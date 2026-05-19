Här är de 3 Android XR-glasögon vi hoppas få se på Google I/O 2026

Google I/O drar igång idag och årets stora mjukvaruevent vore det perfekta tillfället för Google och deras partners att visa upp sin Android XR-teknik för 2026: XR-glasögonen vi blivit lovade ska lanseras senare i år.

Google är förstås inga främlingar för smartglasögon, men sedan Google Glass gjorde en snabb uppgång och ett ännu snabbare fall har vi sett modeller som Ray-Ban Meta-glasögonen ta marknaden med storm och nu verkar den gamla kungen vilja ta tillbaka kronan. Men eftersom Google satsar mer på mjukvara och låter andra företag stå för hårdvaran känns det logiskt att den nya generationen smartglasögon visas upp just under ett mjukvaruevent som I/O.

Så från Xreal och Samsung till Gucci och Gentle Monster – här är de tre smartglasögon-nyheter vi hoppas få se idag den 19 maj och varför vi tycker att de är värda att bli ivriga över.

Xreal

Vi älskar Xreals glasögon och har gjort det länge – om man vill ha ett par XR-glasögon är det svårt att slå Xreal One Pro. Därför är vi extra nyfikna på att få se den slutgiltiga versionen av företagets Project Aura Android XR-glasögon och de känns dessutom som den modell som har störst chans att dyka upp under Google I/O (eftersom Xreal, till skillnad från Samsung, inte har något eget stort tech-event i kalendern).

Den stora skillnaden mellan Xreals Aura-glasögon och flera andra AI-smartglasögon vi sett är att de kommer vara trådbundna. Det följer samma XR-strategi som tidigare Xreal-modeller och ger vissa designfördelar – men också en del begränsningar.

Eftersom glasögonen saknar internt batteri borde Project Aura kännas lättare och mindre klumpiga, men de behöver istället drivas av en ansluten enhet (i Auras fall handlar det om en dedikerad compute puck som fungerar både som styrplatta och batteripack). Därför passar de sannolikt bäst för stationära aktiviteter som arbete eller filmtittande snarare än användning på språng.

Det här upplägget kanske inte känns lika mobilt som Ray-Ban- eller Samsung-modellerna med AI och AR, men det borde samtidigt kunna leverera betydligt mer där det verkligen räknas. Glasögonen projicerar nämligen en enorm virtuell skärm framför ansiktet, nästan som en privat biosalong och använder samma imponerande optik som Xreal One – vilket innebär stark OLED-kontrast, levande färger, bred synvinkel och färre störande reflektioner i linserna jämfört med många konkurrenter på marknaden.

Oavsett om man vill ha en virtuell arbetsyta för flera fönster samtidigt eller en uppslukande portabel bio för ansiktet är Xreal One Pro några av de mest intressanta XR-glasögonen just nu tack vare optiken.

Där Aura förbättrar konceptet ytterligare är att kameror nu ingår som standard för hand- och objektspårning. Systemet är lite enklare än lösningen i Samsung Galaxy XR-headsetet eftersom Xreal saknar ögonspårning, men det borde ändå göra Android XR-upplevelsen betydligt mer interaktiv än tidigare Xreal-teknik.

Problemet är dock att vi misstänker att glasögonen kommer bli dyra. Xreal One Pro lanserades för 649 dollar och kameratillägget Xreal Eye kostade ytterligare 99 dollar. Compute puck-enheten påminner dessutom om Beam Pro och lär lägga på ytterligare några hundra dollar på priset, vilket innebär att vi nog får vara glada om Xreal Aura hamnar under 1 000 dollar.

Kan Samsung stjäla showen?

Även om vi tror att Samsung främst kommer fokusera på sitt eget lanseringsevent – kanske genom att koppla lanseringen av sina smartglasögon till årets Galaxy Z Fold- och Flip-event som vanligtvis hålls om några månader – finns det en chans att företaget istället visar upp glasögonen redan under Google I/O. Och kanske inte bara ett par heller – vi kan få se två olika modeller.

Den första skulle vara en mer traditionell AI-fokuserad modell med kamera, högtalare och mikrofoner, men utan skärm – ungefär som de enklare (men imponerande) Ray-Ban Meta-glasögonen.

Apropå det läckte designen nyligen och de ser slående lika ut Ray-Ban-modellen. Den största skillnaden vi känner till hittills är att de använder Gemini istället för Meta AI, vilket många anser vara en betydligt mer kapabel assistent med bättre integration mellan Androids kärnappar för mer personliga och kontextbaserade svar.

Baserat på våra erfarenheter av Ray-Ban Meta-glasögonen kan AI-assistans vara otroligt användbart, särskilt när man reser. Med bättre förståelse för exempelvis kalendern eller kontexten bakom bilder man tagit med mobilen hoppas vi att Gemini-drivna glasögon ska kunna bli ännu mer användbara i vardagen.

Bäst av allt är att Samsungs glasögon dessutom verkar kunna bli relativt prisvärda. Rykten pekar på ett pris mellan 379 och 499 dollar, vilket placerar dem ungefär i samma nivå som Metas modeller – även om vi förstås får vänta på officiell information innan vi vet säkert. Prissättningen har trots allt varierat rejält den senaste tiden på grund av globala ekonomiska utmaningar.

När det gäller Samsungs andra modell handlar det om i princip samma typ av glasögon, fast med en inbyggd skärm.

Läckor och rykten pekar dock på att modellen med skärm kanske inte lanseras förrän 2027, men vi tror ändå att den kan få viss uppmärksamhet om Samsung visar upp modellen utan skärm nu. Dels för att bygga hype kring Android XR och visa att plattformen har en långsiktig plan (för att motbevisa rädslan att detta bara är ännu ett Google Glass 2.0), dels för att Samsung inte ska framstå som alltför långt efter Meta tekniskt – särskilt eftersom Metas Ray-Ban-modell med skärm redan går att köpa i USA.

Det är frustrerande att vi eventuellt måste vänta lite längre på glasögonen med skärm, men med tanke på leveransproblemen Meta haft och de höga priserna kan Samsungs försening innebära att företaget istället lyckas erbjuda en mer tillgänglig och prisvärd version av den här spännande nya tekniken.

Stil på agendan

Till sist kommer vår djärva Google I/O-förutsägelse: vi kan få se en XR-modevisning där modeller går längs catwalken med smartglasögon från Gucci, Gentle Monster och Warby Parker.

Precis som Meta samarbetat med EssilorLuxottica kring Oakley och Ray-Ban samarbetar Android XR-företag nu med modevarumärken för att ge sina glasögon lite mer stil.

Eftersom glasögon är en så stor del av många människors visuella identitet är modefokus helt avgörande och att erbjuda flera olika designer blir viktigt för att locka olika typer av användare och användningsområden. Det räcker att titta på Meta – deras Ray-Ban-modeller passar perfekt för vardagsbruk och semesterresor, medan Oakley-versionerna riktar sig tydligare mot sport och träning.

Med ett bredare utbud av varumärken och förhoppningsvis fler olika stilar verkar Android XR redan ha ett försprång mot Meta här och en modevisning hade varit det perfekta sättet att visa upp variationen plattformen kan erbjuda.

Dessutom har Google tidigare visat att företaget inte är rädda för att göra sina event lite mer annorlunda. Förra årets Made by Google Pixel 10-event leddes exempelvis av Jimmy Fallon och innehöll flera kändisar och segment som nästan kändes mer som en varietéshow än en traditionell teknikpresentation.

Därför hoppas vi att vi får se några roliga presentationer av smartglasögon under Google I/O – även om vi erkänner att vår idé om en fullskalig modevisning kanske är lite väl vågad och dessutom förutsätter att Google, Gentle Monster, Gucci och Warby Parker faktiskt är redo att visa upp sina designer redan nu.