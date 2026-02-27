Tim Cook antyder en »stor uge« – og det kunne betyde, at en billig MacBook er på vej

Tim Cook antyder, at der er en »stor uge forude« i et indlæg på X

Apple har allerede bekræftet et arrangement den 4. marts

Cook siger, at nyheden vil blive offentliggjort mandag den 2. marts

Forud for Apples kommende event den 4. marts 2026 – hvor medier, indholdsskabere og gæster, herunder os hos TechRadar er inviteret – har CEO Tim Cook antydet at der venter en »stor uge« forude.

Det er en kraftig teaser, og Cook skriver også i sit indlæg på X, at: »Det hele begynder mandag morgen!« Det tyder på, at vi måske får flere nyheder allerede på mandag. Altså inden eventet den 4. marts. Apple forventes at præsentere hele sin nye produktlinje, som ifølge rygterne omfatter nye iPads, en efterfølger til iPhone 16e og flere nye Mac-computere.

Sidstnævnte forventes at være i centrum, muligvis med en længe rygtet budget-MacBook som hovedattraktion, og den video, Cook har delt, synes at understøtte denne teori. Her er Tim Cooks hele indlæg på X.

A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2rFebruary 26, 2026

Det er ikke første gang, Cook har teaset kommende produkter på X. I 2025 antydede han både iPhone 16e og nye iPads og MacBooks ved at sige, at der var noget »i luften«.

Denne gang forlyder der rygter om en ny iPad og iPad Air i entry-level-klassen, en efterfølger til iPhone 16e og flere nye Mac-modeller. Videoen viser en hånd, der leger med en form for at skabe et Apple-logo i samme sølvfarve som mange Apple-produkter, herunder Mac-computere.

Det er svært ikke at se overfladen som bagsiden af et MacBook Air- eller Pro-låg eller toppen af en Mac mini eller Mac Studio. Man kunne også tolke håndens bevægelser som en hentydning til en eller anden form for styring med bevægelser, men vi tror ikke, det er det vigtigste – i hvert fald ikke endnu.

Det mest omtalte rygte er lanceringen af en billig MacBook. Den længe rygtede model vil være en ny entry-level-mulighed i Apples bærbare Mac-familie og komme til en betydeligt lavere pris. Den forventes at koste omkring 699 £, have et lignende design og forhåbentlig et mere farverigt chassis. I stedet for en M-chip siges den at bruge en A-serie-chip, der stadig kan køre macOS – og sandsynligvis gøre det ganske godt.

Det faktum, at presseinvitationerne til begivenheden den 4. marts havde Apple-logoer i flere farver – gul, blå og lysegrøn – styrker teorien om sjove farvevalg til den billige MacBook-model. Derudover forventes Apple også at bruge ugen til at introducere M5 Pro- og M5 Max-chips i 14-tommer og 16-tommer MacBook Pro-modellerne.

(Image credit: Apple / Future)

For iPad forventer vi en opdatering svarende til den, som entry-level iPad og iPad Air fik i begyndelsen af 2025. Det vil betyde en processoropgradering for begge: iPad Air får en M4-chip for bedre ydeevne i samme design, mens den nye basis-iPad – 12. generation – får en A18-chip. Det vil give bedre hastighed sammenlignet med A16 og også understøtte Apple Intelligence.

Endelig er vi på baggrund af afsløringer, rygter og timing temmelig sikre på, at iPhone 17e vil blive afsløret i næste uge. Denne mellemklasse-telefon efterfølger iPhone 16e og forventes at beholde det samme overordnede design, men være hurtigere takket være A19-chippen. Den samme chip driver iPhone 17 og bør levere høj ydeevne, selvom varianten muligvis er lidt slankere.

Der er selvfølgelig altid en chance for, at noget andet vil blive afsløret, og Tim Cook antyder, at det bliver en stor uge. Kunne vi se en ny generation af Studio Display? Eller opgraderinger til MacBook Air, Mac mini eller Mac Studio? Det må vi vente og se – og med kun få dage til mandag den 2. marts 2026, skal du holde øje med TechRadar for alle de seneste nyheder.