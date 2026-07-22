Xpeng vil utfordre Tesla Model Y – men mislykkes på to viktige områder

Xpeng sier at Kina snart vil lansere en modell som overgår Tesla Model Y

Xpeng ønsker å konkurrere med Europas premium-bilprodusenter

Ved lanseringen av Xpengs kommende elbil, L03, i München tidligere denne uken – selskapets første billansering som fant sted samtidig i Europa og Kina – sa grunnlegger He Xiaopeng at han mener merket «ikke er langt fra å slå Model Y», ifølge Financial Times.

Xpeng har aldri vært redd for sammenligninger med Tesla og har lenge ønsket å posisjonere seg som et mer teknologifokusert selskap enn mange av sine kinesiske rivaler. I tillegg til elbiler utvikler selskapet også humanoide roboter, kunstig intelligens og lette elektriske eVTOL-fly.

L03, som sies å ha en startpris på 35 600 euro (omtrent 390 000 kroner), har et sporty SUV-coupédesign, en 15,6-tommers sentral infotainmentskjerm, loungelignende seter og det selskapet beskriver som sine mest avanserte intelligente kjørefunksjoner på det globale markedet hittil.

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«L03 har potensial til å bli en storselger og absolutt en av modellene som kan utfordre Model Y, men ikke den definitive Tesla-dödaren», sa Lei Xing, grunnlegger av det kinesiske konsulentselskapet AutoXing, til Financial Times.

(Image credit: Xpeng)

Etter å ha kjørt Xpeng G6 selv – en bil som helt klart er en konkurrent til Tesla Model Y både når det gjelder design og teknologi – er jeg enig. Jeg synes fortsatt Teslas oppdaterte Model 3 og Model Y er morsommere og bedre biler å kjøre.

Programvaren som danner hjertet i Teslas biler gir også en mye mer raffinert brukeropplevelse.

Den andre store grunnen er at Teslas Supercharger-nettverk fortsatt er et av de billigste og enkleste ladesystemene å bruke i de fleste markeder. Det tilbyr kanskje ikke de raskeste ladehastighetene, men bekvemmeligheten og påliteligheten veier mer enn opp for det etter min mening.

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Hvis du tilbringer tid i en Tesla eller snakker med Tesla-eiere, vil de sannsynligvis bekrefte hvor sømløs ladeopplevelsen er – fra bilen som automatisk planlegger ruten basert på batterinivå og rekkevidde til den fullstendig kontaktløse betalingsprosessen.

Xpeng tar raskt innpå konkurrentene

(Image credit: Xpeng)

Etter å ha kjørt flere av Xpengs modeller i Europa, har jeg blitt imponert over hvor raskt selskapet forbedrer seg med hver nye generasjon.

Den tydelig høyere kvalitetsfølelsen i G6s interiør, raskere lading, kraftigere prosessorer og andre forbedringer gjorde bilen merkbart mer behagelig å leve med – for ikke å nevne de tekniske oppdateringene under karosseriet som også gjorde den bedre å kjøre.

Den nye L03 sies å ta et nytt skritt fremover med VLA 2.0 (Vision Language-Action)-programvaren som driver selskapets autonome kjøresystem Next Generation Pilot. Den vil også være den første kinesiske bilprodusenten som leverer en bil med Google Maps innebygd fra starten av.

Men selv med alt dette synes jeg det er vanskelig å se for meg at Xpeng kan matche enkelheten i Teslas programvare og hele eieropplevelsen. Den filosofien har vært en del av Teslas DNA helt fra starten av, og da Model S ble lansert for rundt 14 år siden, begynte den raskt å bli beskrevet som elbilverdenens ekvivalent til iPhone.

Det er ingen tvil om at Xpeng setter sitt preg på elbilmarkedet, men i Storbritannia ble bare rundt 900 G6-er registrert i løpet av de første ti månedene på markedet, sammenlignet med 24 298 Tesla Model Y-er.

Salget i Europa har vært mer imponerende, men Model Y er fortsatt den mest solgte elbilen i mange deler av verden, og den nest mest populære elbilen i Kina.

L03 kan godt ta et nytt skritt mot å bli en ekte «Tesla-dödare», men etter min mening har Xpeng fortsatt en lang vei å gå før selskapet kan overbevise kundene om at de tilbyr en bedre samlet eieropplevelse enn Tesla.

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