Ny Tesla-opdatering gør endelig Grok til den hjælpsomme assistent, Tesla lovede fra begyndelsen

Opdateringen tilføjer flere Grok-kommandoer til Tesla-modellerne

Navigationssystemet kan nu huske faste stop og planlægge ruter i overensstemmelse hermed

Der er tilføjet forbedret forældrekontrol til skærmen bagved

Tesla udgiver regelmæssigt store opdateringer til sine biler, der samler en lang række softwareopgraderinger, som ikke blot sikrer, at bilparken forbliver fejlfri og kører problemfrit, men også holder den på forkant med den nyeste teknologi i bilerne.

I forbindelse med sin sommer-opdatering 2026 har Tesla tilføjet en lang række nye Grok-stemmekommandoer, der gør det muligt for AI-stemmeassistenten at håndtere flere vigtige bilfunktioner, uden at førerne behøver at lede rundt i menuerne på skærmen.

Da Tesla første gang introducerede Grok i modellerne i 2025, var det blot en AI-stemmeassistent, der kunne besvare generelle spørgsmål – den var ikke i stand til at styre funktioner i køretøjet.

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Dette har gradvist ændret sig, idet en forårsopdatering tidligere på året tilføjede et aktiveringsord samt muligheden for, at brugerne kan indstille påmindelser baseret på deres placering.

Nu kan Grok foretage eller besvare håndfri telefonopkald, springe numre over eller skifte radiostation på medieskærmen samt justere klimaet inde i bilen.

På samme måde kan systemet også åbne handskerummet – noget, der traditionelt kræver navigation i et menupunkt på skærmen – ved hjælp af en stemmekommando.

Ud over de store opdateringer til Grok har Tesla også tilføjet forbedret forældrekontrol til skærmen bag i bilen, som er tilgængelig på en række modeller. Det giver passagererne på forsæderne fuld kontrol over, hvad der afspilles bag i bilen, eller mulighed for at spærre adgangen helt.

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(Image credit: Tesla)

På trods af Elon Musks brede fokus på kunstig intelligens i store dele af hans forretningsimperium har Tesla været relativt langsom til at indføre avancerede AI-stemmeassistentfunktioner i sine biler.

Talrige kinesiske konkurrenter har længe tilbudt smarte stemmeassistenter, der kan styre vigtige bilfunktioner og endda åbne vinduer, mens mærker som BMW, Mercedes-Benz og Volkswagen har lanceret en blanding af LLM-baserede assistenter og egenudviklede stemmeassistenter, der kan håndtere både generelle forespørgsler og mere specifikke bilrelaterede anmodninger.

Tesla har dog endnu en gang vist, at virksomheden kan forbedre sine biler, efterhånden som de bliver ældre, i stedet for udelukkende at forbeholde de hotteste nye funktioner til nye kunder; Model 3, Model Y og Cybertruck er fortsat nogle af de bedste eksempler på softwaredefinerede biler, der findes på markedet i dag.