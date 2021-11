Black Friday 2021: Playstation 4-tilbud

Black Friday er normalt en god mulighed for at finde tilbud på PlayStation 4-konsoller samt både spil og tilbehør – og nu er der mindre end to uger tilbage til årets store udsalgsfest den 26. november.

Vi kommer nok til at se mange Black Friday-tilbud på PS4 under det kommende udsalg, især da manglen på komponenter har givet forhandlere et meget begrænset antal PS5-konsoller. Heldigvis er dette ikke tilfældet med PS4. Faktisk har PS4 været et af de mest almindeligt anvendte søgeord sammen med "Black Friday" i de seneste år, ifølge Semrush.

PS4 er et meget godt alternativ, da der stadig produceres - og allerede eksisterer - masser af spil. Der er selvfølgelig også efterfølgeren PS4 Pro, men den lidt nyere konsol kan være både svær og dyr at få fat i.

Vi tager et kig på alt, hvad du behøver at vide for at få fingrene i dette års bedste Black Friday-tilbud på PS4 nedenfor, inklusive hvor og hvornår du vil være i stand til at gøre de største kup. Vi opdaterer artiklen regelmæssigt, så tilføj et bogmærke for nem adgang til de seneste råd.

Klar til at slå til allered dag? Se dagens bedste (tidlige) Black Friday-tilbud på PlayStation 4 nedenfor.

Dagens bedste tilbud på PS4

Det kan være ventetiden værd, at vente på dette års Black Friday-tilbud på PS4, men her er dagens bedste tilbud til dem af jer, der ønsker at klikke en konsol hjem allerede i dag:

Black Friday-tilbud på PS4: Hvad vi forventer

Vi tror på, at dette års Black Friday-udsalg vil byde på tilbehør til reducerede priser og – med lidt held – måske endda pakkepriser på PS4. Mange af disse Black Friday-tilbud på PS4 vil gavne brugere af både PS4 og PS5, da meget tilbehør og spil også er kompatible med den nye PlayStation-konsol.

Vi må se, om der kommer nogle interessante pakkepriser. Sidste år forventede vi store rabatter på PS4 under Black Friday, men mange forhandlere havde allerede solgt ud af deres lagre under pandemiens store købsbølge. Hvis du ser nogle nedsatte konsoller, anbefaler vi derfor, at du slår til hurtigst muligt.

Black Friday-tilbud på PS4: Almindelige spørgsmål

(Image credit: Peter Kotoff / Shutterstock.com)

Hvornår kommer dette års Black Friday-tilbud på PS4? Black Friday falder den 26. november, men vi forventer at se gode tilbud tidligere end på selve dagen, da forhandlere i de seneste år er begyndt at reducere priserne stadig tidligere. Årets bedste Black Friday-tilbud på PS4-produkter forventes at komme under selve Black Week, altså samme uge som Black Friday. Sidste år fortsatte rabatterne på mange spil og meget tilbehør til begyndelsen af

december. (Tilføj et bogmærke til denne side, hvis du vil holde øje med de seneste priser). Vi forventer at se flere interessante Black Friday-tilbud på PS4 i løbet af de næste to uger, så vær forberedt, hvis du ikke vil gå glip af et knaldtilbud under det store udsalg,

Hvor kan jeg finde årets bedste Black Friday-tilbud på PS4? Det korte svar er "her", men for dig, der foretrækker at handle på egen hånd, er der nogle forhandlere, som det er værd at holde øje med. Nedenfor er en liste over forhandlere, der sandsynligvis vil have interessante Black Friday-tilbud på PS4-produkter. Tag gerne et kig for at få en idé om det aktuelle prisbillede for de produkter, du leder efter.

Hvilke er de bedste alternativer til PS4?

(Image credit: Sony)

Hvis du foretrækker at købe noget andet end PS4 eller PS4 Pro – eller hvis de ikke er tilgængelige – kan det være værd at overveje en anden af de bedste spillekonsoller på markedet.

Antallet af PS5, PS5 Digital Edition, Xbox Series X og Xbox Series S kan være begrænset, men hvis du vil have det allernyeste, kan det være værd at vente på en af

disse muligheder.

Men har du ikke brug for det nyeste, vil der formentlig være rabatter på Xbox One S, Xbox One X og Xbox One S All-Digital. Da Microsoft har lanceret to nye konsoller, kan forhandlere forsøge at sælge ældre konsoller. Bemærk, at de to sidstnævnte muligheder ikke længere bliver produceret, hvilket kan påvirke lagerbeholdningerne.

Vi kommer nok til at se flere Black Friday-tilbud på Nintendo Switch efter lanceringen af Switch OLED, så det kan også være værd at overveje Nintendo Switch eller Nintendo Switch Lite.

Kan det betale sig at købe en PS4 under Black Friday? Det er måske værd at købe en PS4-konsol, hvis du dermed får adgang til Sonys store udvalg af spil, uden at det gør voldsomt ud over din pengepung. Hvis du finder et overkommeligt Black Friday-tilbud på PS4, kan det være en god investering, indtil PS5-modellen går ned i pris. Husk, at mange spil og meget tilbehør fungerer på begge konsoller. Nogle spilproducenter tilbyder også gratis opdateringer på dine spil, hvilket betyder, at du kan finde et rabatspil nu og så få PS5-versionen, når det er tid til at få en ny spillekonsol. Det er også værd at bemærke, at mange af de største, kommende PlayStation-spil vil blive frigivet til både PS4 og PS5, hvilket er endnu en grund til at vente med at købe den allernyeste konsol til fuld pris (hvis du kan finde den til salg nogen steder).