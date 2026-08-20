Tesla Semi kommer til Europa – afsløres på messe i Hannover
Tesla viser den europæiske udgave af sin elektriske lastbil på IAA Transportation i september med specs og lanceringsdetaljer.
Tesla har bekræftet, at den elektriske lastbil Semi kommer til Europa. Modellen bliver præsenteret på IAA Transportation i Hannover, der løber fra den 15. til den 20. september 2026 og er Europas største messe for lastbiler, erhvervskøretøjer og logistik. Tesla har lagt et teaseropslag ud på X forud for messen.
På IAA vil Tesla vise specifikationerne for den europæiske Semi og give flere detaljer om, hvordan og hvornår lastbilen kommer på det europæiske marked. Netop de tal er ikke offentliggjort endnu, så rækkevidde, lasteevne og pris er stadig ukendte, indtil messen løber af stablen.
Debut for Teslas fuldelektriske lastbil i Europa - på et tidspunkt
Tesla har hidtil kun solgt Semi i USA, hvor lastbilen været i produktion siden december 2022. En europæisk lancering betyder, at modellen nu bliver en reel mulighed for europæiske transportvirksomheder.
Her møder Semi dog en række etablerede spillere. Volvo, Scania, MAN og Mercedes-Benz sælger allerede elektriske lastbiler i Europa, og flere af dem har haft modeller på vejene i flere år. For danske og europæiske vognmænd handler valget ikke kun om selve lastbilen, men også om opladning. Tunge elkøretøjer kræver kraftig ladeinfrastruktur langs de store transportkorridorer, og det er en af de faktorer, der afgør, hvor hurtigt eldrevne lastbiler kan overtage lange ruter.
Tesla har endnu ikke oplyst en pris på den europæiske Semi eller en dato for, hvornår lastbilen kan bestilles eller leveres. Selskabet har lovet at løfte sløret for både specifikationer og lanceringsplaner på IAA Transportation i Hannover mellem den 15. til 20. september. Indtil da er de konkrete detaljer ikke bekræftet.
Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere.
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.