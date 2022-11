De bedste Black Friday tilbud på iPhone 14

iPhone 14: iPhone 14 er den nyeste model, og den kom på markedet tidligere i år. Derfor vil der nok ikke være vildt mange Black Friday-tilbud på dén model. Men forhandlerne ved godt, at netop iPhone 14 er en eftertragtet model, så det kan ikke udelukkes, at der dukker flere gode tilbud op.

iPhone 12 og 12 mini:

Prisen på både iPhone 12 og 12 mini er allerede faldet siden lanceringen af de nye iPhone 13-modeller. Vi forventer endnu større rabatter under Black Friday, både på telefoner med og uden abonnement. 12 mini er ikke lige så efterspurgt som den større model, der kan gives større rabatter på.

iPhone 11:

iPhone 11 er nu den ældste enhed hos Apple, så det er muligt, at vi vil se flere gode Black Friday-tilbud. Selvom modellen ikke er så kraftfuld som iPhone 12 eller 13, er den et godt alternativ til iPhone SE. Hold øje med interessante rabatter under dette års udsalg!

iPhone SE:

iPhone SE er Apples billigste enhed. Ligesom iPhone 11 er den mindre kraftfuld end nyere modeller, men den er stadig en god mulighed for dig, der er okay med kun ét kamera. I skrivende stund kan du få en iPhone SE for godt 2.999.- en meget overkommelig pris for en Apple-telefon.