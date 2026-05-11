Jag har kört nya Xpeng G6 och den är mer av en Tesla-utmanare än någonsin, men den är fortfarande inte perfekt

Under en tidigare provkörning bad Xpeng en grupp journalister och influencers om våra ärliga åsikter om bilen som företaget hoppades skulle kunna utmana Tesla Model Y i Europa.

I sådana situationer är det ganska vanligt att hålla sig till korta och ganska försiktiga svar, där man försöker vara lagom generell för att inte trampa någon på tårna och sparar de riktigt saftiga åsikterna till den färdiga artikeln. Men det var inte vad Xpeng ville höra.

Ingenjörsteamet ville ha raka svar om ljudnivåer, vibrationer och komfort, hur bilen upplevdes över ojämnheter, kvaliteten i kupén och hur de många avancerade säkerhetssystemen fungerade – de ville höra både det bra och det dåliga.

Latest Videos From

(Image credit: Xpeng)

Snabbspola fram mindre än ett år och det blir ganska tydligt varför vår lilla grupp grillades så hårt om detaljerna, eftersom en uppdaterad modell nu landat med inte mindre än 20 000 förbättringar, ny batterikemi, snabbare laddning och bättre prestanda.

Xpeng ville uppenbarligen inte hamna efter Teslas senaste “Highland”-uppdatering och även interiören har därför genomgått relativt stora förändringar för att ge bilen en mer premium känsla… ungefär som Tesla själva gjorde.

Medan traditionella biltillverkare vanligtvis arbetar efter en sjuårig livscykel, där modeller får en större uppdatering eller facelift tre eller fyra år efter produktionsstart, verkar kinesiska tillverkare spela efter helt andra regler.

Den uppdaterade Xpeng G6 är ett tydligt bevis på Kinas utvecklingstempo och ett ännu tydligare bevis på att företaget vill vara mer än bara en “Temu-Tesla”. De vill gå om Tesla helt och hållet.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Fräschare design

(Image credit: Xpeng)

Modellen som Xpeng nu satsar hårt på i Europa och som jag nyligen fick köra är fyrhjulsdrivna Xpeng G6 AWD Performance Black Edition, som ganska förutsägbart kombinerar dubbla motorer med sportigare detaljer för att kunna mäta sig med prestandamodeller från ett annat välkänt elbilsmärke.

Systemet levererar hela 480 hästkrafter och klarar 0–100 km/h på strax över fyra sekunder, vilket gör att den faktiskt kan hålla jämna steg med en Tesla Model Y Performance.

Man får även 20-tumsfälgar, svarta exteriördetaljer och en mer nedtonad interiör i grå toner, klädd i ett mjukt mockaliknande material som ska ge kupén en mer premium- och prestandainriktad känsla.

Det är synd att Xpeng inte valde en tydligare egen designidentitet när företaget tog steget in på den europeiska marknaden.

För ett företag som gärna beskriver sig själva som “ett teknikföretag som också bygger bilar” är det kanske inte särskilt förvånande att den uppdaterade modellen även fått en ljusramp som sträcker sig över hela fronten – även om den här sitter fram istället för bak, som hos Tesla.

Uppdateringen gör att bilen ser mer futuristisk och teknikfokuserad ut, men samtidigt känns designen också ganska generisk.

Den är inte ful på något sätt, men jag tycker ändå det är synd att Xpeng inte valde en tydligare egen designidentitet när företaget tog steget in på den europeiska marknaden.

När europeiska märken som Renault, Mini och Peugeot alla satsar på mer unik design, ofta med små nostalgiska referenser till äldre modeller, känns Xpeng G6 mer som en teknisk pryl än en bil med egen personlighet.

Förändringar under huven

(Image credit: Xpeng)

Som jag nämnde tidigare säger Xpeng att företaget gjort runt 20 000 “intelligenta förbättringar” jämfört med föregångaren. Det handlar bland annat om justeringar av chassi och fjädring för att bättre hantera dåliga vägar, förbättrad ljudisolering och ett mer förutsägbart drivsystem.

Mycket av feedbacken efter den första lanseringen verkar helt enkelt ha handlat om hur bilen körde och upplevdes på vägen och Xpeng verkar nu ha justerat bilen utifrån det.

Gasresponsen känns nu mer förutsägbar och gör det enklare att dosera kraften mjukt, medan fjädringen känns något fastare för bättre kontroll genom kurvor.

Det finns fortfarande en tydlig brist på känsla i styrningen och även om man gör den tyngre via den centrala pekskärmen känns den mest bara onödigt tung. Men helhetsupplevelsen i kupén har förbättrats tack vare arbetet med ljudnivåer, vibrationer och komfort, särskilt i motorvägsfart.

(Image credit: Xpeng)

Kupén är också den del som genomgått störst förändringar, där instrumentpanelen och stolparna nu klätts i mer premiumliknande material med läderkänsla, ratten har fått en “optimerad” design (även om jag ärligt talat hade svårt att märka någon större skillnad) och stämningsbelysning finns nu genom hela kupén.

Passagerare i baksätet får fortfarande enormt gott om huvud- och benutrymme och den stora mängden glas gör att kupén känns ljus och luftig… precis som i en Tesla.

Även de som sitter fram får nu nya, betydligt lyxigare stolar med både värme, ventilation och massagefunktion. Ursäkta om jämförelserna med ett visst elbilsmärke från Kalifornien börjar bli tjatiga, men ja – det här är exakt samma typ av uppdatering som vi såg i de senaste versionerna av Tesla Model 3 och Tesla Model Y.

Mjukare teknik

(Image credit: Xpeng)

Förra generationens G6 imponerade på mig med sin batteriteknik och erbjöd upp till 57 mils räckvidd från det större batteripaketet, samt en 800-voltsarkitektur som möjliggör den typ av ultrasnabb laddning som Tesla fortfarande inte riktigt erbjuder fullt ut.

Med uppdateringen har Xpeng däremot gått över till ett nytt LFP-batteri på 80,8 kWh, alltså litiumjärnfosfat, vilket enligt företaget eliminerar behovet av metaller som kobolt, nickel och mangan.

Xpeng har gått över till ett nytt LFP-batteri på 80,8 kWh, alltså litiumjärnfosfat, vilket enligt företaget eliminerar behovet av metaller som kobolt, nickel och mangan.

Den fyrhjulsdrivna Performance-versionen som jag körde har nu en officiell WLTP-räckvidd på upp till 55 mil, medan bakhjulsdrivna Long Range-modeller klarar upp till 52 mil. De siffrorna känns dessutom mer realistiska i verklig körning.

Den nya batterikemin möjliggör också laddningseffekter på upp till 451 kW, vilket innebär att bilen kan laddas från 10 till 80 procent på så lite som 12 minuter vid rätt laddstation.

Det placerar den bland de snabbast laddande elbilarna som säljs i Europa just nu och gör den till en tydlig ledare i sitt segment.

Xmart-operativsystemet har också uppdaterats och får nu ett nytt Qualcomm Snapdragon 8155-chipset som förbättrar både hastigheten och responsen i infotainmentsystemet.

Nya funktioner, samma problem

(Image credit: Xpeng)

Även om förbättringarna i kupékvalitet och de kortare laddtiderna är välkomna har många av de andra uppdateringarna haft ganska liten påverkan på hur G6 faktiskt kör eller känns att leva med i vardagen.

Den är fortfarande enormt rymlig, luftig invändigt och väldigt enkel att hoppa in i och köra, men den gör egentligen inte särskilt mycket mer än så.

Det finns nästan ingen känsla här, väldigt lite förarengagemang och den extra prestandan i, ehm, Performance-versionen känns mest som bortkastade pengar – om man inte verkligen gillar att köra väldigt fort rakt fram.

(Image credit: Xpeng)

Visst är infotainmentsystemet smidigare att använda nu, men det är fortfarande frustrerande vid många tillfällen, där enkla funktioner gömts undan i undermenyer. Trots att jag redan kört originalmodellen lyckades jag fortfarande inte lista ut hur man ändrade vinkeln på sidospeglarna.

Att fråga röstassistenten “Hey Xpeng” hjälpte inte heller särskilt mycket, eftersom den inte förstod termen “wing mirror”, så jag fick testa flera olika formuleringar innan den till slut tog mig till rätt meny.

Visst är infotainmentsystemet smidigare att använda nu, men det är fortfarande frustrerande vid många tillfällen.

Det är ungefär samma historia med de många autonoma kör- och parkeringsfunktionerna som i stort fungerar okej, men långt ifrån sömlöst. Xpilot-systemet försöker exempelvis väldigt aggressivt hålla bilen i filen när det är aktiverat, vilket leder till en ryckig känsla vid motorvägskörning i högre hastigheter.

På samma sätt hittar den automatiska parkeringsfunktionen snabbt en ledig plats, men saknar sedan både hastighet och finess för att genomföra parkeringen på ett sätt som känns tryggt. Så jag slutade använda den.

Den här senaste versionen är utan tvekan bättre än sin kortlivade föregångare, men den lider fortfarande av många av samma problem. Utan någon tydlig egen identitet känns den mest som en billigare Tesla-kopia, men utan fördelen av märkets enorma Supercharger-nätverk.

Återigen: den fungerar helt okej om man vill bojkotta Elon Musk eller helt enkelt spara pengar, men det här är ännu en kinesisk elbil som känns förvånansvärt generisk.