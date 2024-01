Hva er Rabbit r1? Det store gjennombruddet innen AI på CES 2024

Vi fikk vårt første bekjentskap med Rabbit r1 i januar 2024 på CES 2024, hvor gadgeten er på listen vår over noen av de mest spennende CES-nyhetene. Men hva er den egentlig? Denne spennende dingsen (designet i samarbeid av Teenage Engineering) lover å løfte lommegadgets til neste nivå. Det ser ut til at Rabbit r1 vil bli noe som ligner på en mobil, om enn med et intuitivt, AI-drevet grensesnitt som betyr (i hvert fall i teorien) at du ikke trenger å samhandle med individuelle apper og nettsteder. Du bare forteller Rabbit r1 hva du vil at den skal gjøre, og den vil finne ut hvordan den skal gjøre det. Dette kan være det første skrittet mot den største teknologitrenden i 2024.

Hvis du er nysgjerrig på Rabbit r1 og hvordan den kan endre teknologiverdenen – eller i det minste vise oss hvordan neste generasjon mobile stemmeassistenter kan fungere – har vi samlet alt du trenger å vite i denne artikkelen. Fra hva den koster og hvordan den fungerer til AI-motoren som driver r1-opplevelsen – her finner du alle detaljene om denne potensielt revolusjonerende enheten.

De første partiene av Rabbit r1 forventes å sendes ut til brukere senere i 2024, men det ser ut til at tilgjengeligheten vil være ganske begrenset til å begynne med. Dermed må du kanskje vente en stund før du kan få din helt egen Rabbit r1.

Rabbit R1: Smartere en smarttelefonen din

Rabbit r1 (Image credit: Rabbit)

Rabbit r1 er veldig lik en telefon når det gjelder utseendet og noen av funksjonene. Den har et kamera og et SIM-kortspor, og den støtter Wi-Fi og Bluetooth. Det som er annerledes, og det som gjør Rabbit r1 spesiell, er grensesnittet. I stedet for en skjerm full av forskjellige apper, får du en AI-assistent som snakker med favorittappene dine og gjør alt for deg.

Du kan for eksempel la r1 søke etter en feriedestinasjon og bestille flyreiser dit, sette opp en spilleliste med favorittmusikken din eller bestille en taxi. I teorien kan du gjøre nesten alt du allerede kan gjøre på telefonen bare ved å spørre. Når det er sagt, er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål om nøyaktig hvordan den fungerer og ivaretar personvernet.

Vi har sett neste generasjons personlige assistenter i filmer som Her, og r1 prøver å gjøre virkeliggjøre den visjonen – ved å ta i bruk de nyeste AI-funksjonene for å erstatte det tradisjonelle smarttelefongrensesnittet med noe mye mer intuitivt og intelligent.

Introducing r1. Watch the keynote. Order now: https://t.co/R3sOtVWoJ5 #CES2024 pic.twitter.com/niUmjFvKvEJanuary 9, 2024 See more

En annen måte å forestille seg Rabbit R1 på, er som en videreutvikling av smarthøyttalere som Google Nest og Apple HomePod. De stemmestyrte digitale assistentene på disse enhetene kan utføre noen enkle oppgaver – som å sjekke været eller spille musikk eller slå på lysene – men r1 ønsker å gå langt utover det de nevnte enhetene kan gjøre.

Rabbit sier at r1 er «fremtiden for menneske-maskin-grensesnittet», og du kan se deres presentasjon av enheten på deres svært Apple-aktige CES 2024-lansering ovenfor.

Rabbit r1: Lansering og pris

Det første partiet på 10 000 enheter av Rabbit R1 ble gjort tilgjengelig for forhåndsbestilling samtidig som enheten ble annonsert på CES 9. januar 2024. Disse enhetene ble raskt utsolgt, og det samme gjorde det andre partiet på 10 000 enheter som ble tilgjengelig om kort tid etter.

Rabbit sier at de som forhåndsbestilte bør begynne å motta enhetene sine i mars og april 2024. I skrivende stund er det ennå ingen indikasjon på når en ny gruppe enheter vil bli gjort tilgjengelig for forhåndsbestilling, eller når vi kan se r1 lansert for mer omfattende salg.

Det vi vet er at prisen på Rabbit r1 starter på $199. Det hadde vært veldig billig for en telefon med super AI, hvis den faktisk kan gjøre alt selskapet lover. I utgangspunktet kan Rabbit R1 bestilles i USA, Canada, Storbritannia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Spania, Sverige, Sør-Korea og Japan fra Rabbits nettsted. Vi håper at Norge blir å finne på den listen temmelig snart.

I motsetning til konkurrerende AI-enheter som Humane AI Pin, må man ikke betale noen løpende abonnementsavgift.

Rabbit r1: Maskinvare

R1 leveres i en distinkt farge. (Image credit: Rabbit)

Rabbit r1 er firkantet og lys oransje, med en 2,88-tommers fargeberøringsskjerm foran. Det er en ganske kompakt enhet, nesten liten nok til å passe i håndflaten din og den veier 115 gram. Så langt er det bare ett design. Du kan ikke få den i andre farger.

Vi vet at det er en ekstern mikrofon innebygd i r1 samt innebygde høyttalere. Det er også et integrert 360-graders kamera her, tilsynelatende kalt Rabbit Eye. Du kan samhandle med elementer ved å trykke på skjermen, og det er også et analogt rullehjul på siden av enheten hvis du skulle trenge det.

R1 kamera (Image credit: Rabbit)

På høyre side av Rabbit r1 er det en push-to-talk-knapp som du kan bruke når du vil snakke med AI-assistenten på enheten. Ingen «hei Google»- eller «hei Siri»-kommando er nødvendig for å vekke den, og det betyr også at assistenten ikke hele tiden trenger å lytte etter stemmen din. Et dobbeltklikk på knappen aktiverer det innebygde kameraet.

Under panseret er en 2,3 GHz MediaTek Helio-prosessor, og Rabbit sier at enheten har et batteri som holder hele dagen. Batteriet kan lades med en USB-C-kabel og strømadapter, men det er verdt å huske på at disse ikke følger med ved kjøp, så du må bruke det du allerede har.

Rabbit R1: Programvare

Med sitt knalloransje kabinett ser Rabbit r1 ganske særegen ut, men det er programvaren som virkelig får den til å skille seg ut. Hvis du allerede har brukt eksempelvis ChatGPT eller Google Bard, ligner dette litt. Rabbit OS drives av en AI-chatbot som både kan svare på spørsmål og utføre oppgaver.

Under demoen under CES-innlegget viste Rabbit-grunnlegger og administrerende direktør Jesse Lyu hvordan r1 kan svare på filosofiske spørsmål, sjekke aksjekurser, søke etter informasjon om filmer, spille musikk på Spotify, bestille en Uber eller en pizza og planlegge en ferie (med fly- og hotellbestilling inkludert).

Rabbit OS (Image credit: Rabbit)

For å få dette til å fungere, må du koble Rabbit OS med dine ulike apper og tjenester, noe som kan gjøres via en nettportal. Av demoen vi har sett, ser det ut til at Spotify, Apple Music, YouTube Music, Expedia, Uber, eBay og Amazon vil være noen av tjenestene du kan koble til.

Rabbit understreker at den ikke lagrer noen av innloggingsdataen dine eller sporer deg på noen måte. Den kobler deg bare til appene du trenger – men detaljene for hvordan den gjør dette via skyen er fortsatt uklare.

Rabbits egen personvernside gir oss litt mer detaljer, og sier at «når du samhandler med rabbit OS, vil du bli tildelt et dedikert og isolert miljø i skyen vår for din egen LAM (store handlingsmodell). Når våre kaniner utfører oppgaver for deg, vil de bruke dine egne konti som du har gitt oss kontroll over gjennom vår rabbit hole-nettportal».

Det opplyses dessuten om at «vi lagrer ikke passordene dine for disse tjenestene. Kaniner (det er det selskapet kaller algoritmene eller robotene som utfører de forskjellige oppgavene) vil be om tillatelse og avklaring under utførelsen av en oppgave, spesielt de som involverer sensitive handlinger som betalinger.» Nøyaktig hvordan Rabbit gir hver bruker et «dedikert og isolert miljø» i sin sky er ennå ikke klart, men vi får forhåpentligvis vite mer når de første Rabbit r1-enhetene lander hos kjøperne.

Vi blir også fortalt at r1 kan håndtere kommunikasjon, sanntidsoversettelse og analysere bilder tatt med kameraet – du kan for eksempel vise r1 hva som er i kjøleskapet ditt, og den kan foreslå en rett du kan lage.

Rabbit R1 lover også raske svar, raskere enn du ville fått med andre generative AI-roboter. Du kan snakke med r1 som Siri eller Google Assistant, eller du kan få frem et skjermtastatur ved å riste enheten. Den kaller sin innebygde AI en Large Action Model, eller LAM, som ligner på en Large Language Model, eller LLM (kjent fra roboter som ChatGPT), men med mye mer kraft.

R1 vil overta en rekke funksjoner fra mobiltelefonen. (Image credit: Rabbit)

I tillegg til at Rabbit kan utføre en rekke oppgaver, sier selskapet bak enheten at du også kan lære r1 nye ferdigheter selv. Så hvis du viser hvordan du går på nett og bestiller mat til deg, vil den klare det helt av seg selv neste gang. I CES-demoen så vi Rabbit r1 lære å lage AI-bilder gjennom Midjourney og deretter gjenta prosessen på egen hånd.

Interessant nok sier Rabbit at de ikke vil at r1 skal erstatte telefonen din – den vil jobbe sammen med den. r1 kan for eksempel ikke surfe på YouTube, sjekke sosiale medier eller la deg organisere e-posten din (i hvert fall ikke ennå), så det ser ut til at den vanlige telefonen vil henge rundt en stund ennå.

Selv om noen av detaljene om hvordan Rabbit r1 fungerer og samhandler med favorittappene og -tjenestene dine fortsatt er uklare, er den utvilsomt blant den mest spennende AI-maskinvaren vi har sett ennå. Selskapet meldte at de første 10 000 enhetene ble utsolgt på få dager, så interessen for den nye assistenten er enorm. Det er ingen tvil om at Rabbit r1 kan bli en av årets absolutt største teknologihits.