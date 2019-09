Philips Hue giver dig surround-lys i stuen

Har du tidligere leget med Hue Sync-appen til PC/Mac og tænkt, at det måtte kunne gøres smartere, er der nu gode nyheder. Signify, tidligere Philips Hue, er snart klar med Philips Hue Play HDMI Sync Box, der giver dig en Ambilight-lignende oplevelse, hvis du allerede har stuen fuld af Hue-pærer og lamper.

Ved at sætte HDMI-boksen imellem dit TV og eksempelvis spillekonsol, TV-boks eller lignende, kan du nu synkronisere hvad der sker på skærmen med farven på pærerne, så eksplosioner og andet nu manifesterer sig ud i rummet på en helt ny måde.

Styres via en app

På bagsiden af Philips Hue Play HDMI Sync Box er der fire HDMI-indgange. Boksen kan selv skifte imellem dem – helt automatisk. Boksen styres via en dedikeret app. Her kan du finjustere lysstyrken, samt hastighed og intensiteten af lyseffekterne. Du kan automatisere dine enheder endnu mere ved at konfigurere standardindstillingerne, hvilket gør det endnu lettere at bruge på daglig basis sammen med dine underholdningssystemer.

”Folk elsker at fordybe sig i deres underholdning,” siger Jesper Vervoort, Business Leader, Home Systems & Luminaires, Philips Hue hos Signify. ”Vi er glade for at kunne præsentere den nye Philips Hue Play HDMI Sync Box og give folk en simpel måde at gøre det på. Brugere af Philips Hue kan nu nemt forbinde deres farvede pærer i stuen eller værelset med deres underholdningssystemer, og opgradere deres film- og tv- og gamingoplevelser.”

Philips Hue Play HDMI Sync Box koster 1899 kr. Og kan fra d. 15. oktober købes i Elgiganten og på http://www.meethue.com. Forudbestilling starter nu!