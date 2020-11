Spar op til 50 % på krypteret mail og VPN

Når du surfer på nettet og sender mails, er der risiko for, at andre kigger med. Heldigvis er det ikke svært at få sin anonymitet tilbage, men det kræver ofte, at man investerer nogle få kroner i nye programmer. Det er ikke den sjoveste måde at bruge sine penge på, men heldigvis er det schweiziske firma Proton klar med et rigtig godt tilbud i anledning af Black Friday.

Proton Mail Plus, Proton VPN Plus og Proton Drive i to år| 111 |56,-|50%| Proton

Få den komplette beskyttelse af dit online privatliv og anonymitet med det bedste fra Proton. Gælder kun til og med tirsdag den 1. december kl. 6Se tilbud

Med de tre tjenester kan du være helt anonym i din mailkommunikation, på nettet og opbevare dine filer på helt sikre servere.

Proton har specialiseret sig i at udvikle løsninger, hvor dit privatliv altid er i højsædet. Ved at bosætte sig i Schweiz er firmaet underlagt nogle af verdens strengeste regler for privatlivsbeskyttelse, så der bliver ikke gemt nogen former for oplysninger. Du er helt anonym.

Proton startede med at lave en af verdens mest sikre mailløsninger, med militærlignende kryptering af alle mails. Siden kom turen så til VPN, hvor du med Proton VPN kan anonymisere din onlineaktivitet. Og som noget helt nyt er Proton Drive kommet til - en cloudløsning til sikker og anonym filopbevaring.

Proton Drive er stadig under udvikling.

Hvis du er hurtig kan du få Proton Mail Plus, Proton VPN Plus og Proton Drive i to år for kun 56 kr. om måneden (7,5 euro). Du sparer 1.340 kr. (180 euro).