer: Beamforming implicit og eksplicit til 2.4GHz/5GHz bånd 709 kr. Læs mere hos Computersalg DK Dual-band mesh wifi-system til god pris God præstation Gratis forældrekontrol er begrænset Kun én Ethernet-port til kabelforbindelser

Tri-band Orbi Whole Home AC1200 har solid ydeevne til en god pris og er et godt valg for de fleste små og mellemstore huse, der har brug for at forbedre deres wifi-dækning. Det er nemt at opsætte og bruge til nybegyndere, selvom Netgears beslutning om at bruge Disneys abonnementsbaserede Circle-tjeneste til forældrekontrol er skuffende, når man tænker på, at rivaliserende routere og mesh-systemer ofte har bedre forældrekontrol gratis. Manglen på Ethernet-porte til kabelforbindelser samt mere avancerede funktioner i Orbi-appen kan muligvis også deaktivere erfarne brugere.

(Image credit: Linksys)

Brugervenlig mesh-netværk til en god pris Bånd: 802.11ac 5GHz og 2.4GHz | Forbindelse: 2 x Gigabit Ethernet pr. unit (1 WAN og 1 LAN hver) | Funktioner: App-baseret opsætning; dual-stream (2x2), 802.11ac networking; 716MHz quad-core ARM Cortex A7 processor, beamforming Fuldt modulært netværk Uovertruffen design Dyr i sammenligning Ydeevne for afhængig af position

Linksys Velop er et solidt eksempel på, at et trådløst mesh-netværk er let at opsætte. Vil du gerne erstatte både din router og din nu forældede rækkevidde, kommer Velop på et tidspunkt, hvor virksomheder som Google og Netgear forsøger at opnå det samme. Den vigtigste måde, Linksys håber på at skille sig ud fra sine konkurrenter blandt trådløse netværk, er med en brugervenlig opsætning, som alle med en smartphone let kan få styr på. Ved bare at gå ind i App Store eller Google Play er Linksys Velop i gang på få minutter. Det er bestemt en værdig tilføjelse til vores liste over de bedste wi-fi-forstærkere.

Læs hele anmeldelsen: Linksys Velop

(Image credit: Devolo)

6. Devolo Magic 2 WiFi Næste generations netværkskort Hastighed: op til 2400 Mbps | Forbindelse: 2 x Gigabit Ethernet-porter | Funktioner: 128-bit AES, WPA2 1.198 kr. Læs mere hos CDON DK Høje datahastigheder Mesh wi-fi Integreret stik Ikke bagudkompatibel Kun to LAN-porte

Devolo Magic 2 WiFi er den bedste netværksadapter, du kan få. Den kan prale med høj hastighed og alle fordelene ved maskenetværk. Det er et perfekt springbræt til den nye G.hn-standard og kan tilbyde betydelige forbedringer i netværkshastighed. Det er dyrt og ikke bagudkompatibelt, men det står ikke i vejen for alle de fordele, det har at tilbyde. Det er også utrolig let at installere.

Læs hele anmeldelsen: Devolo Magic 2 WiFi

(Image credit: Linksys)

Endnu en fantastisk kompakt wifi-udvidelse Bånd: 802.11ac dual-band | Forbindelse: 1x Gigabit LAN-porte | Funktioner: Problemfri roaming, deadspot finder Let at sætte op Kompakt størrelse Kan blive meget varm Ikke bedste ydeevne

Hvis du er på udkig efter en lille og diskret wifi-forstærker, der pålideligt spreder dækningen af ​​det trådløse netværk i hele dit hjem eller kontor, er Linksys RE7000 Max-Stream AC1900 + Wi-Fi Range Extender et fremragende valg. Det er lille nok til ikke at blokere andre stikkontakter, noget større forstærkere kan gøre, og det giver ret god ydelse med hensyn til pris. Den bedste del er, at den kommer med en "deadpoint finder", som giver dig mulighed for at finde de svageste punkter i dit netværk. Hvis du installerer det lige der, får du et godt boost i det trådløse netværk.