Jeg har kjørt den nye Xpeng G6, og den er blitt en enda sterkere Tesla-rival

Ved lanseringen av den Europa-orienterte Xpeng G6 i et stormrammet Portugal var representanter for merket til stede og ivrige etter å presse journalister og influensere til å få høre hva de mente om bilen som selskapet håpet ville stjele Tesla Model Ys posisjon i Europa.

I en slik situasjon er det vanlig å bruke korte, men tiltalende svar, holde dem relativt generiske for ikke å fornærme noen og spare det virkelig saftige til den resulterende artikkelen. Men det var ikke det Xpeng ønsket å høre.

Ingeniørteamet deres ønsket en ærlig dialog om støy, vibrasjoner og hardhet (NVH), kjørekomfort, interiørkvaliteten og egenskapene til de utallige avanserte sikkerhetssystemene – de ønsket seg The Good, The Bad and The Ugly.

Spol frem mindre enn et år, og det blir tydelig hvorfor vår lille gruppe ble spurt om slike svar, ettersom en revidert modell landet i Storbritannia med ikke færre enn 20 000 trinnvise utviklinger, ny batterikjemi, raskere ladetider og forbedret ytelse.

Fordi de ikke ønsket å bli hengende etter av Teslas nylige «Highland»-oppdatering, gjennomgikk til og med interiøret noen relativt seismiske endringer for å forbedre den generelle atmosfæren, noe som fikk det til å føles som et mer premiumprodukt ... litt som Tesla gjorde.

Der eldre bilprodusenter vanligvis holder seg til en syvårig livssyklus, der modeller kan få en oppdatering eller ansiktsløftning tre eller fire år etter at kjøretøyet først går i masseproduksjon, spiller kinesiske produsenter tilsynelatende etter et annet sett med regler.

Den oppdaterte Xpeng G6 er et reelt bevis på Kinas høye tempo og et reelt bevis på at selskapet ønsker å være mer enn en «Temu Tesla». De ønsker å gjøre det bedre enn rivalen.

Frisk styling

Modellen som Xpeng gjør fremstøt med i i Storbritannia, og den jeg nylig kjørte, er All-Wheel-Drive Performance Black Edition, som ganske forutsigbart blander kraftige doble motorer med sporty detaljer som hjelper den å holde tritt med de ytelsesorienterte modellene fra et annet kjent elbilmerke.

Faktisk er de 480 hk som produseres av systemet i stand til å drive den velformede SUV-en fra 0-100 km/t på litt under fire sekunder, noe som ville gjort at den så vidt kunne måle seg med en Model Y Performance.

Du får også slående 20-tommers lettmetallfelger, røksorte eksteriør og et mer dempet gråtonet interiør som er trukket i mykt semsket skinn for en mer premium og ytelsesorientert atmosfære.

For et selskap som ønsker å bli kjent som «et teknologiselskap som også lager biler», er det ingen overraskelse at denne oppdaterte versjonen også er utstyrt med en lyslinje i full bredde ... selv om den denne gangen er foran, i motsetning til Teslas bakende.

Oppdateringen får kjøretøyet til å se mer futuristisk og teknologifokusert ut, men det føles også veldig generisk.

Det er ikke støtende på noen måte, men det er synd at Xpeng ikke skapte sin egen distinkte designretning da de entret det europeiske markedet.

Med europeiske merker som Renault, Mini og Peugeot som alle presser på for unik styling som ofte kommer med anerkjennende nikk til fortiden, føles Xpeng mer som et apparat.

Forandringer under huden

Som tidligere nevnt sier Xpeng at de har benyttet seg av rundt 20 000 «intelligente forbedringer» i forhold til forgjengeren, med ting som chassis og fjæring justert for å bedre håndtere Storbritannias ujevne veier, forbedret lyddemping og mer forutsigbar drivlinjeadferd.

I hovedsak handlet mye av tilbakemeldingene fra den første europeiske billanseringen sannsynligvis om måten den kjørte og håndterte bilen på, og Xpeng justerte senere ting for å løse dette.

Som et resultat føles gasspedalen nå mer forutsigbar og gir bedre modulering, mens fjæringsoppsettet føles litt fastere for forbedret karosserikontroll gjennom svinger.

Det er fortsatt en tydelig mangel på følelse gjennom rattet, og å stramme det opp gjennom den sentrale berøringsskjermen gjør at det fortsatt føles for tungt, men den generelle atmosfæren i cockpiten er forbedret takket være arbeidet med støy, vibrasjoner og hardhet, spesielt i motorveihastigheter.

Kupeen har gjennomgått noen av de mest betydelige endringene, der dashbordet og stolpene nå er trukket i et mer eksklusivt skinnlignende materiale, et «optimalisert» rattdesign (selv om jeg ikke kunne se forskjellen) og stemningsbelysning i hele kupeen.

Passasjerene bak får fortsatt massevis av hode- og benplass, mens den enorme mengden glass gjør at kupeen føles luftig og romslig ... som en Tesla.

De som sitter foran får også nyte flotte nye seter med varme, ventilasjon og massasjefunksjonalitet. Beklager hvis parallellene med et visst kalifornisk elbilselskap begynner å bli kjedelige, men ja, det er akkurat det som skjedde med de nyere Model 3 og Model Y.

Smidigere teknologi

Forrige generasjon G6 imponerte meg med batteriteknologien sin, som tilbyr 560 kilometer rekkevidde fra den større batteripakken og en 800V-arkitektur som muliggjør den typen ultrahurtig lading som Tesla ennå ikke har rullet ut.

Når det er sagt, har Xpeng valgt et nytt 80,8 kWh litiumjernfosfat (LFP)-batteri i oppdateringen, noe som eliminerer behovet for edle metaller som kobolt, nikkel og mangan, hevder de.

Dermed er rekkevidden nede i 500 km i AWD Performance-modellen på den offisielle WLTP-syklusen, mens RWD Long Range-varianter har en maksimal rekkevidde på 526 km, noe som generelt føles som mer realistiske tall.

Denne nye kjemien tillater en maksimal ladeeffekt på 451 kW, noe som gir 10–80 % lading på så lite som 12 minutter fra de riktige uttakene.

Det er på nivå med noen av de raskest ladende bilene som er i salg i Europa for tiden, og gjør den til en klar leder i sitt segment.

Xmart-operativsystemet har også fått en oppgradering, med et nytt Qualcomm Snapdragon 8155-brikkesett som forbedrer hastigheten og responsen til infotainmentsystemet.

Nye funksjoner, de samme problemene

Selv om forbedringene i kupékvaliteten og en reduksjon i ladetider begge er velkomne, har mange av de andre oppdateringene hatt svært liten innvirkning på måten G6 kjører eller føles som å leve med i hverdagen.

Den er fortsatt enormt romslig, behagelig luftig innvendig og veldig enkel å hoppe inn i og kjøre, men den gjør svært lite annet enn det.

Det er absolutt ingen følelse her, svært lite førerengasjement, og den ekstra ytelsen til … øh … Performance-utgaven er bortkastede penger, med mindre du virkelig liker å kjøre veldig fort i rett linje.

Infotainmentsystemet er helt sikkert blitt smidigere å betjene, men det er fortsatt svært frustrerende å bruke til tider, der enkel funksjonalitet ligger begravd i undermenyer. Til tross for at jeg kjørte originalen, klarte jeg fortsatt ikke å fatte hvordan jeg skulle endre vinkelen på sidespeilene.

Å spørre stemmeassistenten «Hei Xpeng» hjalp heller ikke mye, siden den ikke forsto begrepet «sidespeil», så jeg måtte bruke flere varianter av dette uttrykket før det tok meg til riktig meny.

Det er en lignende historie med de mange autonome kjøre- og parkeringsfunksjonene som stort sett fungerer fint, men absolutt ikke sømløst. Xpilot Driving prøver aggressivt å holde bilen i et kjørefelt når den aktiveres, noe som fører til en «rykkete» følelse når man kjører på motorveien i høy fart.

På samme måte velger den autonome parkeringen vanligvis en plass raskt, men mangler deretter farten eller finessen til å utføre manøveren med overbevisnng. Så jeg sluttet å bruke den.

Denne siste iterasjonen er merkbart bedre enn sin kortlivede forgjenger, men den har også mange av de samme problemene. Uten noen reell egen karakter ser den bare ut som en billig Tesla, uten den ekstra bonusen med det merkets omfattende Supercharger-nettverk.

Igjen er det helt greit hvis du vil boikotte Elon, eller bare spare litt penger, men dette er enda en kinesisk elbil som føles bemerkelsesverdig generisk.