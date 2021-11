iPad: Black Friday-tilbud 2021

Nu er der lige under to uger tilbage til årets Black Friday-tilbud på iPad, men faktum er, at vi allerede har set nogle interessante prisnedsættelser. Denne artikel giver dig dagens bedste tilbud, svar på ofte stillede spørgsmål og meget mere.

Black Friday finder sted den 26. november. De største rabatter dukker nok først op på selve fredagen, men forhandlerne har sænket deres priser tidligere og tidligere de seneste år for at tiltrække de første kunder.

Du behøver ikke bekymre dig om at holde styr på alle produktsider indtil udsalget. Vi opdaterer denne side løbende, så du altid får årets bedste Black Friday-tilbud på iPad. Her finder du priser på alle enheder, uanset om du leder efter en iPad Air, Mini, Pro eller standardmodellen.

Dette års prisnedsættelser vil formentlig omfatte de nylancerede iPad 10.2 og iPad Mini 6, selvom disse ikke bliver helt så gode som årets andre Black Friday-tilbud på iPad. Gem denne side, så du ikke går glip af en rabat!

Klar til at komme i gang? Vi har listet de seneste priser nedenfor.

Dagens bedste iPad-tilbud

Black Friday falder først om to uger, men vi kan allerede nu se, at tingene begynder at røre sig. Betyder det, at du skal handle tidligt i år?

Populære varer som iPads risikerer altid at blive udsolgt under Black Friday. Hvis du ser et tilbud, du kan lide, så slå til i tide, så du ikke bliver skuffet. En anden grund til at handle hurtigt er naturligvis at få dit produkt hurtigst muligt.

Black Friday-tilbud på iPad: Almindelige spørgsmål

Hvornår begynder Black Friday-tilbud på iPad? Officielle Black Friday-tilbud på iPad kommer først den 26. november, men du behøver ikke vente indtil da på prisnedsættelser. Flere har allerede kampagnepriser på forskellige iPad-modeller og virker godt forberedte til efterårets store udsalg. Det store spørgsmål bliver så: er dette årets bedste Black Friday-tilbud på iPads, eller bliver de endnu bedre?

Hvilke forhandlere har de bedste Black Friday-tilbud på iPad? Når du har fundet ud af, hvilken model du ønsker, er det tid til at finde den rigtige forhandler. Amazon har ofte imponerende Black Friday-tilbud på iPad, så vi anbefaler, at du starter her. Som du kan se på listen ovenfor, har selv mindre forhandlere som Proshop spændende priser. Nedenfor er nogle forhandlere, der er værd at huske på under årets største udsalg:

Hvilke er de bedste Black Friday-deals på iPad? Vi kan ikke forudsige præcist, hvilke Black Friday-tilbud på iPad vi vil se i år. Vi kan dog lave nogle kvalificerede gæt baseret på de seneste 12 måneder. Hold øje med iPad Air 4 og iPad Pro under dette års udsalg. iPad Air 4 ender formentlig på en pris, der er tættere på en 10,2 enhed, mens vi kan få nogle af de hidtil største rabatter på iPad Pro. Derudover forventer vi prisnedsættelser - dog lidt mindre - på både iPad 10.2 og iPad Mini 6. Se efter en rabat på omkring 150-300 kr. per enhed.

Black Friday-tilbud på iPad: Tips

Her er tre tips til at hjælpe dig med at få årets bedste Black Friday-tilbud på iPad. Tipsene hjælper dig med at finde det rigtige produkt til den rigtige pris. Læs dem inden udsalget og vær forberedt, når det første tilbud dukker op.

1. Indsaml mere information

Er du ikke sikker på hvilken iPad du leder efter eller? Tag et kig på vores anmeldelser for at se fordele og ulemper ved forskellige modeller og for at finde noget, der passer til dit budget. Start med iPad Pro 12.9 (2021) og arbejd dig ned til "miniaturetudsen", iPad mini (2021).

2. Vælg og sigt efter dit mål

Beslut dig for hvilken iPad du leder efter, inden salget begynder. Vil du have en billig iPad til hverdagens gøremål? Tjek sidste års standardmodel. Leder du efter noget mere kraftfuldt? Tag et kig på iPad Pro eller den seneste version af iPad Mini.

Vi formoder også, at sidste års version af iPad Air vil falde i pris under Black Friday.

3. Sørg for, at tilbuddet er godt

Nu hvor du ved, hvad du vil have, så sørg for at få en god pris. Sammenlign priser og rabatter fra forskellige forhandlere - eller kom tilbage her for at se dette års seneste Black Friday-tilbud på iPad.

Hvilken iPad passer bedst til mig?

Apple iPad 10.2: prisbilligt alternativ, der kan klare det meste

prisbilligt alternativ, der kan klare det meste Apple iPad Air: premium mulighed, der føles let i hånden

premium mulighed, der føles let i hånden Apple iPad Pro: kraftfuld med smuk skærm, men dyr

kraftfuld med smuk skærm, men dyr Apple iPad mini: lille 8-tommer skærm med mere effekt end 10,2

2021 iPad 10.2 er et glimrende alternativ, hvis du vil have en iPad, men ikke vil bruge for mange penge. Det er ikke den bedste skærm eller mest kraftfulde processor, men det er en prisbillig tablet, der er god nok til mange brugere.

Hvis du leder efter noget med en lidt premium-følelse, så overvej den nye iPad Air og iPad mini. Begge har kraftige processorer, et design der minder om iPhone 13 og en bedre skærm end standardmodellen 10.2. En mulighed for dig, der vil have det lille ekstra uden at skulle investere i en iPad Pro.

Hvis kun det bedste er godt nok, anbefaler vi kun én. iPad Pro er en af de absolut bedste tablets på markedet og har en XDR Retina-skærm (fremragende til design og medier) og en M1-chip, der gør den næsten lige så kraftfuld som en MacBook.

Vi vil opdatere denne artikel løbende, og så snart der dukker mere information op om dette års Black Friday-tilbud på iPad. Gem siden og kom tilbage for at se de seneste nyheder!

