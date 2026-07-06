Tesla tystar kritikerna med rekordstark elbilsförsäljning när Elon Musk-kontroversen avtar – men BYD återtar ändå förstaplatsen globalt

Tesla återfår momentum efter två år med vikande försäljning

Försäljningen ökar både i Kina och Europa

Trots de positiva siffrorna fortsatte Teslas aktie att sväng

Teslas försäljningsresultat för det andra kvartalet överträffade marknadens förväntningar med bred marginal. Stark tillväxt i både Europa och Kina bidrog till att leveranserna ökade med 25 procent jämfört med samma period förra året.

Enligt Financial Times levererade elbilstillverkaren 480 126 fordon under de tre månaderna fram till slutet av juni. Det kan jämföras med 384 122 fordon under motsvarande period i fjol och är betydligt högre än analytikernas prognos på 404 000 fordon.

Trots att Tesla de senaste åren har riktat ett större fokus mot artificiell intelligens och robotteknik, samtidigt som modellutbudet har bantats till endast två bilar, har företaget sett en kraftig försäljningsökning i Europa. En bidragande faktor tros vara flera europeiska länders ekonomiska incitament för elbilar.

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The Guardian rapporterar dessutom att stigande bränslepriser och en snabb elektrifiering av företagsbilflottor sannolikt också har bidragit till försäljningslyftet. Samtidigt verkar den konsumentkritik som uppstod efter Teslas VD Elon Musks politiska uttalanden förra året ha avtagit.

Trots den kraftiga återhämtningen lyckades BYD återigen passera Tesla och återta positionen som världens största tillverkare av helelektriska bilar.

Enligt Financial Times sålde BYD omkring 867 000 elbilar under årets första sex månader, jämfört med Teslas 838 149 fordon.

– Tesla har inte överträffat förväntningarna i den här omfattningen på länge, vilket är ett positivt tecken på att bilverksamheten har en stabil framtid, säger William Blair-analytikern Jed Dorsheimer till tidningen.

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Efterfrågan på elbilar ökar snabbt i Europa

(Image credit: BYD)

Trots VD:ns kontroversiella politiska utspel och företagets rykte om att ibland lova mer än vad man levererar är det fortfarande svårt att hävda att Teslas nuvarande elbilar inte håller mycket hög klass.

Företagets laddnätverk är fortfarande ett av de bästa på marknaden, även om flera laddoperatörer numera erbjuder högre laddningshastigheter. Samtidigt är de senaste versionerna av Model 3 och Model Y de mest bekväma, teknikfokuserade och påkostade modellerna som Tesla hittills har byggt.

Den ökade konkurrensen från både snabbväxande kinesiska elbilstillverkare och etablerade biltillverkare har dessutom tvingat Tesla att bli mer aggressiva med prissättningen. Företaget erbjuder nu attraktiva månadspriser på både Model 3 och Model Y, vilket sannolikt har lockat fler köpare.

Tesla har dessutom nyligen börjat rulla ut sitt Supervised Full Self-Driving-system i utvalda europeiska länder för första gången – en satsning som också kan bidra till att stärka försäljningen framöver.