Alder Lake er 'old news'. Men Intel hævder, at vi kan forvente en ny æra med endnu hurtigere processorer

Forud for lanceringen af Intels Alder Lake-generation af processorer, lover Intels CEO Pat Gelsinger, at virksomheden vil holde tempoet oppe og endda bryde Moores lov om at producere hurtigere processorer i det kommende årti. Processorer, som de hævder, at konkurrenterne ikke kan slå.

Intels legendariske grundlægger Gordon Moore er manden bag Moores team. En påstand i branchen er, at antallet af transistorer, der passer i en processor, fordobles cirka hvert andet år. Jo flere transistorer, jo hurtigere og kraftigere processor. Moores hold har været relativt præcise i løbet af det sidste halve århundrede, selvom det har været udsat for visse tilbageslag i de seneste år.

Transistorer er allerede så mikroskopiske, at det bliver stadig sværere at krympe dem yderligere fysisk - hvilket har ført til en vis forfærdelse i en industri, der er vant til at se hurtige og effektive fremskridt.

Med det in mente er Gelsinges løfter blevet modtaget med stor opmærksomhed. "Moores hold lever og har det godt," fortalte Gelsinger til PCWorld. "Vi forudser, at vi vil være i stand til at holde på eller endda udvikle os hurtigere end Moores hold i det kommende årti."

"Vi går ind i en periode, hvor vi opretholder eller endda går foran Moores lov," tilføjede Gelsinger. "Vi forventer endda at kunne øge tempoet og fordoble tidligere end toårsgrænsen, og vi vil ikke hvile, før hele det periodiske system er udtømt. Vi som ledere af Moores team vil jagte innovationer inden for siliciummagi."

Årsagen ifølge Gelsinger er, at nye fremskridt i fremstillingsprocessen af transistorer giver muligheder for at overvinde de forhindringer i fremstillingen, der findes, samt øge transistorernes hastighed.

Mens halvlederindustrien arbejder på at implementere ekstrem ultraviolet (EUV) litografi for at muliggøre flere transistorer pr. siliciumchip, går Intel et skridt videre og arbejder på at implementere noget, der hedder High-NA EUV, en endnu mere avanceret litografisk metode.

Derudover arbejder Intel også på muligheden for at udvide kredsløbene vertikalt, noget der vil give mere plads til transistorer inden for samme vandrette overflade som nutidens kredsløb.

Kan Intel tilbageerobre førertrøjen? Det er muligt...!

Efter et par hårde år ser Intel ud til at vende tilbage til fordums styrke, i høj grad takket være lanceringen af Alder Lake-generationen af processorer. Det nye processordesign, der implementerer en arkitektur fra Arm kaldet big.LITTLE, vil adskille dem fra den største rival AMD, som igen forventes at implementere arkitekturen allerede i Zen 5-generationen og måske mere sandsynligt, først i Zen 6.

Kombineret med den næste generation af EUV-litografi kan Intel trække yderligere fra. Da Intel også har al produktion i virksomheden, er det mere sandsynligt, at de opnåede fremskridt kan holdes i virksomheden, hvilket giver Intel en klar fordel i forhold til primært AMD men til dels også Apple, virksomheder der begge er afhængige af halvlederproducenten TSMC.

"Jeg tror, vi vil have et komfortabelt forspring i forhold til alle andre i branchen," siger Gelsinger. "Det er ikke sådan, at vi tror, at de andre virksomheder vil give op, det er bare, at vi vil fortsætte med at tilføje unikke fordele til for eksempel IDM 2.0-fremstilling, når vi ser frem til det kommende årti."