De bedste eksterne harddiske 2021

En ekstern harddisk kan være en effektiv og mobil sikkerhedsløsning, der giver dig mulighed for at tage dine filer med dig overalt. Selv om cloud storage har givet os nye muligheder for at flytte og dele filer effektivt, er der intet så sikkert som at have en ekstra kopi af vigtige filer gemt fysisk.

Samtidig har den type bærbare harddiske langt større kapacitet og ofte også højere hastigheder end USB-nøgler eller hukommelseskort som f.eks. microSD-kort. Hurtige harddiske er meget praktiske, når du har brug for at flytte store filer i en fart. Det gælder især bærbare SSD'er. Derudover er der også eksterne harddiske med indbygget kryptering, som er praktisk, når du har brug for ekstra høj sikkerhed.

Vores liste indeholder både traditionelle harddiske og SSD'er, og flere af dem tilbyder også kryptering og andre nyttige funktioner.

1. Buffalo MiniStation Extreme Trådløs tryghed Lagerplads: 2 TB | Forbindelse: USB 3.0 Kryptering Solid design Ikke den raskeste enheten

En ekstern lagerenhed, du kan købe uden at gå konkurs. Buffalos MiniStation Extreme kan være din drømmeenhed.

Buffalos MiniStation Extreme er kompatibel med både Mac og Windows og har stor fleksibilitet. Den kommer i en solid casing, der er støv- og vandafvisende og har et med et indbygget USB 3.0-kabel.

Foto: TechRadar

2. Western Digital My Passport Ultra 4TB Leveres med kryptering og lang garantiperiode Lagerplads: 4 TB | Forbindelse: USB 3.0 979 kr. Læs mere hos alternate DK Stor kapacitet USB-C tilslutning Programpakke Ydelse på gennemsnits niveau



Den nyeste generation af Western Digital My Passport Ultra-serien af eksterne harddiske er ankommet, og den fås i størrelser fra 1 TB til 4 TB. Her får du både cloud storage og 256-AES kryptering sammen med WDs egen softwarepakke.

Det fungerer godt med hensyn til dataoverførselshastigheder, men er ikke i nærheden af toppen af listen. Det er ikke overraskende, at det ikke kan matche hastigheden på SSD'er, men hvis du leder efter en traditionel ekstern harddisk, er den bestemt værd at overveje.

3. Samsung T5 SSD The bedste eksterne SSD Lagerplads: 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB | Forbindelse: USB Type-C 597 kr. Læs mere hos Proshop.dk Utrolig hurtig Meget kompakt Dyr

Hvis du hellere vil have en ekstern lagerenhed, der udnytter SSD-hastigheder, er Samsung Portable SSD T5 den bedste eksterne harddisk til dig.

Samsung har et fremragende ry for sine eksterne SSD'er takket være produkter som T3. Og T5 bygger på sin forgænger ved at tilføje en hurtig USB-C forbindelse, der maksimalt udnytter hastigheden og SSD-ydelsen. Selvfølgelig er den også bagudkompatibel med USB 3.0 og USB 2.0, hvis du har en pc uden USB-C udgang. Den er dyrt, men pengene værd.

4. Adata SD700 En terabyte i hånden. Lagerplads: 256 GB, 512 GB eller 1 TB | Forbindelse: USB 3.0 804,79 kr. Læs mere hos Computersalg DK Virkelig god ydelse IP68-klassifisering Ingen USB C

Adata SD700 ekstern SSD er velegnet til alle, der leder efter en solid lagerenhed, der kan give dig masser af kapacitet uden at koste for meget. Den fungerer super godt og er stadig den eneste SSD, vi har set med IP68-klassificering.

Takket være SSD-enheden inde i denne eksterne lagerenhed er den meget hurtigere end enheder, der bruger gammeldags, roterende harddiske - så her får du både fremragende overførselshastigheder og robust beskyttelse.

Den leveres med lagerkapacitet på op til 1 TB, så du behøver ikke bekymre dig om manglende lagerplads, bare fordi den bruger SSD. Denne enhed rammer virkelig plet på de fleste punkter.

5. WD My Book Duo 4 TB Enheden med den største lagerplads Lagerplads: 4 TB | Forbindelse: USB 3.0 x 2 Low Stock 2.290 kr. Læs mere hos Proshop.dk Masser af lagerplads RAID-støtte Dyr Kræver at du har to ledige USB 3.0-udgange

Hvis du leder efter den eksterne enhed med den absolut største kapacitet, er WD My Book Duo 4 TB noget for dig. Det giver dig en enorm 4 TB (og du kan også få versioner op til 20 TB) lagerplads på to harddiske.

Hvis du kan nøjes med 2 TB lagerplads, kan du køre de to harddiske i en RAID-opsætning, så du har ekstra sikkerhedskopi af dine filer, hvis en af diskene dør.

Denne USB 3.0-enhed har mange af de funktioner, der findes i en fuldgyldig NAS-enhed (inklusive den høje pris), og hvis du har en router med en USB 3.0-port, kan du endda bruge den som en netværksforbundet lagerenhed.

Enheden leveres med to års garanti og har en 256-bit AES-hardware-kryptering og automatisk sikkerhedskopierings-software (WD SmartWare Pro).

Det skal nævnes, at WD leverer denne enhed formateret til Windows (NTFS).

6. Buffalo MiniStation Thunderbolt Den bedste eksterne Thunderbolt-enhed Lagerplads: 1 TB, 2 TB | Forbindelse: Thunderbolt, USB 3.0 1.809 kr. Læs mere hos CDON DK Rimelig sammenlignet med andre Thunderbolt-enheder Mac-formateret Ikke SSD

Hvis du har en maskine eller anden enhed med Thunderbolt-udgang, er denne eksterne harddisk et glimrende valg, da Thunderbolt kører med dobbelt så høj hastighed som standard USB 3.0-diske.

Den er heller ikke særlig dyrt sammenlignet med andre Thunderbolt-diske. Prisen holdes nede, fordi den bruger en traditionel harddisk og ikke en SSD, hvilket begrænser den potentielle hastighed. Den leveres også med en USB 3.0-udgang, hvis du ikke har Thunderbolt-funktionen.

7. Seagate Backup Plus Desktop Drive 5TB Den bedste ydelse Kapasitet: 5 TB | Tilkobling: USB 3.0 Low Stock 359 kr. Læs mere hos Proshop.dk Veldig rask dataoverføring Pålitelig Du betaler mer for den Mac-formaterte utgaven

Hvis du vil have en ekstern harddisk, der kombinerer hastighed og kapacitet, er Seagate Backup Plus Desktop Drive 5 TB virkelig værd at overveje. Den kommer i flere størrelser op til 8 TB, og den slår også konkurrencen med hensyn til læse- og skrivehastighed.

Ud over masser af lagerplads og høj hastighed får du også ro i sindet takket være det faktum, at Seagates enheder går ned langt sjældnere end gennemsnittet, hvilket især gælder deres større lagerenheder.

Du får også sikkerhedskopieringssoftware, og harddisken er kompatibel med både Windows og Mac, selvom den er formateret til Windows, medmindre du specifikt anmoder om en enhed lavet til Mac - og de er langt dyrere.

8. Western Digital My Passport Wireless Pro Trådløst vidunder Lagerplads: 2 TB | Forbindelse: USB 3.0 and Wi-Fi Trådløs forbindelse USB 3.0-støtte God batterikapacitet Ingen USB-C Wi-Fi-egenskaberne gør den dyr

Selvom vi har haft blandede følelser for My Passport Wireless, har 2016-udgaven i "pro" -varianten af de eksterne harddiske gendannet tilliden til navnet Western Digital. For det første er den blevet re-designet, så det ikke længere ligner My Passport Ultra eller My Passport til Mac. I stedet virker My Passport Wireless Pro mere lækker. Det ligner en ekstern DVD-afspiller, men i betragtning af den synlige SD-kortlæser er der ingen risiko for, at du forveksler den med noget andet. For fotografer vil denne Wireless Pro være et virkeligt nyttigt værktøj.

Enheden har et indbygget 6400 mAh batteri. Dette giver dig mulighed for at bruge den eksterne harddisk helt trådløst over 2,4 GHz eller 5 GHz forbindelser. Når du er tilsluttet via kabel, skal du dog ikke forvente banebrydende teknologi, da My Passport Wireless Pro kun bruger USB-B til USB-A. Den nyeste og bedste USB-C mulighed er helt fraværende.

Selv om My Passport Wireless Pro priser ligger lidt t for højt, gør den sig stadig positivt bemærket på næsten alle andre områder. Selvfølgelig har ikke alle brug for en trådløs harddisk eller understøttelse af SD-kort, men for dem der har brug for det, er det uundværligt.

(Image credit: LaCie)

9. LaCie Rugged USB-C 4 TB Kongen af robuste harddiske Lagerplads: 4 TB | Forbindelse: USB-C Robust byggekvalitet Overkommelig pris Den orange farve er ikke for alle

LaCies robuste eksterne harddiske er en favorit blandt indholdsproducenter, der er meget ude i marken. Den tåler fald, slag, støv og regn, hvilket gør den ideel til brug i naturen.

Den fås også i en variant med Thunderbolt, mens varianten med RAID-support kan være den bedste løsning til professionelle brugere. Den fås også med op til 8 TB lagerplads til de mere krævende opgaver.