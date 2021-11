Black Friday 2021: iPhone-tilbud

Her finder du alt, hvad du behøver at vide om årets Black Friday-tilbud på iPhone, inklusive de bedste tips, svar på dine spørgsmål og de bedste tilbud i øjeblikket.

Black Friday-tilbud på iPhone er normalt den billigste måde at få en helt ny telefon på. Vi glæder os til tilbud på iPhone 12 og ældre modeller. Og er der nogen, der tør komme med nogle fede tilbud på iPhone 13?

Der er stor efterspørgsel på disse telefoner, og der er ofte ventetid, når man bestiller sin mobil via et teleselskab – og det er før Black Friday-udsalget officielt er skudt i gang. Den beskedne lagerbeholdning i år betyder, at det kan være en god idé at slå til i god tid, hvis du ønsker dig en ny telefon i 2021. Vi ser nærmere på dette, og hvad vi forventer af dette års Black Friday-tilbud på iPhone nedenfor.

En ny telefon er en stor investering, uanset om du vælger at købe tidligt eller vente til senere under udsalget. Det er vigtigt, at du træffer det rigtige valg, og derfor har vi også medtaget en række ekspertråd. Som sædvanlig opdaterer vi denne artikel indtil Black Friday-weekenden ("Black Weekend"), så kig bare forbi her for at se de seneste tilbud.

Du vil måske også besøge vores komplette guide til Black Friday, hvor du også finder tilbud på bærbare computere, tv'er og meget mere.

Dagens bedste iPhone-tilbud

Apple iPhone 13: fra 6.999 kr. hos Apple Apple iPhone 13: fra 6.999 kr. hos Apple

Spar op til 4025 kr. - Den billigste måde at få en ny iPhone på er at købe den sammen med et abonnement, hvor telefonen følger med. Et godt alternativ er at erstatte din gamle mobil hos Apple. Lige nu kan du få en rabat på op til 62%, når du køber en iPhone 13.

Apple iPhone 12 Mini: 5299,- Apple iPhone 12 Mini: 5299,- 4777,- hos Power

Spar 522 kr – Tjek iPhone 12 Mini, hvis du leder efter en overkommelig, ulåst 5G-telefon. Dette er en god mulighed for dig, der gerne vil have en lidt mindre mobiltelefon, men som kan have glæde af et 12 MP dobbeltkamera.

Der er ikke mange tilbud ude endnu, men overvejer du at købe en ny iPhone inden Black Friday d. 26. november, så følg med her på siden.

Her ser du flere af tilbuddene på Apples forskellige iPhone-modeller.

Om at slå til tidligt

Tommelfingerreglen har ofte været at vente til selve fredagen, når man handler forbrugerelektronik i forbindelse med Black Friday-udsalget, men det kan blive anderledes i år. Den globale mangel på processorchips har ifølge flere rapporter (Bloomberg) påvirket produktionen af ​​iPhone 13 med op til 11 %.

Apple har ikke udtalt sig om chipmanglen, men både Apple og flere leverandører har oplevet mangel på varer. Nogle modeller kommer først på lager igen i december. Derfor kan du med fordel booke så tidligt som muligt, hvis du ikke vil vente for længe på din næste telefon.

Black Friday-tilbud på iPhone: almindelige spørgsmål

Hvornår finder jeg Black Friday-tilbud på iPhone? Black Friday finder sted den 26. november, men det er meget sandsynligt, at vi vil se tilbud på iPhone tidligere end dette. Mange teleselskaber starter med prisnedsættelser i starten af ​​november, men det betyder ikke, at det kan udelukkes, at der dukker endnu bedre tilbud op i sidste øjeblik. Og vores anbefaling? Hold øjnene åbne fra begyndelsen af ​​november for ikke at gå glip af de bedste rabatter.

Kommer der Black Friday-tilbud på iPhone 13? Det gør der nok, men det store spørgsmål er, hvor gode dette års Black Friday-tilbud på iPhone 13 bliver. Mange teleselskaber giver dig solide rabatter ved oprettelsen af et nyt abonnement, og det er ofte svært at takke nej til disse tilbud. Hvis vi er heldige, vil der også være nogle gode tilbud på ulåste enheder, men disse rabatter vil nok være ret marginale. Vi har en separat side om netop iPhone 13-tilbud.

Hvad koster en iPhone 12 på Black Friday? Den vejledende udsalgspris for iPhone 12 blev for nylig sat ned til 6.199 kr. efter lanceringen af ​​iPhone 13. Vi er 99 % sikre på, at Apple vil fastholde denne pris et stykke tid, men du kan stadig opleve prisnedsættelser hos andre forhandlere i forbindelse med Black Friday. Prisen på iPhone 12 mini er sat ned til overkommelige 5.299 kr., og vil du virkelig spare penge, kan du få en iPhone 11 til fra 4.399 kroner hos Apple. Desværre er både 12 Pro og 12 Pro Max udgået fra sortimentet hos Apple, så hvis du leder efter en telefon i topklasse, bør du hellere overveje iPhone 13 eller 13 Pro.

Black Friday-tilbud på iPhone: Vores tre bedste tip

Den nemmeste måde at få en prisreduktion på er at ombytte din gamle iPhone

1. Lav en masse research

Lav research for at indsnævre dine muligheder. Start med vores liste over de bedste mobiltelefoner for at få en idé om, hvad der er på markedet, når vi nærmer os Black Friday.

2. Vær klar til at bytte

Vil du have et supertilbud i forbindelse med Black Friday, finder du det næsten altid hos et teleselskab , mens den nemmeste måde at få et prisnedslag på er at udskifte din gamle iPhone, fx hos Apple, eller via MobilByt hos Telenor. Mange gange får du solide prisnedslag ved oprettelse af abonnement og/eller ombytning af en ældre enhed. Hvis du vil sikre dig den allernyeste model, kan du overveje at skifte teleselskab eller tegne et nyt abonnement.

3. Vurder tidlige tilbud

Fristende Black Friday-tilbud på iPhone dukker ofte op i løbet af november. Samtidig er det svært at forestille sig, hvad der vil ske på selve Black Friday. Lagerbeholdningerne med iPhone 13 har været lave, og flere rapporter tyder på, at Apple kan have bremset produktionen på grund af den globale mangel på komponenter.

Derfor kan du med fordel bestille hurtigst muligt, hvis du vil have den nye mobil i hånden inden årsskiftet. Vi forventer ikke, at tilbuddene ophører, men ventetiden kan blive lang.

Black Friday-tilbud på iPhone: hvad forventer vi at se?

Image Black Friday-tilbud på iPhone 13

Det bliver svært for Apple og operatørerne at komme med bedre tilbud end dem, der allerede eksisterer, men det er stadig muligt, at nogle forhandlere tør vove sig med fristende tilbud.

Image Black Friday-tilbud på iPhone 12

iPhone 12 er den store joker i dette års Black Friday-udsalg. Teleselskaber og forhandlere er begyndt at komme med interessante tilbud på disse ældre (men fremragende) modeller.

Image Ældre iPhone-modeller

iPhone 11 er blevet meget billigere efter efterårets lanceringer, men vi har set nogle gode tilbud på iPhone SE på det seneste. Vi nævner alle Black Friday-tilbud, når de dukker op.

Hvilken iPhone-model er bedst?

Bedste model: iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Bedst for de fleste: iPhone 13

iPhone 13 De bedste budgetmodeller: iPhone 11, iPhone 12 mini

iPhone 13 Pro Max er den største Apple-model med flest funktioner. Dette er en model, der vil gøre dine venner misundelige. Den har dog samme A15 Bionic-chip som de andre iPhone 13-modeller, så du kan overveje at vælge en af ​​de andre mobiler i iPhone 13-serien, hvis du ikke har brug for den største skærm og de bedste kameraer.

Derfor mener vi, at iPhone 13 er den «bedste for de fleste». Den har den helt rigtige størrelse og har en mere konkurrencedygtig pris end Pro-modellerne. Udseendemæssigt minder den om sidste års iPhone 12, men den har et bedre batteri og mere lagerplads, hvilket gør iPhone 13 til en bedre telefon.

Leder du derimod efter et billigere alternativ i forbindelse med Black Friday, anbefaler vi, at du tjekker iPhone 11 eller iPhone 12 mini ud. Det er to glimrende telefoner til dig, der klarer dig godt med en lidt ældre (eller mindre) model.

