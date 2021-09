Lys dit liv - og dit smart home - op i smukke farver

Philips Hue starter kit bestående af 3x E27 pærer(8,5W LED, Levetid 25.000 timer, 2200K-6500K ægte kold lys til ægte varm lys) og Hue Bridge 2.1 samt 1stk Hue Dimming Switch, Pærer kan styres via Bluetooth App eller Hue Wireless Dimmer, for fuld funktionalitet kræves en Hue Bridge(medfølger), styres via din smart-enhed, understøtter Apple HomeKit.

Vidste du at belysning kan forenkle din hverdag? Med Philips White Ambience kan du få din energi tilbage, blive vækket om morgenen, få hjælp til at læse eller bare slappe af. Du bestemmer! Dette gør du nemt med et enkelt tryk på en knap i Hue-appen eller med hjælp fra Hue-dæmperen. Gør dine daglige rutiner til stunder du kan nyde. Indstil valgfrie nuancer af hvidt lys, fra det kolde energigivende dagslys til det afslappende varmt hvide lys. Et perfekt valg til den sociale forbruger som sætter pris på velbehag i hjemmet.

Philips Hue starter kit kan lige nu fås til skarp pris hos Proshop.

Lys påvirker dit humør, adfærd og rutiner. Kom i rette stemning hele året rundt ved hjælp af belysningen. Ved lysindstillingen afslappet (Relax) får du et behageligt, blødt skin af hvidt lys i lysstyrken 2200 kelvin. Når du har lyst til at læse (Read) kan du justere lysindstillingen op til 2900 kelvin med et enkelt tryk på en knap. Det vil give et stærkere hvidt lys. Tredje lysindstilling på 4300 kelvin hjælper dig til at koncentrere dig (Concentrate) og passer godt til at studere eller arbejde i. Den sidste lysindstilling som højner energiniveauet (Energize) i hjemmet ligger på 6400 kelvin i lysstyrke og passer udemærket i samarbejde med dagslys.

