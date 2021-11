Black Friday 2021: tilbud på gaming-laptops

Dette års "officielle" Black Friday-tilbud på gaming-laptops kommer først den 26. november, men mange forhandlere lancerer en række interessante tilbud længe før det. De største prisfald ses dog kun under selve Black Friday-ugen og når normalt deres højdepunkt fredag med en mulig gentagelse under Cyber Monday den efterfølgende uge.

Vores råd: vær på tæerne, hvis der kommer et godt tilbud lige nu. Sidste år fik corona-pandemien e-handel til at stige med 50% ifølge Adobe Analytics, og dens fortsatte effekt på både produktion og logistik kunne få detailhandlere til at vælge at tilrettelægge deres tilbud for at få alle ordrer ud til tiden.

Vi opdaterer denne artikel løbende, så du er velkommen til at tilføje siden som et bogmærke, hvis du vil have hurtig adgang til årets bedste Black Friday-tilbud på gaming-laptops.