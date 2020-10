Anmeldelse: Google Nest Wifi

Vi elsker hvordan Nest Wifi kombinerer Google Wifi og Home, samt smider en masse ekstrafunktioner med i pakken og det i en pænere indpakning. Det kommer måske ikke til at erstatte dit Google Wifi eller andre mesh-systmer, men vi har ingen problemer med at give Nest Wifi vores varmeste anbefaling.

Anmeldelse på to minutter:

Google Nest Wifi er søgegigantens seneste bud på et mesh-netværkssytem, som efterfølger det meget populære Google Wifi. Vi er ret vilde med, at denne nye model endelig inkorporerer Google Home på en smart og logisk måde. Dette er præcis hvad vi savnede i tidligere modeller, uagtet om der var tale om google smarte højttalere, som ikke var routere, eller Google Wifi-routere, som ikke kunne agere Google Home højttalere. Endelig er de to produkter smeltet sammen og det føles helt naturligt og rart.

Du skal dog ikke forvente den vilde højttaleroplevelse eller dybdegående kontrol af router- eller mesh-systemer, som vi kender det fra Linksys eller Netgear. Google Nest Wifi handler ligesom Google Wifi om enkelhed, og fokuserer derfor på funktioner, som dækker de flestes behov.

Dette inkluderer nem prioritering af trafikken, enkel forældre- og privatlivskontrol, en relativt nem opsætning og et design, som bør passe ind overalt – de vigtigste faktorer når det kommer til hurtigere og stærkere Wi-Fi-forbindelser. Til de der allerede har en smart højttaler eller måske allerede bruger Google Wifi eller et lignende mesh-system, er der dog ikke megen grund til at opgradere til News Wifi. Har man intet af ovenstående, kan vi varmt anbefale Nest Wifi.

(Image credit: Future)

Specifikationer Hastighed: IEEE 802.11s/a/b/g/n/ac, AC2200 2x2 Wi-Fi (expandable mesh; dual-band 2.4GHz and 5GHz, beamforming); Bluetooth LE

Processor: 1.4 GHz ARM CPU (quad-core, 64-bit)

Hukommelse: 1GB RAM (Router); 768MB RAM (Point)

Lagerplads: 4GB flash (Router); 512MB flash (Point)

Funktioner: Advanced security chip, privatlivskontrol, Nest Wifi-punkt med Google Assistent

Beamforming: Implicit og Explicit for 2.4GHz & 5GHz bands

Rækkevidde (op til):

1 Nest Wifi: 120 m2

1 Nest Point 90 m2 ekstra

1 Nest Wifi + 1 Nest Point: 210 m2

1 Nest Wifi + 2 Nest Point: 300 m2

Porte: 2 x Gigabit Ethernet ports (Router)

Mål: 110mm diameter, 90.4mm højde (Router); 102.2mm diameter, 87.2mm højde (Point)

Vægt: 380g (Router); 350g (Point)

(Image credit: Google)

Pris og tilgængelighed

Google Nest Wifi kan købes i Danmark fra d. 5. maj 2020.

Priserne starter på 1.390 kroner for en router. Denne kan forbindes til dit modem eller gateway og dækker 204m2 med WiFi og kan have op til 100 enheder forbundet på samme tid.

Vil du have en pakke med en router og en af udvidelsespunkterne (kaldet Points), koster det dig 2.090 kroner. EN pakke med router og to punkter koster 2.790 kroner.

Du kan tilkøbe flere punkter for 1.290 kroner pr. styk.

Billede 1 af 8 (Image credit: Future) Billede 2 af 8 (Image credit: Future) Billede 3 af 8 (Image credit: Future) Billede 4 af 8 (Image credit: Future) Billede 5 af 8 (Image credit: Future) Billede 6 af 8 (Image credit: Future) Billede 7 af 8 (Image credit: Future) Billede 8 af 8 (Image credit: Future)

Design, opsætning og brugerflade

Designet på Google Nest Wifi adskiller sig en del fra Google Wifi, som kom først. Væk er de skinnende hvide plastikcylindre og i stedet får vi nogle matte plastikkupler med bløde former.

Routeren er enklest af de to nye enheder. Den har en hvid LED, som skinner igennem plastikskallen for at signalere forbindelse. I bunden gemmer basen af gummi på to Ethernet-porte (én WAN og én LAN) samt en port til strøm.

De nye punkter er lidt mere spændende, selvom designet er stort set identisk, da de også har en indbygget Google Home-højttaler. Den største forskel er fire langtrækkene mikrofoner i toppen og en 360-gradershøjttaler med 40mm driver i bunden, samt en rund LED, som lyser op, når du taler til den. Desværre er der ikke nogen indbyggede Ethernet-porte, hvilket gør dem knap så anvendelige som forrige generation, hvis du eksempelvis har brug for kablede forbindelser rundt i hjemmet.

Hvad angår opsætningen af netværket og den dertilhørende brugerflade, benytter Nest Wifi ikke længere Google Wifi appen, men skal i stedet konfigureres via Google Home appen. Dette skyldes til dels, at systemet teknisk set er en Google Home-højttaler, hvorfor det er lettere at administrere den fra samme app. (Google Wifi eksisterer stadig til de, som benytter den gamle model, eller kun tilføjer et Nest Wifi-punkt til deres originale model.)

Du skal naturligvis bruge din telefon, når du vil sætte Nest Wifi op via Googgle Home appen. Processen er rimelig ligetil, men opstår der problemer, bør du blot forsøge igen til det lykkes. Når du har fået routeren koblet på dit netværk, gentager du processen for at tilkoble et Wifi-punkt. Det meste kører helt automatisk.

Hvad brugerfladen angår, har Google hevet de bedste funktioner med over fra Wifi appen til Home appen – som eksempelvis prioritetslisten, oprettelse af gæstenetværk og familieindstillinger – men mister samtidig nogle af mulighederne for finjustering. Du kan eksempelvis ikke længere se hvilken enhed hver trådløse enhed er forbundet til og dermed heller ikke ændre dette. I stedet må du stole på, at dine enheder automatisk opretter forbindelse til den Nest Wifi-enhed, der er tættest på og herved giver den bedste forbindelse. Dette var ikke altid tilfældet med den forrige model og derfor har Google indbygget nye funktioner, som benytter maskinlæring og chips i Nest-enhederne, der igen prioriterer trafikken baseret på behov for båndbredde, afstand og lignende og skulle på sigt lære dine vaner at kende og kunne fordele mere optimalt.

Alt i alt er den enkle opsætning utrolig rar, og vi ønsker os på ingen måde tilbage til dagene, hvor man skulle logge ind på routeren via “192.168.1.1” i browseren. At det så medfører, at vi mister lidt kontrol, tager vi gerne med. Vi har alligevel ikke tid til at rode med den slags længere. Er du typen, der godt kan lide at gå i dybden og pille ved indstillingerne, bør du dog være klar over disse begrænsninger.

(Image credit: Future)

Ydelse

Vi oplevede, at Google Nest Wifi yder lige så godt som den originale Google Wifi under normalt brug, og klarer uden problemer downloads og streaming af video via vores 100Mbps forbindelse. Detter er især imponerende, da vores testeksemplar kun består af en enkelt router og et punkt, modsat de tre enheder, som var en del af vores originale Google Wifi-opsætning.

(Image credit: Google)

Benchmarks Her ses hvordan Google Nest Wifi klarede sig unedr vores intermistiske tesforsøg (udført på en 100Mbps-forbindelse): Ookla Speed Test 5GHz (Download | Upload): 100.68 | 119.56 Mbps

Ookla Speed Test 2.4GHz (Download | Upload): 34.72 | 44.87 Mbps

1.5GB Steam download 5GHz (peak speed): 12.5MB/s

1.5GB Steam download 2.4GHz (peak speed): 7.1MB/s

Til sammenligning er Nest Wifi marginalt hurtigere end den originale model ved 5GHz i Ookla Speed Test og lige så hurtigt i vores download-test. Hvad angår 2.4GHz-båndet oplevede vi, at ydelsen var noget langsommere under Speed Test, men næsten identisk i vores download-test.

De sidste Speed Test-resultater passer dog ikke med vores oplevelser af at bruge routeren og punktet, og 2.4GHz er generelt langsommere end 5GHz, så det kan være, at den målte hastighed mere skyldes den Surface Book 2, som vi testede med, eller måske bare en periodisk fejl i 2.4GHz-versionen af Speed Test.

Uanset hvad er vi dog i sidste ende godt tilfredse med ydelsen på Nest Wifi, selvom den ikke blæser os væk og får det meste ud af vores 100Mbps-forbindelse. Der er uden tvivl andre routere på markedet, som yder bedre og mere optimalt, men de er helt sikkert også grimmere og mere bøvlede at rode med. Eksempelvis elsker vi hvordan vi blot skal bede Google om at teste forbindelsen, hvorefter den gør det af sig selv, eller via et par tryk i Google Home appen. Det her er nemt Wi-FI, som alle kan være med på.

(Image credit: Future)

Købe den hvis...

Du vil gerne have Google Home og Wifi i samme produkt

Google Nest Wifi gør hvad originalen skulle have gjort: smelte Google Assistant og en smart højttaler ind i produktet. Hvad er endnu bedre er, at du kan få dette blot ved at købe et Wifi-punkt og tilføje dette til dit eksisterende Wifi Network.

Du vil have barnagtigt nemt Wi-Fi

Er du træt af komplicerede netværksindstillinger, port forwarding og radiofrekvenser – eller noget så simpelt som dit kodeord – via din webbrowser, så er Nest Wifi noget for dig.

Du vil have en smart home manager og Wi-Fi netværk i ét

Er du dybt begravet i et smart home setup med smarte pærer og højttalere og lignende, sørger Nest Wifi for at bringe det hel sammen med dit Wi-Fi i en enkelt app. Du ved, som det skulle have været fra begyndelsen.

(Image credit: Google)

Lad være med at købe hvis...

Du vil have præcis kontrol over dit netværk

Nest Wifi er ikke en normal router, så du får ikke samme niveau af tilpasningsmuligheder, som ses i ældre routere. Skal du bruge funktioner som port forwarding eller lignende, gør du mere klogt i at vælge noget fra Linksys eller Netgear.