Lekkede opplysninger om Nothing Phone 3 avslører en flaggskiptelefon fullpakket med AI

Nothing Phone 3 kan ta et stort steg opp fra tidligere modeller

Et lekket notat beskriver en «flaggskip»-enhet

Vent deg mange innovative AI-funksjoner

Vi har fått mer informasjon om den kommende Nothing Phone 3 via et lekket notat – og det ser ut til at denne forsinkede enheten kan bli Nothings kraftigste og mest flaggskipstelefon ennå, fullpakket med AI-funksjoner.

Lekkasjen kommer fra den kjente tipseren @evleaks (via Android Central) og sies å være et internt notat sendt innenfor Nothing av selskapets administrerende direktør Carl Pei. Notatet nevner «enda bedre produkter og større innovasjon» i 2025.

Videre beskrives Nothing Phone 3 som et «flaggskip» og «landemerke»-telefon – noe som definitivt antyder et betydelig steg opp fra selskapets nåværende modeller. Som du kan lese i vår anmeldelse av Nothing Phone 2, har tidligere modeller fokusert på å tilby verdi for pengene i stedet for å levere topp spesifikasjoner eller høy ytelse.

Notatet nevner også et redesignet brukergrensesnitt som lener seg tungt mot AI, noe man må regne med i 2025. Carl Pei har tidligere uttrykt ambisjoner om å «gjøre AI riktig», med et grensesnitt som er både nyttig og morsomt å bruke.

Dette har vi hørt så langt

It seems someone forwarded this @Nothing email to @evleaks. 👀The Nothing Phone (3) is rumored to launch with "breakthrough innovations in user interface," heavily leveraging AI.I’m excited to see what this brings! What are your expectations for it? pic.twitter.com/HSCHXSpI6jJanuary 13, 2025

De nyeste telefonene fra Nothing er Nothing Phone 2a og Nothing Phone 2a Plus, begge lansert i mars 2024. I oktober ble det også sluppet en variant av Phone 2a Plus som lyser i mørket.

Når det gjelder en ekte arvtager til Nothing Phone 2, som ble lansert i juli 2023, fortalte Carl Pei oss i fjor at lanseringen av den enheten ville bli forskjøvet til 2025 mens selskapet jobbet med neste generasjons AI-drevet programvare.

Pei sa at målet var å bruke AI til å redefinere hvordan vi samhandler med enhetene våre – noe vi også har sett fra Rabbit og andre. Ifølge ryktene skal AI-funksjonene til Nothing Phone 3 drives av en Snapdragon-brikke, og flere andre spesifikasjoner har også blitt lekket.

En lekkasje antyder også at vi kan få se flere nye Nothing-telefoner i løpet av første halvår, inkludert en Nothing Phone 3 Pro som potensielt kan være den sksklusive flaggskipmodellen nevnt i den seneste lekkasjen.