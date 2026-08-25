Tesla Semi kommer til Europa – vises på messe i Hannover

Tesla har bekreftet at den elektriske lastebilen Semi kommer til Europa. Modellen vil bli avduket på IAA Transportation i Hannover, som finner sted fra 15. til 20. september 2026 og er Europas største messe for lastebiler, nyttekjøretøy og logistikk. Før messen har Tesla sluppet en teaser på X.

På IAA vil Tesla vise frem spesifikasjonene til den europeiske versjonen av lastebilen Semi og gi flere detaljer om hvordan og når lastebilen vil komme på det europeiske markedet. Denne informasjonen er ennå ikke offentliggjort, så rekkevidde, lastekapasitet og pris er fortsatt ukjent frem til messen.

Teslas helelektriske lastebil debuterer i Europa

Tesla har så langt bare solgt Semi i USA, hvor lastebilen har vært i produksjon siden desember 2022. En europeisk lansering betyr at modellen nå blir et alternativ for europeiske transportselskaper.

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Her møter imidlertid Semi en rekke etablerte konkurrenter. Volvo, Scania, MAN og Mercedes-Benz selger allerede elektriske lastebiler i Europa, og flere av dem har hatt modeller på veiene i flere år. For norske og europeiske transportører handler valget ikke bare om selve lastebilen, men også om lading. Tunge elektriske kjøretøyer krever kraftig ladeinfrastruktur langs store transportruter, og dette er en av faktorene som avgjør hvor raskt elektriske lastebiler kan ta over lengre ruter.

Tesla har ennå ikke annonsert en pris for den europeiske versjonen av Semi eller en dato for når lastebilen vil bli tilgjengelig for bestilling eller levering. Selskapet har lovet å avsløre både spesifikasjoner og lanseringsplaner under IAA Transportation i Hannover 15.–20. september. Inntil da er de konkrete detaljene ikke bekreftet.

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