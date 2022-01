Bedste SSD'er 2022: de bedste solid-state-drev til din pc

For en hurtig og pålidelig lagringsløsning er den bedste SSD garanteret at holde dine filer, både store og små, sikre. Solid-state-drev kan være dyre, hvilket gør traditionelle (for ikke at nævne, billigere) harddiske til den mest omkostningseffektive løsning for mange mennesker. SSD'er er dog pengene værd.

Det er fordi SSD'er er meget mere robuste og mindre tilbøjelige til at fejle end en harddisk på grund af det faktum, at de ikke har nogen bevægelige dele. De tilbyder også hurtigere læse- og skrivehastigheder, hvilket gør dem ideelle til kreative fagfolk, der har brug for hurtig adgang til deres filer for en mere problemfri kreativ arbejdsgang.

Hvis det lyder som om en SSD lige er den lagringsløsning, du har brug for, så tag et kig på vores købsguide nedenfor. Vi fandt de bedste SSD'er på markedet, hvoraf mange af dem, er nogle vi selv bruger og stoler på dagligt. Tag et kig, og sørg for også at se på vores inkluderede prissammenligning, så du også kan finde de bedste SSD-tilbud til rådighed.

Bedste SSD 2022

De bedste SSD'er er, takket være hastighed og pålidelighed, en velsignelse for enhver professionel eller virksomhed, der skal have deres mest afgørende data tilgængelige med et øjebliks varsel. Enhver, der regelmæssigt beskæftiger sig med større filer, såsom video editors og andre content skabere, vil opdage, at brug af en SSD vil spare en del tid. Oven i købet er solid-state-drev mindre end en typisk harddisk, så de er nemmere at få til at passe ind i en computer, uanset om det er en af de bedste gaming-laptops eller en Ultrabook.

Uanset om du har en af de bedste pc'er derude eller en budget computer, vil du drage fordel af hastigheden på et af disse drev. Så tag et kig på vores liste over de bedste solid-state-drev for at finde den rigtige for dig, uanset om du opgraderer eller tilføjer en til dit system, fra de hurtigste M.2 SSDs til de bedste gaming SSD'er.

(Image credit: Samsung )

Bedste SSD: Samsung 980 Pro Specifikationer Kapacitet: 250GB – 1TB Interface: PCIe Gen 4.0 x 4, NVMe 1.3c Garanti: Begrænset garanti op til 5 år eller op til TBW for hver kapacitet Grunde til at købe + Ekstrem præstation + Konkurrencedygtig pris + God udholdenhed Grunde til at lade være - PCIe 3.0-brugere er bedre stillet med billigere drev

Hvis du har råd til ikke at spare, så er Samsung 980 Pro måske den bedste SSD for dig. Dette er den hurtigste SSD, vi nogensinde har testet, hvilket gør den ideel til at fremtidssikre dit rig – især når du får 1 TB kapacitet. Og selvom det ikke er den billigste SSD på markedet, leverer den den hastighed uden at hæve prisen væsentligt i forhold til sine konkurrenter. Bare husk, at for at drage fuld fordel af dens hastighed, er en Gen4 SSD afgørende.

Læs hele anmeldelsen: Samsung 980 Pro

Bedste NVMe SSD: Samsung 970 Evo Plus Specifikationer Kapacitet: 250GB/500GB/1TB/2TB Interface: PCIe Gen 3 x4 M.2 Garanti: 5 år DAGENS BEDSTE TILBUD Læs mere hos Dustinhome.dk Læs mere hos Dustinhome.dk Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Billig + Top-end ydeevne Grunde til at lade være - Sequential write speeds kan være langsom

Samsung er ikke fremmed for at skabe nogle af de bedste SSD'er, så da de lancerede Samsung 970 Evo Plus med højere hastigheder og nyt silicium, blev selv vi overraskede. Samsung 970 Evo Plus er ganske enkelt en af de hurtigste drev på markedet, men det faktum, at Samsung sælger den til sådan en tilbudspris, er bare prikken over i'et. På grund af hvor overkommelig dette drev er, er det ikke svært at anbefale det som den bedste SSD for alle.

Læs hele anmeldelsen: Samsung 970 Evo Plus

(Image credit: Corsair)

Bedste gaming SSD: Corsair MP400 Sig farvel til indlæsningsskærme Specifikationer Kapacitet: 1TB/2TB/4TB/8TB Interface: PCIe Gen 3 x4 M.2 Garanti: 5 år DAGENS BEDSTE TILBUD Low Stock Læs mere hos Proshop.dk Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + Stærk værdi + Fart og plads Grunde til at lade være - Lavere udholdenhed

Corsair MP400 er en perle. Med lave priser selv for SATA SSD'er tilbyder Corsair MP400 et væld af lagerplads, så du får mest muligt for pengene. Men det er ikke en SATA SSD. Det er en PCIe NVMe SSD og ikke en langsom en af slagsen. Den er konkurrencedygtig i hastigheder med mange andre PCIe 3.0 SSD'er og underbyder dem i pris. Den lavere udholdenhed er omtrent den eneste ulempe, men det vil ikke være en stor bekymring for typiske brugere, der ikke skriver tonsvis af data.

Læs hele anmeldelsen: Corsair MP400

(Image credit: Samsung)

Bedste mellemklasse SSD: Samsung 980 En uventet andenplads Specifikationer Kapacitet: 250GB, 500GB, 1TB Interface: PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.4 Garanti: 5 år eller op til 600 TBW DAGENS BEDSTE TILBUD Læs mere hos Computersalg DK Læs mere hos alternate DK Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + Konkurrencedygtig pris + Yderst dygtig + Sort PCB Grunde til at lade være - Ikke den hurtigste - Ikke den billigste

Selvom det kun er en PCIe 3.0-model og langt fra Samsungs 980 Pro, er Samsung 980 et stærkt og yderst kapabelt drev, der giver dig en ret god pris, især for 1 TB lagerplads. Den leverer læse- og skrivehastigheder på op til 3.500 MB/s og op til 3.000 MB/s, og er elegant med sit helt sorte look. Hvis du ønsker at udfylde en PCIe 4.0-slot, vil du måske søge andre steder. Ellers får du god værdi i dette drev.

Læs hele anmeldelsen: Samsung 980

(Image credit: Silicon Power)

Bedste M.2 SSD: Silicon Power US70 Stærk hastighed og opbevaringsblanding Specifikationer Kapacitet: 1TB/2TB/4TB/8TB Interface: PCIe Gen 4 x4 M.2 Garanti: 5 år Grunde til at købe + Godt prissat + Værdige hastigheder Grunde til at lade være - Noget konkurrence

Silicon Power US70 bringer prisen på PCIe 4.0 SSD'er ned til et mere overkommeligt niveau. Det er behageligt hurtigt for en værdiorienteret kørsel og har seriøs udholdenhed, men den har en vis konkurrence, der kan underbyde den i pris, mens den hopper fremad i fart. Det hjælper ikke, at det også er på et mærkeligt, blåt printkort, der ikke passer godt sammen med mange bundkort.

Læs hele anmeldelsen: Silicon Power US70

Best SATA 3 SSD: Samsung 860 Pro SATA 3 isn’t dead yet Specifikationer Kapacitet: 250GB/512GB/1TB/2TB/4TB Interface: SATA 3 Garanti: 5 år DAGENS BEDSTE TILBUD Læs mere hos Proshop.dk Læs mere hos Dustinhome.dk Læs mere hos alternate DK Grunde til at købe + Tilgængelig 4TB model + Øget sikkerhed Grunde til at lade være - SATA 3 begrænser ydeevnen

Folk bliver måske ikke vilde med SATA 3 længere, men Samsung 860 Pro beviser, at der trods alt stadig er masser af liv i den aldrende grænseflade. Med lager op til 4 TB og overførselshastigheder, der nærmer sig det teoretiske maksimum af SATA 3-grænsefladen – for ikke at tale om top-of-the-line pålidelighed og sikkerhed – er Samsung 860 Pro blandt de bedste SSD'er for alle, der stadig klamrer sig til SATA 3.

Læs hele anmeldelsen: Samsung 860 Pro

Bedste U.2 SSD: Intel 750 Series Specifikationer Kapacitet: 400GB/800GB/1.2TB Interface: PCIe Gen 3 x4 U.2 Garanti: 5 år Grunde til at købe + Stor garantiperiode + Kæmpe kapaciteter Grunde til at lade være - Ikke så hurtigt som nogle andre PCIe-drev

U.2-standarden giver mulighed for større SSD-kapacitet og bruger din computers PCIe x4-slot til at sende data frem og tilbage. Intel 750-serien inkluderer et kabel, så du kan montere drevet i drevbakken og stadig tilslutte det til PCIe-slottet på dit bundkort, hvilket gør det til blandt vores foretrukne, såvel som blandt de bedste, SSD'er, der tilbydes i dag.

Læs hele anmeldelsen: Intel 750 Series

Bedste budget SSD: Samsung 860 Evo Forbløffende hastigheder til en fantastisk pris Specifikationer Kapacitet: 250GB/500GB/1TB/2TB/4TB Interface: 2.5 inch, mSATA, M.2 Garanti: 5 år DAGENS BEDSTE TILBUD Læs mere hos Computersalg DK Low Stock Læs mere hos Proshop.dk Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Mærkbar hastighedsforbedring + Imponerende udholdenhed Grunde til at lade være - SATA3 begrænser potentialet

Samsung havde noget at leve op til - Samsung 850 Evo var elsket for sin fantastiske ydeevne og overkommelige priser. Heldigvis lykkedes det for Samsung 860 Evo, ja … at lykkedes. Selvom den er begrænset af SATA3-grænsefladen, leverer Samsung 860 Evo ydeevne, der gentager sin forgænger med forbedrede læse-/skrivehastigheder og en række formfaktorer, mens den stadig holder budgetprisen. 860 Evo er uden tvivl den bedste SSD for alle, der leder efter en SSD på entry-level uden at skulle bryde deres sparegrise op.

Læs hele anmeldelsen: Samsung 860 Evo

(Image credit: Team Group)

Bedste RGB SSD: Team T-Force Delta Max Stilfulde RGB'er, SATA-hastighedsgrænser Specifikationer Kapacitet: 250GB/500GB/1TB Interface: SATA III Garanti: 3 år Grunde til at købe + Stilfuldt design Grunde til at lade være - Udklasset

T-Force Delta Max SSD'en fra Team er omtrent lige så stilfuld som et drev kan blive takket være et RGB-lag, der kan synkronisere med en række bundkort. Det er faktisk også på den hurtige side for en SATA SSD, og Team opkræver ikke for meget for gamer-æstetikken. Men det er ingen konkurrence, når det sættes head-to-head med en PCIe SSD, som nu kan slå den i både hastighed og prissætning.

Bedste SSD boot drive: Intel 760p Series SSD Fantastisk ydeevne til en endnu bedre pris Specifikationer Kapacitet: 128GB/256GB/512GB Interface: PCIe Gen 3 x4 M.2 Garanti: 5 år Grunde til at købe + Lynhurtige læsehastigheder + Overkommelig pris Grunde til at lade være - Lidt langsomme skrivehastigheder

De bedste NVMe SSD'er plejede at være alt for dyre for de fleste brugere. Men de dage er ved at være slut - Intel 760p Series SSD'en ændrer alt. Denne SSD har en imponerende ydeevne, der kun er lidt bagefter den elskede Samsung 960 Evo, med hastigheder på 3.056 MB/s læse- og 1.606 MB/s skrive. Men det, der virkelig får 760p til at skille sig ud, er det fantastiske forhold mellem pris og ydeevne. Ja, der er hurtigere NVMe-drev på markedet, men du vil betale en præmie for dem, og ærligt talt er det ikke det værd. Dette er en af de bedste SSD'er derude, ikke kun fordi den er hurtig, men fordi Intel 760p gør os begejstrede for fremtiden.

Læs hele anmeldelsen: Intel 760p Series SSD

Bedste Eksterne SSD: Samsung X5 Portable SSD Ingen kompromiser Specifikationer Kapacitet: 500GB/1TB/2TB Interface: Thunderbolt 3 Garanti: 3 år DAGENS BEDSTE TILBUD Low Stock Læs mere hos Proshop.dk Læs mere hos alternate DK Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Ekstremt hurtig + Thunderbolt 3 Grunde til at lade være - Dyr

Hvis du er kreativ eller en professionel, og du har brug for en ekstern NVMe SSD, der vil spare dig tid i stedet for at spilde den, vil du måske kigge på Samsung X5 Portable SSD. Takket være dens brug af Thunderbolt 3, robust magnesium-opbygning og AES 256-bit-kryptering er den hurtig, sikker og holdbar - alt hvad du ønsker i en ekstern SSD, hvor du kan gemme alt dit hårde kreative arbejde. Dette er ikke et billigt tilbehør, men dette er en af de bedste SSD'er og er prissat som sådan. Daglige brugere vil måske se andre steder hen, her handler det om ren hastighed.

Læs hele anmeldelsen: Samsung X5 Portable SSD