Slik bygger du en PC: Steg-for-steg-guide til å bygge den beste PCen

Det kan være vanskelig å skaffe PC-komponenter for tiden, men å lære å bygge en PC er fortsatt en en artig og tilfredstillende jobb, uavhengig av hva de beste grafikkortene koster akkurat nå. Byggeprosessen forblir den samme - du må undersøke og velge komponentene som til slutt skal bli den beste PC-en. Uansett vil du sitte igjen med en PC som du kan vise frem med stolthet.

Hvis du aldri har bygget en PC før, kan det være en skummel oppgave å kaset seg over. Spesielt med tanke på at det er en god mengde arbeid som skal til. Selv om mange mennesker sier at det er en enkel oppgave å bygge en gaming-PC, kan det hende du synes det virker som en uoverkommelig oppgave første gang. Men det er greit.

Og før du blir for deppa om eventuelle problemer du kan støte på: Vi er her for å hjelpe. Vi har bygget ganske mange PC-er og har brukt ekspertisen vår til å sette sammen denne trinnvise veiledningen slik at du kan bygge PC-en din på kort tid. Vi skal guide deg så smertefritt som mulig, fra begynnelse til slutt.

Hva slags PC trenger du?

I disse dager trenger i grunnen alle en ålreit PC. Men de kommer i så mange former og størrelser at det er viktig å vite hva du skal bygge - før du starter.

For eksempel, hvis du bare skal bruke PC-en til å gjøre daglig kontorarbeid – som å surfe på nettet eller skrive opp dokumenter – trenger du ikke bruke tusenvis av kroner på en fancy spillrigg. Å bygge en PC med noe sånt som AMD Ryzen 5 5600G vil gi deg en rask og responsiv PC som varer i årevis, med nok grafikkhestekrefter til å komme deg gjennom alle oppgaver.

Mange trenger derimot noe med litt mer kraft. Datamaskiner er i dag kraftigere enn de noen gang har vært, og det har aldri vært flere valgmuligheter for å bygge noe som pløyer gjennom de beste PC-spillene uten nykker. Men kraftig maskinvare som Nvidia GeForce RTX 3080 og AMD Ryzen 9 5900X koster.

Heldigvis, hvis du har et litt mindre budsjett, kan du få tak i for eksempel en Intel Core i5-11600K eller en Nvidia GeForce RTX 3060 - hvis du kan finne en på lager til en anstendig pris, altså - og vipps har du en utrolig bra 1080p-spillmaskin. Og den vil være i stand til litt videoredigering også.

Nødvendig verktøy

Selv om en enkel stjerneskrutrekker er alt du trenger for å bygge en PC, er det lurt å ha noen flere ting for hånden. For eksempel kan en nebbtang eller en pinsett være nyttig når du skal skru på trange steder.

Strips er nyttige for å rydde i PC-kablene. Heldigvis trenger du sannsynligvis ikke kjøpe dem, da de ofte følger med ulike datamaskindeler. Du trenger også et par sideavbitere/tang - eller bare en saks - for å klippe de nevnte stripsene.

Det blir aldri feil hvis du skaffer deg et antistatisk armbånd – selv om du kan klare deg uten. Med mindre du har løpt rundt på teppet hele dagen, eller har katter, har du sannsynligvis ikke nok statisk ladning til å skade elektronikken. Men gjør deg selv en tjeneste: Frigjør eventuell statisk elektrisitet ved å legge hånden på metall, for eksempel PC-kabinettet, eller strømforsyningen, når du bygger.

Når det gjelder arbeidsområdet: Du bør rydde en god del bordplass, siden du sannsynligvis kommer til å snu PC-en på siden, på føttene og baksiden for å få installert alle komponentene.

Og før vi glemmer det. Det er lurt å sette opp skjerm, tastatur og mus før du begynner å bygge, så du bare kan koble direkte til når PC-en er bygd ferdig. Du bør også ha stikkontakt og internettforbindelse tilgjengelig.

Det er vanskelig å finne et moderne byggesett med CD-spiller i disse dager, så legg Windows 10 på en minnepinne (slik gjør du det). Hvis du ikke finner en minnepinne og en laptop, kan du låne en CD-stasjon fra en gammel maskin, eller til og med bare kjøpe en - du kan finne dem på nettet for mindre enn 100 kroner.

Da skal det endelig bygges

Etter å ha brukt flere uker på listen over PC-komponenter og ventet i spenning på om de skulle komme på salg, så kom de i posten og byggingen kan starte. Du har nå en skrutrekker i hånden, alt er klart til.

I denne PC-byggeren har vi brukt følgende deler, som eksempler, på hvordan man bygger en komplett datamaskin. Disse komponentene er akkurat det du trenger for å konstruere en normal – men litt forrige generasjons–gaming-PC.

Steg-for-steg

1. Stripp ned kabinettet

Det første du vil gjøre er å fjerne alt fra kabinettet, så langt det går. Fjern alle paneler du kan, og oppbevar dem på et trygt sted - inne i kabinettet er best. Vi anbefaler å bruke en bolle - eller et magnetisk brett, hvis du ønsker å være fancy - så skruene ligger på ett sted gjennom hele PC-byggeprosessen.

2. Vifte

Hvis du har kjøpt nye eller ekstra kjølevifter, er det nå på tide å installere dem. Prøv å montere kjøleoppsettet i balanse, så det er like mye luft som trekkes inn, som det blir blåst ut. Er du usikker på hvilken vei luften kommer til å gå, angir viftebeskyttelsen gjerne det.

Vanligvis vil du ha to vifter i fronten som trekker luft inn og minst én i den bakre delen, som blåser luften ut. Du kan også skru en eller to ekstra vifter inn i taket på PC-dekselet for litt ekstra lufting, hvis PC-kabinettet har festepunkter for dem.

3. Hovedkort-installasjon

Før du installerer hovedkortet, bør du sjekke et par ting om PC-kabinettet ditt. Se etter forhåndsinstallerte hovedkortfester, sørg for at antallet og arrangementet av dem samsvarer med hullene på hovedkortet.

For det andre, se om PC-dekselet har en stor plass til CPUen eller et område skåret inn i baksiden av hovedkortrammen. Hvis den ikke har det, kan det være lurt å installere noen CPU-kjølere bakplater og M.2 solid-state-stasjoner på dette tidspunktet.

Nå det er gjort, finn først hovedkortets bakre I/O-del og skyv det inn i det rektangulære sporet på baksiden av PC-dekselet. Pass på at den er rett ved å matche arrangementet av porter på baksiden av hovedkortet.

Deretter legger du hovedkortet ned inne i chassiset og plasser de bakre portene forsiktig med de tilsvarende hullene i I/O-delen, det du nettopp installerte – på toppen av avstandsfestene som er installert i chassiset.

Da er det bare å feste hovedkortet. Bruk skruene som fulgte med chassiset. Pass på at du bruker de riktige skruene, så det ikke blir vanskelig å demontere, i tilfelle du må fjerne det på et senere tidspunkt.

4. CPU-Installasjon

Nå skal du koble CPU-en til hovedkortet. Her er oppskriften litt forskjellig, avhengig av hvilken prosessorfamilie og/eller merke du bestemte deg for å gå for.

For Intel mainstream-CPU-er, skyv den fjærbelastede holdearmen ut og opp. Løft deretter braketten opp - la plastdekselet være på plass. Plasser deretter CPU-en forsiktig inne i sokkelen, og match den gyldne trekanten som er plassert nederst til venstre på prosessoren, med trekanten på sokkelbraketten.

I neste trinn bør du skyve sikringsbraketten tilbake til sin opprinnelige posisjon slik at den låses på plass under skruen, og feste holdearmen ned igjen. I løpet av denne prosessen skal det beskyttende plastdekselet sprette av - ikke få panikk hvis det kommer flyvende mot deg. Sørg for å oppbevare dekselet på et trygt sted, da det brukes for å beskytte hovedkortets sensitive pinner hvis du bestemmer deg for å fjerne prosessoren fra hovedkortet på et tidspunkt.

Hvis du installerer en AMD-CPU, er installasjonen heldigvis mye mindre skremmende. Det er ingen brakett , bare løft holdearmen i hevet posisjon.

Ta prosessoren og matche den gyldne trekanten på hjørnet av Ryzen-prosessoren med trekanten på sokkelen. Når pinnene på bunnen av prosessoren passer med hullene på sokkelen, slipper du den på plass. Gi den et lite dytt for å være sikker på at den sitter, senk deretter holdearmen ned igjen og lås den fast.

Prosessorinstallasjon ferdig. Jippi!

5. Minne er viktig

Det neste på agendaen er installering av datamaskinminne. Skyv ned låsene i hver ende av DDR4-sporene på hovedkortet. Sett deretter hakket på bunnen av minnebrikken på linje med hakket i sporet. Etter det kan du installere minnet ved å skyve forsiktig ned begge sider av minnet inn i sporet. Du skal høre en klikkelyd når minnet festes på plass og låsene klikker opp igjen.

Pass på at du bruker det lengste og nest nærmeste sporet fra CPU-en hvis du bare bruker to minnepinner.



Fullfør det, så er du klar for neste steg.

6. Montering av kjølesystem

Her er det siste kompliserte du gjør i PC-byggeprosessen: CPU-kjølere.

De fleste tredjepartskjølere krever at du installerer en bakplate, noe du kanskje allerede har gjort i trinn tre i vår PC-byggeveiledning? Hver individuelle kjøler har sitt eget sett med instruksjoner, men hovedsaklig krever de fleste installasjoner at du fester en bakplate og trer fire pinner gjennom baksiden av hovedkortet.

Deretter skal du påføre kjølepasta, hvis CPU-kjøleren din ikke kom med det forhåndspåført. Klem ut en liten klatt, omtrent på størrelse med en halv ert. Legg den på midten av CPU-en. Pastaen sprer seg når kjøleren er montert. Den vil gi tilstrekkelig mengde flate for å overføre varme fra prosessoren til kjøleren du valgte.

Luftkjølere bør du installere med viftene umonterte, det gjelder de fleste modellene. Plasser kjøleribben forsiktig på pinnene eller gjengene på monteringsplaten og fest den på plass. Bruk eventuelt tommeskruer eller vanlige skruer. Etter det er det bare å feste viften til tårnet igjen, og plugge 4-pinners PWM-viftehodet inn i CPU-Fan-sporet på hovedkortet.

Væskekjølere følger stort sett samme prosess, men krever mer arbeid på forhånd. Du må sannsynligvis feste vifter på radiatoren og installere den i PC-dekselet på forhånd. Avhengig av hvilken væskekjøler du bruker, kan det hende du også må koble inn en ekstra fire-pinners kabel til en dedikert AIO-kjøler eller til et valgfritt kjølepunkt på hovedkortet.

Steget du er på nå, gir også en god mulighet til å koble inn resten av systemviftene dine - i alle tilgjengelige spor. Eller alternativt, hvis PC-kabinettet ditt har en integrert viftekontroller på baksiden av kabinettet - for å rute alle viftene dine inn - så kan de kobles direkte på hovedkortet. Den må også kobles til hovedkortet via USB-punktet.

7. Installasjon av lagring

Når minnet er montert, er det på tide å fokusere på ikke-flyktig minnelagring, harddisker og solid-state-disker. Vår NZXT H400i har tilfeldigvis en liten SSD-brakett foran. Å installere 2,5-tommers stasjoner i disse brakettene er enkelt, siden du ganske enkelt kan skyve den på plass - med muligheten til å feste med fire skruer.

De fleste moderne PC-kabinetter kommer med SSD-brønner. Men hvis ditt kabinett ikke har det, bør 3,5-tommers plasser, som vanligvis er reservert for harddisker, ha kompatible monteringspunkter. Uansett hvilken type lagringsstasjon du installerer, sørg for at tilkoblingsportene vender mot et kabelutsnitt inne i chassiset, da det vil gjøre det enklere å trekke kabler.

8. PSU-strømforsyning

Nå har du hovedkortet, CPU og minne installert. Nå skal du installere strømforsyningen. Hvis du har en modulær PSU, finn ut hvilke kabler du trenger og koble dem til strømforsyningen.

Hvis PC-kabinettet ditt kommer med en PSU-brakett, demontér den og fest den på baksiden av PSU-enheten. Tre deretter kablene gjennom PSU-sporet på baksiden av dekselet og skyv PSU-en på plass. Fest braketten tilbake på chassiset.

På eldre kabinetter må du skli strømforsyningen inn gjennom innsiden av chassiset og skyve den fast mot innsiden av veggen - mens du fester den med fire skruer.

Avhengig av utformingen av kabinettet ditt, bør du orientere viften mot ventilasjonsområdene i boksen. I de fleste tilfeller foreslår vi at du vender viften nedover eller til siden, vekk fra innsiden av PC-en. På denne måten kan PSU-en din trekke inn frisk luft og slippe ut varme gjennom baksiden.

9. Alle knappene

For å få de fremre I/O-strømknappene til å fungere, må du koble til korrekte kabler. På vår NZXT H400i er dette én enkelt blokk som kobles direkte til de fremre I/O-portene på hovedkortet. Sørg for at du orienterer på riktig måte, og skyv den deretter på plass på pinnene.

For alle andre modeller, identifiser hvilke pinner og kabler som må kobles til. Bruk installasjonshåndboken for hovedkort. Prøv å gjøre denne delen varsomt så pinnene ikke bøyes. Det er viktig å merke seg at eventuelle LED-lys (HDD og strøm) må orienteres riktig, med + og - kablene installert i + og - pinnene.

Det passer også bra å nå koble til USB 3.0-hodet, USB 2.0-hodet og lydoverføringen. Lyd er plassert nederst til venstre på de fleste hovedkort. Den er merket, og pin-outs er annerledes enn USB 2.0-punktene. Installer USB 3.0-kablene (blåfarget ende) i alle tilgjengelige spor på brettet, og pass på at pinnene er på linje med hullene i USB 3.0-kablene.

10. Kabelsurr

Nå kan du koble til resten av strømkablene.

Identifiser din 8-pinners EPS-kabel, og skyv den opp på baksiden av chassiset, gjennom kabelgjennomføringen og plugg den inn i 8-pinners strømsporet på toppen av hovedkortet. Finn deretter den tykkere 24-pinners kabelen, skyv den gjennom eventuelle kabelføringsfordypninger på chassiset, og koble den til den tilsvarende 24-pinners ATX-strømporten på hovedkortet.

Neste steg: Ta SATA-strømmen og koble den til eventuelle lagringsstasjoner/disker. Hvis du tilfeldigvis har noe montert på fronten av kabinettet, kjør denne SATA-strømkabelen gjennom PSU-dekselet, gjennom passende hull og inn i den frontmonterte 2,5-tommers stasjonen. I dette steget av prosessen er det lurt å koble inn SATA sata-kablene mellom eventuelle lagringsstasjoner og hovedkortet også.

Til slutt skal du tre PCIe-strømkabelen gjennom utskjæringen i PSU-dekselet eller eventuelle sidegjennomføringer/hull, slik at den er klar når du snart installerer GPU-en.

11. Grafikk



Til slutt: Den siste brikken i puslespillet skal på plass.

Ta først en titt på hovedkortet og finn PCIe-sporet nærmest prosessoren. Derfra finner du de to PCIe-sporene - ved siden av der du vil installere GPU-en. Fjern dem. I de fleste PC-tilfeller vil det innebære å løsne to skruer på PCIe-spordekselet.

Ta grafikkortet ditt ut av den antistatiske posen og still det opp med sporene vi nettopp åpnet. Den bakre I/O-en på GPU-en skal vende ut mot baksiden av chassiset. Når gullkontaktene på GPU-fabrikken berører PCIe-sporet, skyver du det forsiktig på plass til du hører et klikk. Bruk deretter de samme skruene som vi fjernet fra PCIe-spordekselet for å feste GPU-en.

Da er det rett og slett bare å koble til PCIe-strømmen som du rutet inn i det forrige trinnet – og vi har en fullt ferdig PC - nesten.

12. Inn i BIOSen

Nå er systemet ferdigbygd, men ikke fest alle panelene ennå. Først må du sørge for at PC-en faktisk slår seg på og kjører som den skal.

Koble det midlertidig bygde kabinettet til strøm, skjerm, tastatur og mus. Slå PC-en på - hold slettetasten (delete) nede for å komme inn i BIOS-en. Sjekk CPU-temperaturen, sørg for at den er rundt 30-40 grader. Sørg for at oppstartsstasjonen dukker opp/registreres riktig.

Hvis alt kommer opp, passer det fint å aktivere XMP for Intel eller DOCP for AMD for å sikre at minnet ditt fungerer med riktig frekvens. Trykk deretter F10, lagre og avslutt. Slå deretter av maskinen.

13. Samle trådene

Nå som vi er sikre på at maskinen virker, koble den fra igjen og ta den tilbake til arbeidsområdet ditt. Det er verdt å gjøre dette fordi du nå skal montere alle PC-deksler og -paneler - og rydde i eventuelt løse kabler.

Bruk strips til å bunte sammen kabler så mye som mulig. De fleste PC-kabinetter kommer med kabelgater som kan brukes som festepunkter. Der de ikke er noen, bruker vi vanligvis tykkere kabler for å hjelpe å presse mindre kabler mot innsiden av datamaskinchassiset.

14. Installere Windows

Ta maskinen tilbake til skrivebordet ditt - der skal den bo til evig tid - eller i det minste til neste oppgradering – for nå skal vi installere operativsystemet.

De fleste moderne PC-er mangler CD-spiller for å installere operativsystemet, så du må opprette en USB-installasjon på en annen PC. For å gjøre dette, last ned Windows 10 Media Creation Kit og installer deretter Windows 10 på en USB-pinne med minst 8 GB plass.

Når minnepinnen er ferdig satt opp, kobler du den til din nybygde PC. Gå tilbake til BIOS for å fortelle systemet at det skal starte fra USB-pinnen. Gå deretter gjennom ledetekstene for å installere operativsystemet på den nye PC-riggen. Ikke bekymre deg for å mangle programvarenøkkel under installasjonen, du kan aktivere Windows 10 senere.

15. Vedlikehold/drivere

Når du endelig er logget på Windows, gå til produsentens nettsted, finn hovedkortet ditt, gå til service-fanen og last ned de riktige driverne til PC-en din.

Ninite er et smart verktøy for å få tak i alle programmene du trenger raskt. Du trenger ikke bekymre deg for å installere programmene/driverne individuelt. På Ninite-siden kan du velge hvilke programmer du vil ha, laste ned installasjonsprogrammet og la det utføre magien sin. Etter det, last ned og installer den riktige grafikkdriveren for din PC-rigg. Nå kan du gjøre deg klar til nyte din nye PC.