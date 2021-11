Black Friday-tilbud på Sony WH-1000XM4

Black Friday 2021 ser ud til at være det hidtil bedste år for tilbud på Sony WH-1000XM4 over-ear hovedtelefoner. Dette fantastiske par hovedtelefoner, sammen med andre Sony produkter såsom WH-1000XM3 hovedtelefonerne og WF-1000XM4 trådløse øretelefoner, leverer konsekvent fantastisk lyd og solide støjreduktionsfunktioner. De er dog i den dyrere del af skalaen, hvis du køber dem uden de er på tilbud.

Det er her, årets Sony WH-1000XM4 Black Friday-tilbud kommer ind. Nu er der under to uger tilbage til Black Friday, som finder sted den 26. november i år. Denne kæmpe udsalgsfest giver dig den bedste chance hele året for at få rabat på et par WH-1000XM4 eller nogle andre Sony hovedtelefoner. Når det er sagt, skal du muligvis vente indtil da med at gøre et kup, vi holder styr på de bedste tilbud lige nu nedenfor.

Så nu er det faktisk ikke et dårligt tidspunkt at lede efter et par WH-1000XM4 eller lignende Sony hovedtelefoner. Men hvis du vil vente på Black Friday 2021, er det også en god strategi at vente på, hvordan tingene udspiller sig. Selvom det er svært at sige, så kan rabatterne være endnu større – bare husk på, at populære varer som WH-1000XM4s ofte bliver udsolgt under Black Friday.

Vi anbefaler også, at du besøger vores komplette guide til Black Friday for at læse, hvordan du scorer de bedste tilbud.

De bedste tilbud på Sony hovedtelefoner

Dagens bedste tilbud på Sony WH-1000XM4

Som vi nævnte tidligere, er dette et godt tidspunkt at hoppe på nogle fantastiske Sony WH-1000XM4 tilbud, sammen med andre tilbud på andre Sony hovedtelefoner og øretelefoner. For at hjælpe dig anbefaler vi, at du tager et kig på vores guide til de bedste Sony-hovedtelefoner (på engelsk) for at læse vores anbefalinger.

Det bedste ved nutidens rabatter er måske, at de giver dig muligheder. Black Friday 2021 vil højst sandsynligt stadig have nogle gode prisreduktioner på de bedste Sony hovedtelefoner, du kan købe, men det er bestemt tid til at shoppe nu, hvis du kan finde nogle rigtig gode tilbud.

Black Friday Sony WH-1000XM4-tilbud 2021: vores forudsigelser

Hvor meget vil Sony WH-1000XM4 koste under Black Friday? Nu hvor de har været ude i over et år, begynder vi at se nogle fremragende rabatter på Sony WH-1000XM4 over-ear hovedtelefoner. Og da vi allerede har set prisfald på omkring 20-30%, forventer vi, at dette er på linje med, hvad vi vil se på Black Friday 2021. Potentielt kan de tilbud, vi ser under den store udsalgsfest, gøre enheden endnu billigere end hvad vi ser nu. Priserne vil naturligvis stadig variere, selv med store rabatter, hvor WH-1000XM4 sandsynligvis vil være de dyreste af hovedtelefonerne. Men det betyder kun, at du har muligheder. WH-1000XM3 er ikke et for stort skridt ned fra sin efterfølger (sørg for at tjekke vores WH-1000XM4 vs WH-1000XM3 guide for at lære om de vigtigste forskelle), og vil helt sikkert have en endnu højere rabat. For et generelt prisbillede koster WH-1000XM4 omkring 2290.- for WH-1000XM3 skal du betale omkring 1499.- Vi forventer en rabat på omkring 20-30% på førstnævnte, XM3 derimod, som er en ældre model, kan få rabatter på op til 50%, hvilket ville reducere prisen til kun 749.-, en utrolig god pris for et par fantastiske hovedtelefoner. Sony fremstiller også en række trådløse øretelefoner. Bedst af det hele er de relativt nye Sony WF-1000XM4, selvom navnet kan være til forveksling ens, har disse et "F" i stedet for de Over-ear modeller, der har et "H" i navnet. Som en relativt ny model tror vi, at vi vil begynde at se nogle ret gode rabatter på WF-1000XM4 under Black Friday 2021, men måske ikke de mest ekstreme rabatter. Høretelefonerne koster 1990.- og vi forventer ikke at se rabatter på mere end et par hundrede kroner. Vi har dog allerede set nogle fantastiske rabatter på forgængeren, WF-1000XM3, så vi forventer, at de meget gode ørepropper kan fås med gode rabatter under Black Friday, måske helt ned til halv pris.

Hvor kan jeg finde de bedste Black Friday-tilbud på Sony WH-1000XM4? Vi finder og følger de bedste Black Friday-tilbud til Sonys hovedtelefoner 2021 lige frem til og under Black Friday, så du behøver ikke at gå andre steder hen end til denne side. Nogle forhandlere vil helt sikkert tilbyde bedre rabatter end andre, så i stedet for at drage fordel af en rabat, der ser godt ud, så kig her, så du ikke går glip af et endnu bedre tilbud fra en anden forhandler.

Tips til køb af Sony hovedtelefoner under Black Friday 2021

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Når du gennemser Black Friday-tilbud på Sony hovedtelefoner, skal du være opmærksom på, at mange butikker vil forsøge at komme af med de gamle enheder, som mange af dem har på lager. I så fald kan du se kæmpe rabatter, der lyder lidt for godt til at være sandt. Hvis et par høretelefoner ikke har moderne funktioner som aktiv støjreduktion eller Bluetooth 5.2, så er de nok en meget ældre model, især når det kommer til Sony.

Heldigvis gør Sony det ret nemt at identificere, hvilken model du køber. Som vi sagde før, er Sony WH-1000XM4 efterfølgeren til den tidligere model, WH-1000XM3. Dette mønster er identisk med WF-1000XM4, hvor forgængeren hedder WF-1000XM3. Den største forskel her er, som du sikkert har bemærket, brugen af "WH" og "WF." Når det kommer til Sonys hovedtelefoner, refererer "WH" til et par over-ear hovedtelefoner, mens "WF" betyder et par trådløse øretelefoner.

En stor grund til, at du gerne vil købe et par nye høretelefoner, er funktioner som aktiv støjreduktion, som fjerner det meste af baggrundsstøjen, mens du har høretelefonerne på. Dette er noget, der er standard for de fleste af de bedste hovedtelefoner, du kan købe i dag. Aktiv støjreduktion (eller ANC) findes almindeligvis i over-ear-hovedtelefoner, men bliver også mere almindelig med ægte trådløse ørepropper. Hvis man ser på et par høretelefoner, der ikke har ANC, er det formentlig en ældre enhed, der er forældet i dag.

Med hensyn til batterilevetid er omkring 20 timer et acceptabelt tal, selvom du kan forvente mere af nyere modeller af hovedtelefoner. Både XM4 og XM3 skiller sig ud i denne henseende, da de tilbyder en fantastisk batterilevetid på 30 timer med støjreduktion slået til, og 38 timer med funktionen slået fra.

De tre bedste Sony-hovedtelefoner at holde øje med under Black Friday

Vi fokuserer på Sony WH-1000XM4s til Black Friday 2021, men det betyder ikke, at teknologigiganten ikke har andre fænomenale hovedtelefoner på sin produktliste. Hvis du ikke er sikker på, hvor du skal starte, anbefaler vi følgende tre produkter.

(Image credit: Sony)

Sonys WH-1000XM4s er stort set lige så høj kvalitet, som et par over-ear høretelefoner kan være. Med fremragende støjreduktion og utrolig lyd er den eneste bemærkelsesværdige ulempe, at de ikke er de mest vandtætte hovedtelefoner, der findes. Det og prisen i handlen vil forståeligt nok afskrække nogle forbrugere.

Forhåbentlig vil det dog ændre sig i løbet af Black Friday 2021, da vi forventer nogle gode rabatter på Sonys seneste par. Nu hvor de er over et år gamle, forudser vi større rabatter på XM4s end nogensinde før, og vi har allerede set gode rabatter fra Amazon indtil videre, hvilket betyder, at vi forhåbentlig vil se flere forhandlere følge trop under Black Friday 2021.

Læs hele anmeldelsen: Sony WH-1000XM4

(Image credit: Sony)

Sony WH-1000XM3, som blev udgivet i 2019, er ikke meget værre end dens efterfølgere og absolut det næstbedste par for dem med et strammere budget. Du vil stadig finde en strålende ANC og overordnet lydkvalitet, så det er bestemt ikke forkert at vælge et par XM3.

XM3 vil formentlig være tilgængelig med store rabatter under Black Friday 2021. Hovedtelefonerne koster normalt 1829.- men er sporadisk set med rabatter de seneste måneder. Til Black Friday forventer vi store rabatter, måske helt ned til halvdelen af prisen på disse høretelefoner, som i 2022 har været på markedet i tre år.

Læs hele anmeldelsen: Sony WH-1000XM3

(Image credit: Sony)

Hvis du har et stramt budget, kan du overveje Sonys fremragende WF-1000XM3 ægte trådløse øretelefoner. Det er ikke den nyeste model til rådighed, men er stadig bemærkelsesværdigt imponerende med overraskende god støjreduktion og fantastisk lyd.

Selvom det er rigtigt, at WF-1000XM4 er det bedre par, er det usandsynligt, at de har nogen større rabatter i Black Friday-perioden, da de er relativt nye. WF-1000XM3 til gengæld kan du forhåbentlig finde et rigtig godt tilbud på dette fantastiske par.

Høretelefonerne koster i dag 777.- men vi kan forhåbentlig finde gode rabatter, der får dem til at falde i pris, hvilket betyder en rigtig god pris for høretelefoner af denne kvalitet.

Læs hele anmeldelsen: Sony WF-1000XM3 (på engelsk)