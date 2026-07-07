Tesla stilner kritikere med rekordhøyt salg av elbiler mens Elon Musk-kontroversen avtar – men BYD gjenerobrer likevel topplasseringen globalt

Tesla gjenvinner momentum etter to år med fallende salg

Salgsøkning i både Kina og Europa

Til tross for de positive tallene er Teslas aksjer fortsatt volatile

Teslas salgsresultater for andre kvartal slo markedets forventninger med god margin. Sterk vekst i både Europa og Kina bidro til at leveransene økte med 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Ifølge Financial Times leverte elbilprodusenten 480 126 kjøretøy i de tre månedene frem til slutten av juni. Dette kan sammenlignes med 384 122 kjøretøy i samme periode i fjor, og er betydelig høyere enn analytikernes prognose på 404 000 kjøretøy.

Til tross for Teslas økte fokus på kunstig intelligens og robotikk de senere årene, og mens modellutvalget har blitt slanket ned til bare to biler, har selskapet opplevd en kraftig økning i salget i Europa. En medvirkende faktor antas å være flere europeiske lands økonomiske insentiver for elbiler.

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The Guardian melder også at stigende drivstoffpriser og den raske elektrifiseringen av firmabilflåter sannsynligvis også har bidratt til salgsøkningen. Samtidig ser det ut til at forbrukerkritikken som oppsto etter Tesla-sjef Elon Musks politiske uttalelser i fjor, har avtatt.

Til tross for den sterke oppgangen, klarte BYD å forbikjøre Tesla nok en gang og gjenerobre sin posisjon som verdens største produsent av helelektriske biler.

Ifølge Financial Times solgte BYD rundt 867 000 elbiler i løpet av årets første seks måneder, sammenlignet med Teslas 838 149 kjøretøy.

«Tesla har ikke overgått forventningene i denne grad på lenge, noe som er et positivt tegn på at bilbransjen har en stabil fremtid», sa William Blair-analytiker Jed Dorsheimer til avisen.

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Etterspørselen etter elbiler øker raskt i Europa

(Image credit: BYD)

Til tross for administrerende direktørs kontroversielle politiske uttalelser og selskapets rykte for noen ganger å love mer enn de kan levere, er det fortsatt vanskelig å argumentere for at Teslas nåværende elbiler ikke er av særlig høy klasse.

Selskapets ladenettverk er fortsatt et av de beste på markedet, selv om flere ladeoperatører nå tilbyr raskere ladehastigheter. Samtidig er de nyeste versjonene av Model 3 og Model Y de mest praktiske, teknologifokuserte og dyre modellene Tesla har bygget til dags dato.

Økt konkurranse fra både raskt voksende kinesiske elbilprodusenter og etablerte bilprodusenter har også tvunget Tesla til å bli mer aggressiv med prissettingen. Selskapet tilbyr nå attraktive månedspriser på både Model 3 og Model Y, noe som sannsynligvis har tiltrukket seg flere kjøpere.

Tesla har også nylig begynt å rulle ut sitt Supervised Full Self-Driving-system i utvalgte europeiske land for første gang – et initiativ som også kan bidra til å øke salget fremover.