Xpeng vil udfordre Tesla Model Y – men fejler på to vigtige områder

Xpeng siger, at Kina snart vil lancere en model, der overgår Tesla Model Y

Xpeng vil konkurrere med Europas premium-bilproducenter

Under lanceringen af Xpengs kommende elbil L03 i München tidligere på ugen – virksomhedens første bilpremiere, der fandt sted samtidigt i Europa og Kina – sagde grundlæggeren He Xiaopeng, at han mener, at mærket »ikke er langt fra at slå Model Y«, ifølge Financial Times.

Xpeng har aldrig været bange for at sammenligne sig med Tesla og har længe ønsket at profilere sig som en mere teknologifokuseret virksomhed end mange af sine kinesiske konkurrenter. Ud over elbiler udvikler virksomheden også humanoide robotter, kunstig intelligens og lette elektriske eVTOL-fly.

L03, der angiveligt får en startpris på 35.600 euro (ca. 265.000 kroner), har et sporty SUV-coupé-design, en 15,6 tommer stor central infotainment-skærm, lounge-lignende sæder og det, som virksomheden beskriver som sine hidtil mest avancerede intelligente køreegenskaber på det globale marked.

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»L03 har potentiale til at blive en stor sælger og helt sikkert en af de modeller, der kan udfordre Model Y, men ikke den endegyldige Tesla-dræber«, siger Lei Xing, grundlægger af det kinesiske konsulentfirma AutoXing, til Financial Times.

(Image credit: Xpeng)

Efter selv at have kørt Xpengs G6 – som helt klart er en konkurrent til Tesla Model Y, både hvad angår design og teknologi – er jeg enig. Jeg synes stadig, at Teslas opdaterede Model 3 og Model Y er sjovere og bedre biler at køre i.

Softwaren, der udgør hjertet i Teslas biler, leverer desuden en langt mere gennemarbejdet brugeroplevelse.

Den anden store grund er, at Teslas Supercharger-netværk stadig er et af de billigste og nemmeste opladningssystemer at bruge på de fleste markeder. Det tilbyder ganske vist ikke de allerhøjeste opladningshastigheder, men bekvemmeligheden og driftssikkerheden opvejer efter min mening det med god margin.

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Hvis du tilbringer lidt tid i en Tesla eller taler med Tesla-ejere, vil de sandsynligvis bekræfte, hvor smidig opladningsoplevelsen er – lige fra at bilen automatisk planlægger ruten ud fra batteriniveau og rækkevidde til den helt kontaktløse betalingsproces.

Xpeng haler hurtigt ind på konkurrenterne

(Image credit: Xpeng)

Efter at have kørt flere af Xpengs modeller i Europa er jeg blevet imponeret over, hvor hurtigt virksomheden forbedrer hver ny generation.

Den tydeligt højere kvalitetsfølelse i G6’s interiør, hurtigere opladning, kraftigere processorer og andre forbedringer gjorde bilen mærkbart mere behagelig at leve med – for ikke at tale om de tekniske opdateringer under karrosseriet, som også gjorde den bedre at køre.

Den nye L03 siges at tage endnu et skridt fremad med softwaren VLA 2.0 (Vision Language-Action), som driver virksomhedens autonome kørselssystem Next Generation Pilot. Desuden bliver den den første kinesiske bilproducent, der leverer en bil med Google Maps indbygget fra starten.

Men selv med alt dette har jeg svært ved at se, at Xpeng formår at matche enkelheden i Teslas software og hele ejeroplevelsen. Den filosofi har været en del af Teslas DNA helt fra begyndelsen, og da Model S blev lanceret for omkring 14 år siden, begyndte den hurtigt at blive beskrevet som elbilverdenens modstykke til iPhone.

Der er ingen tvivl om, at Xpeng sætter sit præg på elbilmarkedet, men i Storbritannien blev der kun registreret omkring 900 eksemplarer af G6 i løbet af de første ti måneder på markedet, sammenlignet med 24.298 Tesla Model Y.

Salget i Europa har ganske vist været mere imponerende, men Model Y er stadig den mest solgte elbil i mange dele af verden og desuden den næstmest populære elbil i Kina.

L03 kan meget vel tage endnu et skridt i retning af at blive en ægte »Tesla-dræber«, men efter min mening har Xpeng stadig en lang vej at gå, før virksomheden kan overbevise kunderne om, at de tilbyder en bedre samlet ejeroplevelse end Tesla.

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