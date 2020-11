De bedste Black Friday-tilbud på Sonos

At opbygge en multirumsløsning til musik med Sonos kan være en dyr affære. For at hjælpe både dig og din tegnebog har vi samlet de bedste Sonos-tilbud, vi kunne finde i danske onlinebutikker.

Sonos-højttalere giver mange forskellige muligheder, når det kommer til trådløs forbindelser, så du kan nyde lyden af de



søde toner i hele hjemmet. Du kan streame dine egne musiksamlinger (baseret på en række lydformater), og der er også mulighed for at streame direkte fra tjenester som Spotify og Apple Music. Sonos tilbyder alt fra soundbars til subwoofere, så der er altid en højttaler, der passer. Du skal dog sørge for at være opmærksom, når du shopper - for du får hurtigt tømt sparegrisen - selv i en til med mange tilbud, da det trods alt er udstyr af en vis kvalitet, og priserne afspejler dette.

Vi har fundet gode tilbud på det meste Sonos-udstyr - ikke kun den meget populære Sonos One-højttaler, men også Play:5, Beam, Playbar og Playbase.

Husk også, at Black Friday venter lige rundt om hjørnet. Du bør måske vente på årets største shoppingdag, hvis du vil gøre de største kup. Her, hvor vi er et par dage inde i Black Week, er der kun dukket få Sonos-tilbud op.

Hvad er et godt tilbud på en Sonos-højtaler?

Hvad der er et "godt tilbud" er tildels en subjektiv vurdering. Det afhænger lidt af, hvor hurtigt du har brug for noget. Hvis vi var i dine sko, ville vi stadig vente på, at rabatterne når op på mindst 400-750 kroner. Dette sker normalt fra november og fremefter, men de sker også, at der dukker tilbud op i løbet af året.

Hvis du leder efter specifikke tip til, hvordan du starter med at sammensætte dit Sonos-system, kan vi anbefale Play: 5, der er storebror i familien. Herefter kan du arbejde dig nedefter (de mindre Play-højttalere kan være svære at finde i Danmark.) Vi synes også godt om Playbar (der trods alt er på vores liste over de bedste soundbarrer), og Play One passer f.eks. perfekt i køkkenet.

Hvis du vil have det sidste skrig fra Sonos, skal du tjekke den helt nye Sonos Playbase - tv-højttaler og stativ i et.

Nå, nok indledende snak, lad os se på de bedste onlinetilbud i dag.

Sonos One Sonos og Alexa passer som hånd i handske Dimensioner: 122 mm x 122 mm x 163 mm | Vægt: 1,8 kg | Strømforsyning: 100-240 V, 50-60 Hz AC universel indgang | Trådløs tilslutning: Wi-fi | Stemmestyret: Ja Today's best Sonos One deals 1.699 kr. Se tilbud hos Hifiklubben DK Fyldig, rig lyd Kombinerer det bedste af Alexa og Sonos Afspiller musik, mens Alexa er slået fra

Sonos og Alexa, Amazons intelligente assistent, passer som hånd i handske - det er næsten underligt, at det tog så lang tid, før deres veje krydsede. Vi er begejstrede for, Sonos One nu er på markedet og kombinerer det bedste fra begge verdener. Man kan bruge Alexa til at få svar på enkle spørgsmål og anmodninger, justere aftaler i kalenderen, og hvis man er medlem af Amazon Prime, kan man bruge stemmen til at afspille medieindhold.

Læs hele vores anmeldelse af Sonos One

Sonos Beam Sonos Beam gør, at soundbarren bliver en essentiel del af musikoplevelsen Dimensioner: 650 mm x 68,6 mm x 99 mm | Vægt: 2,88 kg | HDMI ARC-støtte: Ja | Trådløs tilslutning: Wi-fi | Stemmestyret: Nej 3.399 kr. Se tilbud hos Komplett Kompakt design Understøtter HDMI ARC Fremragende lyd Ikke særlig god hjemmenbiograf-app Ingen Dolby Atmos Vanskelig opsætning af HDMI ARC uden HDMI

Den var længe undervejs, og heldigvis endte Sonos Beam med at være en Sonos-soundbar, der var ventetiden værd. Designet er lille nok til, at de fleste fjernsyn ikke overvældes, enheden har smart funktionalitet, der omfatter rigtig god, klar lyd, der imponerer. Det hele er dog ikke perfekt (for eksempel mangler understøttelse af Dolby Atmos, og til denne pris er det ikke særlig imponerende). Men da soundbarren passer rigtig godt ind i Sonos økosystem, er den et must for alle, der har investeret i andre Sonos-enheder.

Hvis du har et HDMI-ARC-kompatibelt tv (det er de fleste moderne tv) er let at konfigurere og komme i gang, og hvis du har andre kompatible Sonos-højttalere, er dette også en nem måde at få trådløs surroundsound på.

Læs hele vores anmeldelse af Sonos Beam

Sonos Play:5 Flagskibet som spiller højere end størrelsen tilsiger Dimensioner: 203 mm x 364 mm x 154 mm | Vægt: 6,36 kg | Strømforsyning: 100 - 240 V ~ 50-60 Hz 2,3 A AC universel indgang | Trådløs : Wi-fi | Stemmestyret: Ja Today's best Sonos Play 5 deals 4.349 kr. Se tilbud hos Komplett Ser godt ud Enkel opsætning Kraftig lyd Lidt kedeligt design

Her er den så. Den er den største enhed i Sonos økosystem. Sonos Play:5 har alt, hvad du kan ønske dig i en netværkshøjttaler. Det spiller højt, men den har også krystalklar lyd, hvis du vælger at skrue op for lyden. Det er helt klart fysisk større end sine søskende, så det er værd at huske det, før man prøver at få plads i en lille lejlighed. Præcis hvor stor spørger du? 203 mm x 364 mm x 154 mm er målene, og vægten er på hele stopper ved 6,36 kg. Den fås i to farver - hvid eller sort (begge matfarver) og har et grafitlignende højttalergitter. Enheden indeholder også to indbyggede mikrofoner, der kan hjælpe med at finjustere lyden alt afhængig af rummet (og inventaret). I modsætning til Play:3 har Play:5 fem klasse D-forstærkere, tre diskantelementer, tre almindelige elementer og højttalere i forskellige faser, der separerer lyden i tre kanaler - venstre, højre og center. Det skal også nævnes, at god lyd ikke er billig, hvilket også gælder i dette tilfælde. Men efter at have hørt Sonos Play:5 bliver det svært at nedgradere til noget mindre.

Læs hele vores anmeldelse af Sonos Play:5

Sonos Playbar Mød soundbarren, som er tilsluttet til alt Dimensioner: 85 mm x 900 mm x 140 mm | Vægt: 5,4 kg | Strømforsyning: 100-240 V, 50-60 Hz 2 A AC universel indgang | Trådløs tilslutning: Wi-fi | Stemmestyret: Ja Smuk lyd Mest kraftfulde system Kun en indgang DYR!

Moderne tv'er har som regel et minimalistisk og nydeligt design, men i de fleste tilfælde betyder det også minimal og nydelig lyd. Derfor har Sonos skabt Playbar, som er en soundbar, der kan producere lyd med front-end-kvalitet, samtidig med, at den spiller sammen med andre multiroom-højttalere. Det er dog slet ikke billig, men du får heller ikke andre soundbar med lige så gode tilslutningsmuligheder. Specifikationerne er som følger. Dimensionerne er 85 mm x 900 mm x 140 mm, og enheden vejer 5,4 kg. Den fås kun i en farve, og hvis du vil montere den under tv'et, skal du købe et separat monteringssæt. Sammenlignet med Play:5 tilføjer den fire ekstra klasse D-forstærkere (i alt ni), og disse har tre diskantelementer og seks almindelige elementer. Det samlede resultat er enorme mængder lyd.

Læs hele vores anmeldelse af Sonos Playbar

Sonos Playbase Playbase fra 2017 er en alt-i-et-højtaler og samtidig en handy tv-stander Dimensioner: 558 mm x 720 mm x 380 mm | Vægt: 9,75 kg | Højtalere: 10 | Strømforsyning: 100 - 240 V ~ 50-60 Hz 2,3 A AC universel indgang | Trådløs tilslutning: Wi-fi | Stemmestyret: Ja Today's best Sonos Playbase deals 3.998 kr. Se tilbud hos Computersalg DK Fantastisk lydkvalitet Bass som ryster hele lejligheden TruePlay-kalibrering kun til iOS Kun optisk tilslutning

Tre år efter lanceringen af Playbar, Sonos første soundbar, skabte Sonos Playbase et unikt system, der kombinerer en solid sokkel til dit tv med et højttalersystem.

Hvorfor skabet Sonos endnu et hjemmebiografsystem? Undersøgelser viste, at den måde, hvorpå folk brugte Playbar derhjemme, sjældent involverede vægmontering af tv og soundbar. Derfor blev Playbase skabt til alle dem, der foretrækker at placere tv'et oven på højttaleren, hvilket giver et mere kompakt system.

Generelt er Sonos Playbase et højttalersystem, der producerer god lyd til alle, der ikke har tid eller energi til at rode med et surroundsystem eller bare ikke har plads. Du har heller ikke brug for en receiver. Det betyder, at det bare handler om at montere den og tænde for den. Sonos' filosofi er at gøre musiknydelsen så let tilgængelig som muligt, hvilket videreføres med Playbase. Sonos-appen er nem at bruge, og den integrerede søgemaskine, der søger på tværs af forskellige tjenester (og eventuelle lokale biblioteker) er noget, vi ønsker, at alle højttalersystemer havde.

Læs hele vores anmeldelse af Sonos Playbase

Sonos Sub Elsker du musikk med mye bass? Da trenger du denne Dimensioner: 389 mm x 402 mm x 158 mm | Vægt: 16 kg | Højtalere: 2 | Strømforsyning: 100-240 V, 50-60 Hz 2 A AC universel indgang | Trådløs tilslutning: Wi-fi | Stemmestyret: Ja Today's best Sonos Sub deals 5.443 kr. Se tilbud hos Computersalg DK Virkelig kraftig bas Enkel at konfigurere Underligt design Dyr tilføjelse

Sonos er virkelig helt i top, når det gælder lydsystemer. Det er der absolut ingen tvivl om. Vi er tæt på at beskrive produkterne som nærmest perfekte, men det er svært at gøre det hele, da de ikke altid er i stand til at nå de meget lave frekvenser. Hvis du er på udkig efter det fulde lydspekter, har du brug for Sonos Sub. Det er en tillægsenhed, der tilføjer en kraftig bas, hvor det er nødvendigt, i alle genrer og formater. Vi indrømmer gerne, at designet kan synes en smule usædvanligt, men hvis du leder efter noget at tale om til den næste fest, får du det virkelig med Sonos Sub. Og så er det sandsynligvis ikke udseendet, samtalen falder på, når du fyrer opunder musikken. Dimensionerne er 389 mm x 402 mm x 158 mm, og vægten er 16 kg. Du får subwooferen i to farver, såkaldt premium hvid (blank) og premium sort (blank) - som matcher henholdsvis en Playbar eller en Play:5 højttaler. Indeni finder du to klasse D-forstærkere, to subwooferelementer, der udligner enhedens fysiske bevægelse (sikrer, at enheden holder sig i ro) og to bashuller, der hjælper subwooferen helt ned til 25 Hz.

Læs hele vores anmeldelse af Sonos Sub