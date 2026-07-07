Tesla lukker munden på kritikerne med rekordhøjt salg af elbiler, nu hvor kontroversen omkring Elon Musk er ved at lægge sig – men BYD indtager alligevel førstepladsen på verdensplan

Tesla genvinder fremdrift efter to år med faldende salg

Salget stiger både i Kina og Europa

På trods af de positive tal fortsatte Teslas aktiekurs med at svinge

Teslas salgsresultater for andet kvartal overgik markedets forventninger med stor margin. Stærk vækst i både Europa og Kina bidrog til, at leverancerne steg med 25 procent i forhold til samme periode sidste år.

Ifølge Financial Times leverede elbilproducenten 480.126 køretøjer i løbet af de tre måneder frem til udgangen af juni. Det kan sammenlignes med 384.122 køretøjer i den tilsvarende periode sidste år og er betydeligt højere end analytikernes prognose på 404.000 køretøjer.

Selvom Tesla de seneste år har rettet større fokus mod kunstig intelligens og robotteknologi, samtidig med at modeludbuddet er blevet indskrænket til kun to biler, har virksomheden oplevet en kraftig stigning i salget i Europa. En medvirkende faktor menes at være flere europæiske landes økonomiske incitamenter til elbiler.

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The Guardian rapporterer desuden, at stigende brændstofpriser og en hurtig elektrificering af virksomheders bilflåder sandsynligvis også har bidraget til salgsstigningen. Samtidig ser den forbrugerkritik, der opstod efter Teslas CEO Elon Musks politiske udtalelser sidste år, ud til at være aftaget.

På trods af det kraftige opsving lykkedes det BYD endnu en gang at overhale Tesla og genvinde positionen som verdens største producent af fuldt elektriske biler.

Ifølge Financial Times solgte BYD omkring 867.000 elbiler i årets første seks måneder, sammenlignet med Teslas 838.149 køretøjer.

– Tesla har ikke overgået forventningerne i dette omfang i lang tid, hvilket er et positivt tegn på, at bilforretningen har en stabil fremtid, siger William Blair-analytikeren Jed Dorsheimer til avisen.

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Efterspørgslen efter elbiler stiger hurtigt i Europa

(Image credit: BYD)

På trods af administrerende direktørens kontroversielle politiske udtalelser og virksomhedens ry for undertiden at love mere, end den leverer, er det stadig svært at hævde, at Teslas nuværende elbiler ikke er af meget høj kvalitet.

Virksomhedens ladenetværk er stadig et af de bedste på markedet, selvom flere ladeoperatører i dag tilbyder højere ladehastigheder. Samtidig er de nyeste versioner af Model 3 og Model Y de mest komfortable, teknologifokuserede og luksuriøse modeller, som Tesla hidtil har bygget.

Den øgede konkurrence fra både hurtigt voksende kinesiske elbilproducenter og etablerede bilproducenter har desuden tvunget Tesla til at blive mere aggressiv i sin prispolitik. Virksomheden tilbyder nu attraktive månedspriser på både Model 3 og Model Y, hvilket sandsynligvis har tiltrukket flere købere.

Tesla er desuden for nylig begyndt at udrulle sit Supervised Full Self-Driving-system i udvalgte europæiske lande for første gang – en satsning, der også kan bidrage til at styrke salget fremover.