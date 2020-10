Apple HomePod mini: Funktioner, pris og tilgængelighed

Efter flere års rygter blev højtaleren HomePod mini endelig præsenteret ved Apples produktevent, hvor iPhone 12 var det store trækplaster.

Det er en mindre udgave af den originale HomePod. (Som aldrig officielt kom til Danmark.) Denne højtaler har flere smarte, nye funktioner. Bl.a. kan den sende stemmebeskeder til andre enheder i hjemmet f.eks. AirPods.

Apple siger, at højtaleren kan være "hjernen" i dit smart home. Og at den har fokus på "privatliv og sikkerhed." Siri bliver opgraderet med bedre stemmegenkendelse og integration med andre Apple-produkter.

Skåret ind til benet

Hvad er det? Den seneste smarte højtaler fra Apple - HomePod mini

Den seneste smarte højtaler fra Apple - HomePod mini Hvornår bliver den frigivet? 6. november i USA. Datoen for Danmark kendes ikke endnu

6. november i USA. Datoen for Danmark kendes ikke endnu Hvad koster den? De danske priser kendes ikke endnu

Apple HomePod mini frigivelsesdato

HomePod mini kommer i hvid, og space gray. I USA kan den bestilles fra 6. november og købes i butikkerne fra 16. november - altså lige før juletid.

Vi kender ikke de danske datoer endnu. Men de bliver nok de samme eller tæt på. HomePod Mini kommer formentlig ikke officielt til Danmark, så vi ved på nuværende tidspunkt ikke, om nogen af funktionerne ikke virker herhjemme.

Apple HomePod mini pris

Vi kender ikke de danske priser endnu. Men ulig et Apple-produkt tyder det på, at prisen kommer til at lægge lidt under eller måske omkring 1.000 kr. Med både Black Friday og Cyber Monday lige om hjørnet, kan det godt betale sig at holde øje med tilbud.

Hvis altså nogle danske webshops vælger at forhandle den, men mon ikke..?

(Image credit: Apple)

Apple HomePod mini design

Apple HomePod mini er 8,5 cm. høj. En mindre og mere kompakt version end den oprindelige HomePod. Hvordan designet påvirker dens lyd er for tidligt at sige.

Den er klædt i stof og har en lille skærm på toppen med lydstyrkekontrol. Skærmen lyder op, når du snakker med Siri.

How that smaller design will impact the sound of the HomePod Mini remains to be seen – after all, one of the best things about the original HomePod is its powerful, room-filling sound.

Apple har fortalt, at den består af "99 % genbrugte sjældne jordarter og neodym-magneten i højtaleren er 100 % genbrug."

Stoffet består af "over 99 % genbrugt plastik. Emballagen er af træfibre fra forsvarligt drevet skove eller genbrugsmateriale".

(Image credit: Apple)

Apple HomePod mini lydgengivelse

Vi har ikke testet HomePod mini så vi ved ikke præcis, hvordan den lyder. Men vi kan få en ide ved at kigge på specifikationerne.

Apple forklarer, at den giver "en utrolig fyldig og detaljeret akustisk oplevelse ved at bruge digital lydstyring".

For at kompensere for størrelsen i forhold til den første HomePod, er Apples S5-chip bygget ind i den nye højtaler. Den kan angiveligt "analysere musikkens unikke karakteristika og bruge komplekse modeller for at optimere lydstyrke, justere den dynamiske rækkevidde og styre både driveren og de passive radiatorer i realtid".

HomePod mini'en består af en full-range driver med en neodym-magnet og passive radiatorer, som "giver dyb bas og lækre, høje frekvenser", ifølge Apple.

Den nye, smarte højtaler henter noget inspiration fra sin større forgænger. En akustisk bølgeguide sørger for at diagere lyden ned i bunden af højtaleren, hvilket skulle give en "omfattende 360 graders lydoplevelse".

I teorien betyder det, at HomePod Mini kan sættes overalt derhjemme, og lyden vil være den samme uanset hvor den står.

(Image credit: Apple)

Der er tre indbyggede mikrofoner i HomePod mini, så du kan tale med Siri fra alle vinkler. Der er også en indadvendt mikrofon, der hjælper med at isolere lyden, der kommer fra højtaleren.

Den understøtter selvfølgelig Apple Music, iHeartRadio, TuneIn og "i de kommende måneder" andre tjenester som Amazon Music. Apples største konkurrenter, Spotify og Tidal blev ikke nævnt. Det er egentlig ikke overraskende, men et af vores største kritikpunkter ved den oprindelige HomePod var lige præcis den manglende understøttelse af tredjepartstjenester. Og det ser altså ikke ud til, at Apple retter op på det.

Det lyder heller ikke som om, den understøtter Bluetooth. Det er ret skuffende, at man ikke har en hurtig måde at forbinde til den uden at være en del af hele Apples økosystem.

Har du flere HomePod mini vil de synkronisere lyden, og står de i samme rum danner de et par, der giver dig stereolyd.

(Image credit: Apple)

Apple HomePod mini smart home-funktioner

HomePod Mini har selvfølgelig Apples stemmeassistent Siri indbygget. Så du kan stille den spørgsmål, sætte påmindelser og meget andet. Som tidligere nævnt kommer højtaleren formentlig ikke officielt til Danmark. Så der er måske nogen af funktionerne, der ikke kan bruges herhjemme.

Men du skal da ikke snydes for en hurtig gennemgang af netop funktionerne:

Apple fortæller, at Siri kan identificere hvem af familiemedlemmerne, der snakker og så "skræddersy musik og podcasts til deres ønsker og svare på personlige forespørgsler". Det kan f.eks. være ved at sende beskeder til kontaktpersoner.

Siri-genveje kan også bruges på HomePod Mini, så dem kan du bruge til at styre dine smarte enheder, tilføje ting til indkøbslisten osv. Du kan også få afspillet beroligende lyde, få hjælp til at finde forsvundne enheder, indstille musikalarmer og få webresultater på din iPhone.

Apple understreger, at oplysninger kun sendes til deres servere, når du siger ordene "hey Siri" eller aktiverer Siri med berøring.

(Image credit: Apple)

Apple HomePod mini forbindelsesmuligheder

Du kan bruge HomePod mini sammen med en stribe af andre Apple-produkter. Også her kan brugen i Danmark dog være begrænset i forhold til det amerikanske marked.

Hvis du hører musik på din iPhone, kan du bare holde den tæt på højtaleren, der så vil begynde at spille - uden overlap eller udfald i musikken. Senere kommer der visuel, lydmæssig og haptisk feedback, når du overfører lyd fra en enhed til en anden.

Du får personlige lytteforslag når din iPhone er ved siden af højtaleren, og du kan styre den uden at låse mobilen op.

Den måske mest spændende funktion er "samtaleanlægget". Med den kan du sende en besked fra en højtaler til en anden, der så vil afspille din besked. Du kan sende beskeder til og fra alle hjemmets Apple-enheder.

Det er tydeligt, at Apple vil understrege hvor langt man er i sit smart home økosystem. Og HomePod mini er endnu et tandhjul i det.