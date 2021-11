Black Friday 2021: Beste tilbud på pc-komponenter

Dette års Black Friday-udsalg nærmer sig med hastige skridt - dette er en meget spændende tid for alle, der ønsker at opgradere deres pc, eller dem, der ønsker at bygge en helt ny rå pc. Der er allerede masser af nedsatte priser på pc-komponenter, men antallet af tilbud vil stige markant i tiden omkring Black Friday.

I denne artikel samler vi årets bedste Black Friday-tilbud på komponenter. Vores guide har noget for enhver smag, uanset om du vil bygge det fedeste gaming monster, eller du bare leder efter lidt mere RAM eller et nyt grafikkort.

Husk, at dette års salg bliver noget særligt, da vi er midt i en global komponentmangel. Næsten alle industrier er blevet ramt af pandemien, og da mange har tilbragt meget tid hjemme, hvor de bl.a. gamer, har efterspørgslen også været stor. Det betyder, at mange netbutikker kæmper med varelageret, når det kommer til mange produkter.

Derfor kan det være særligt vigtigt at følge med og være på forkant, når de rigtig gode tilbud dukker op. Det kan være, at tilbuddene kun gælder i kort tid, før butikkerne tømmes. Husk også, at manglen på komponenter har gjort det svært at finde eksempelvis grafikkort til den vejledende udsalgspris, hviklet også kan gælde i forhold til færdigbyggede pc'er. I nogle tilfælde kan du dog få hele pc'er billigere, end hvis du skulle købe det grafikkort, der sidder i pc'en for sig selv.

Vi vil opdatere denne artikel løbende, så vær forsigtig: Tag et kig nu og da, så du får de absolut bedste priser på komponenter under årets Black Friday-udsalg.

Black Friday-tilbud på pc-komponenter

Tilbud på grafikkort

GeForce RTX 2080 Super Ti: 12.999 kr. GeForce RTX 2080 Super Ti: 12.999 kr. 10.385 kr. hos CDON

Spar 2.614 kr. – Nu kan du få Asus ROG Strix RTX 2080 grafikkort og tage din gaming computer til det næste niveau – plus spare 30% med dette tilbud..

Tilbud på processorer

Intel Core i5-12600K: 2.499 kr Intel Core i5-12600K: 2.499 kr 2.385 kr hos Dustin

Spar 114 kr – Tolvte generation af Intel Core i5-processor med 10 kerner og turbofrekvens på 4,9 GHz. Meget god værdi for pengene, især til spil.

Intel Core i7-11700K: 2.907 kr. Intel Core i7-11700K: 2.907 kr. 2.699 kr. hos Dustin

Spar 208 kr. – Topmodel fra den forrige Intel-generation med 8 kerner og turbofrekvens på 5 GHz. Ulåst model, der er nemmere at overclocke.

Tilbud på SSD- og HDD-lagerplads

Kingston XS2000 Portable, 500 GB SSD: 899 kr. Kingston XS2000 Portable, 500 GB SSD: 899 kr. 755 kr. hos Komplett

Spar 144 kr. – Rimeligt stor bærbar SSD-harddisk fra Kingston, der forbindes til computeren via USB-C. Praktisk størrelse og hurtig overførsel.

Tilbud på skærme

Asus TUF Gaming VG32VQR 31,5" buet gaming skærm: Asus TUF Gaming VG32VQR 31,5" buet gaming skærm: 4.099,- 2.999,- hos Elgiganten

Spar 1.100 kr. | Buet Asus gamingskærm, der lader dig se dine yndlingsspil i et nyt lys. Takket være ASUS Extreme Low Motion Blur og 1 ms responstid.

30.138 kr. ASUS ROG Swift PG32UQX, 32": 30.138 kr. 29.789 kr. hos Komplett

Spar 349 kr. - Luksusskærm, der koster lidt mindre end normalt hos Komplett nu, følg med under Black Friday! Dette var for nylig ret langt nede i pris. Der kan komme knaldtilbud

Lenovo C24-25, 23,8": 1 099 kr Lenovo C24-25, 23,8": 1 099 kr 799 kr hos Elgiganten

Spar 300 kr. – En stilfuld kontorskærm fra Lenovo med en opløsning på 1920 x 1080. Med 75 Hz opdateringshastighed fungerer den også fint til gaming.

Tilbud på tilbehør

7.999 kr. Zen Phase 001 Graphite kontor- og gamingstol: 7.999 kr. 5.999 kr hos Elgiganten

Spara 2.000 kr. – Komfortabel gamingstol md fem niveauer af højdejustering samt 15 niveauer af armlænsstøtte. Nakkestøtten har 3 justeringer, og armlænene har 6 niveauer for højdejustering.

Premium Korean Wintex Mesh polstring på ryglæn, sæde og nakkestøtte. Maks. vægt 110 kg.

Corsair K65 RGB Mini, gamingtastatur: 999 kr. Corsair K65 RGB Mini, gamingtastatur: 999 kr. 666 kr. hos Elgiganten

Spar 333 kr. – Sødt lille Corsair-tastatur med mekaniske Cherry Red-kontakter og justerbare RGB-lys. 60% model, der passer overalt, hvor den måtte være.

QPAD DX 80, gamingmus: 329 kr. QPAD DX 80, gamingmus: 329 kr. 167 kr hos Komplett

Spar 162 kr – En af de rimeligste gamingmus på markedet er nu endnu mere rimelig. 8000 DPI, PMW 3325-sensor og integreret DPI-knap.

Tilbud på færdigbyggede pc'er og øvrig hardware

HP Pavilion TG01-2827no: 9.999 kr. HP Pavilion TG01-2827no: 9.999 kr. 8.499 kr. hos Elgiganten

Spar 1.500 kr. – HP stationær gaming-pc med AMD Ryzen 5 5600G-processor, 16 GB RAM og Nvidia GeForce RTX 3060-grafikkort. Håndterer de fleste spil på markedet.

Tilbud på hukommelse

Corsair Vengeance LPX DDR4-4266, 16 GB: 2.278 kr. hos Proshop Corsair Vengeance LPX DDR4-4266, 16 GB:2.278 kr. hos Proshop

Meget hurtig DDR4-hukommelse med CL-timing på 19. 2x 8 GB til brug af dobbelte hukommelseskanaler. Understøtter 4266 Mhz XMP 2.0 profil.

Tilbud på bundkort

Gigabyte Z490 Aorus Master: 3 299 kr. Gigabyte Z490 Aorus Master: 3 299 kr. 2.598 kr. hos Power

Spar 701 kr – Luksusbundkort til LGA 1200-sokkel med Z490-chipset. Understøtter 10. generation Intel-processorer. Har plads til 2 x DDR4 DIMM, maks. 64 GB

Hvornår finder jeg årets bedste Black Friday-tilbud på pc-komponenter? Årets Black Friday finder sted den 26. november, og blot et par dage senere får vi Cyber ​​​​Monday, den 29. november. Det vil strømme ind med rabatter under efterårets store salgsfest - dog vil de største tilbud være tilgængelige i Black Friday-ugen (som også inkluderer Cyber ​​​​Monday.)

Hvordan finder jeg årets bedste Black Friday-tilbud på pc-komponenter? Alle de store danske elektronikkæder og netbutikker plejer at have særlige kampagner omkring Black Friday – tænker du for eksempel på Komplett, Elgiganten og Power, så er du på rette vej. Den største udfordring plejer at være at finde rundt i forsyningsjunglen, når tingene rykker. Der er trods alt et enormt udvalg af pc-komponenter på markedet. Vi vil følge udsalget og opdatere denne artikel løbende, så følg med her på siden, hvis du vil have de største rabatter på de bedste produkter, helt frem til Black Friday og Cyber ​​​​Monday.

TechRadar giver dig årets bedste Black Friday-tilbud

Det kan være langt mere behageligt at handle på nettet end at vove sig ud, når der er udsalg, og dermed skulle kæmpe med overivrige tilbudsjægere i den lokale tv-butik under Black Friday. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at shopping i netbutikker ikke bare betyder at sidde stille og trille tommelfinger. Årets store salgsbegivenhed rummer tusindvis af tilbud, men ofte handler det om produkter, der bliver udsolgt i en rasende fart.

Vi hjælper dig med at komme igennem dette års Black Friday ved at holde denne artikel løbende opdateret i hele november. Kom tilbage regelmæssigt, så du ikke går glip af de bedste tilbud på pc-komponenter.