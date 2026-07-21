Xpeng hävdar att Kina är på gång att skapa en Tesla Model Y-krossare – men jag har mina tvivel på att den kommer att lyckas

Xpeng säger att Kina snart kommer att ta fram en modell som slår Tesla Model Y

Medgrundaren He Xiaopeng säger att företaget inte är långt ifrån att överträffa Tesla

Det teknikfokuserade företaget vill konkurrera med Europas premiumtillverkare

Under lanseringen av Xpengs kommande elbil L03 i München tidigare i veckan – företagets första samtidiga bilpremiär i Europa och Kina – sa grundaren He Xiaopeng att han tror att märket "inte är långt ifrån att slå Model Y", enligt Financial Times.

Xpeng har aldrig varit rädda för att jämföra sig med Tesla och har länge velat profilera sig som ett mer teknikfokuserat företag än många av sina kinesiska konkurrenter. Förutom elbilar utvecklar företaget även humanoida robotar, artificiell intelligens och lätta elektriska eVTOL-flygplan.

L03, som uppges få ett startpris på 35 600 euro (cirka 445 000 kronor), har en sportig SUV-coupédesign, en 15,6 tum stor central infotainmentskärm, loungeliknande säten och vad företaget beskriver som sina mest avancerade intelligenta körfunktioner hittills på den globala marknaden.

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"L03 har potential att bli en storsäljare och definitivt en av de modeller som kan utmana Model Y, men inte den definitiva Tesla-dödaren", säger Lei Xing, grundare av den kinesiska konsultfirman AutoXing, till Financial Times.

(Image credit: Xpeng)

Efter att själv ha kört företagets G6 – som tydligt är en konkurrent till Tesla Model Y både när det gäller design och teknik – håller jag med. Jag tycker fortfarande att Teslas uppdaterade Model 3 och Model Y är roligare och bättre bilar att köra.

Mjukvaran som utgör hjärtat i Teslas bilar levererar dessutom en betydligt mer polerad användarupplevelse.

Det andra stora skälet är att Teslas Supercharger-nätverk fortfarande är ett av de billigaste och enklaste laddningssystemen att använda på de flesta marknader. Visst erbjuder det inte de allra högsta laddningshastigheterna, men bekvämligheten och driftsäkerheten väger enligt mig upp det med råge.

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Tillbringar du lite tid i en Tesla eller pratar med Tesla-ägare kommer de sannolikt att intyga hur smidig laddningsupplevelsen är – från att bilen automatiskt planerar rutten utifrån batterinivå och räckvidd till den helt kontaktlösa betalningsprocessen.

Xpeng kommer ikapp snabbt

(Image credit: Xpeng)

Efter att ha kört flera av Xpengs modeller i Europa har jag imponerats av hur snabbt företaget förbättrar varje ny generation.

Den tydligt högre kvalitetskänslan i G6:s interiör, snabbare laddning, kraftfullare processorer och andra förbättringar gjorde bilen betydligt trevligare att leva med – för att inte tala om de tekniska uppdateringarna under skalet som också gjorde den bättre att köra.

Den nya L03 sägs ta ytterligare ett steg framåt med mjukvaran VLA 2.0 (Vision Language-Action), som driver företagets autonoma körsystem Next Generation Pilot. Den blir dessutom den första kinesiska biltillverkaren som levererar en bil med Google Maps inbyggt från start.

Men även med allt detta har jag svårt att se att Xpeng lyckas matcha enkelheten i Teslas mjukvara och hela ägarupplevelsen. Den filosofin har varit en del av Teslas DNA från allra första början, och när Model S lanserades för omkring 14 år sedan började den snabbt beskrivas som elbilsvärldens motsvarighet till iPhone.

Det råder ingen tvekan om att Xpeng gör avtryck på elbilsmarknaden, men i Storbritannien registrerades bara omkring 900 exemplar av G6 under de första tio månaderna på marknaden, jämfört med 24 298 Tesla Model Y.

Försäljningen i Europa har visserligen varit mer imponerande, men Model Y är fortfarande den mest sålda elbilen i många delar av världen och dessutom den näst mest populära elbilen i Kina.

L03 kan mycket väl ta ytterligare ett steg mot att bli en verklig "Tesla-dödare", men enligt mig har Xpeng fortfarande ett berg att bestiga innan företaget kan övertyga kunderna om att de erbjuder en bättre total ägarupplevelse än Tesla.

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