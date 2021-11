Black Friday: Nintendo Switch-tilbud på konsoller, pakker og spill

Det har dukket opp noen prisavslag på Nintendo Switch, og vi har trolig langt flere spennende tilbud i vente.

Følg med her, nå som det dukker opp stadig flere tilbud på konsollpakker, spill og tilbehør i dagene som kommer. Vi deler alle de beste Black Friday-tilbudene knyttet til Nintendo Switch på denne siden.

Black Friday-tilbud på Nintendo Switch

Nintendo Switch 2019: 3090,- hos Proshop Nintendo Switch 2019: 3090,- hos Proshop

Spillkonsoll, Full HD, svart, neonrød og neonblå. Joy-Con-kontrollene kan kobles sammen i håndholdt modus, og du kan plugge konsollen i TV-en, bruke hver kontroll med én hånd eller til og med dele den med en venn.

Nintendo Switch – Monster Hunter Rise | 3790,- | NetOnNet Nintendo Switch – Monster Hunter Rise | 3790,- | NetOnNet

Joy-Con-kontroller, Monster Hunter Rise-inspirert design, NVIDIA Tegra-prosessor, Inkluderer Monster Hunter Rise, Nedlastingskode for Deluxe Kit DLC.





Nintendo Switch (2019) Animal Crossing: New Horizons | 4490,-| Elkjøp Nintendo Switch (2019) Animal Crossing: New Horizons | 4490,-| Elkjøp

Med Nintendo Switch spillkonsoll 2019 med Animal Crossing: New Horizons kan du spille hvor det passer deg. Spillet er inkludert i pakken.





Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition | Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition | 3979,- 3739,- | Max Gaming

Spar 240,- | Pakken inneholder røde Joy-Con-kontrollere med blå Joy-Con straps, ett blått Joy-Con-grep, og for første gang en rød Nintendo Switch dokkingstasjon og en rød Nintendo Switch-konsoll.





| 2790,- | Proshop Nintendo Switch Lite – Dialga & Palkia Edition | 2790,- | Proshop

En begrenset utgave av Nintendo Switch Lite med stilig motiv fra Pokémon Brilliant Diamond og Pokémon Shining Pearl. Spillene er ikke inkludert.

Black Friday-tilbud på Nintendo Switch-spill

Black Friday-tilbud på Nintendo Switch-tilbehør

Black Friday-tilbud på Nintendo Swtich: våre tanker

(Image credit: Nintendo)

Tross fjorårets varemangel og økende etterspørsel dukket det opp en del gode Nintendo Switch-tilbud i tilknytning til Black Friday. I 2021 ser vi for oss stabile forsyninger av konsoller og større tilbud på grunn av lanseringen av Nintendo Switch OLED.

Dette kan bety at det også dukker opp flere pakker til gunstige priser, der gode spill er inkludert ved kjøp av Switch-konsoller. Det kan også dukke opp tilbud på pakker som inkluderer forskjellig tilbehør.

Direkte prisavslag er mer av en sjeldenhet når det gjelder Nintendo Switch-konsoller, men det kan hende at de eldre modellene vil se visse prisreduksjoner. Nintendo Switch Lite er en annen historie, for der har vi sett at det dukker opp en rekke fristende tilbud.

Når kommer de beste Nintendo Switch-tilbudene til Black Friday? De beste tilbudene vil trolig dukke opp rundt selve fredagen. Dette er veldig populære varer, og forhandlerne kan tenkes å ville holde inne med de største tilbudene til siste øyeblikk, og kanskje få et overtak på konkurrentene med eksempelvis fristende pakketilbud. Innenfor forbrukerelektronikk sank prisene internasjonalt med 29 % under fjorårets Black Friday-salg, i følge Adobe. Hvis du er ute etter å skaffe deg en Nintendo Switch i forbindelse med årets Black Friday-salg, kan det være nyttig å tenke på. Og du vil finne de beste Black Friday-tilbudene på denne siden.

Hvem vil komme med de beste Nintendo Switch-tilbudene til Black Friday? Mange av de mest kjente forhandlerne kan komme med gode Nintendo Switch-tilbud i forbindelse med Black Friday. Det kan også være lurt å følge med på hva litt mindre kjente forhandlere som Dustin Home og Computersalg finner på. Nedenfor har vi samlet et knippe forhandlere det kan være lurt å holde et øye med – med direkte lenker til deres priser på Nintendo Switch og tilknyttede produkter.

(Image credit: Nintendo)

Kommer Nintendo Switch OLED på tilbud til Black Friday? Denne konsollen er nesten splitter ny, og det er sjelden såpass nylanserte produkter kommer på salg. Noen forhandlere kan likevel finne på å nedjustere prisen på den nyeste Switch-konsollen, men det kan være lurt å orientere seg om prisnivået får man slår til på noe som tilsynelatende kan være et godt tilbud. Enkelte pakker kan virke billige, men det kommer veldig an på verdien av det som eventuelt er inkludert i pakken. Konsollen kom på det norske markedet til 4390 kroner, så det er verdt å huske den prisen når du legger ut på jakt. Det kan imidlertid hende at akkurat Switch OLED vil få ganske lang leveringstid, ettersom den er veldig etterspurt. Det lureste er å merke av denne siden, slik at du kan vende tilbake og sjekke nye priser og tilbud på Nintendo Switch-produkter.

(Image credit: Nintendo)

Tips for å kjøpe en Nintendo Switch til Black Friday

(Image credit: Nintendo)

De beste Black Friday-tilbudene på Nintendo Switch vil selges ut fort. Disse konsollene er usedvanlig populære, og etterspørselen har ikke vist noen tegn til å minske. Dermed kan det være duket for supre tilbud og muligheter nå i november. Det kan være lurt å ha gjort seg noen tanker på forhånd for å kunne snappe opp de beste Black Friday-tilbudene på Nintendo Switch før alle andre oppdager dem.

Det finnes noen knep for å oppdage de beste Switch-tilbudene til Black Friday.

Slik finner du de beste Black Friday-tilbudene på Nintendo Switch

Første trinn er å vite hva du egentlig er ute etter, men også at du er realistisk og fleksibel. Bryr du deg bare om The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Så populære spill dukker sjelden opp i rabatterte pakkeløsninger, men du kan likevel komme over spillet solgt separat til en god pris i forbindelse med Black Friday.

Hvis du har sett deg ut en liste med spill du er ute etter, er det mer sannsynlig at du finner noe du er på jakt etter separat eller som en del av en pakke.

Det vil vanligvis være enkelt å oppdage de beste Black Friday-tilbudene på Nintendo Switch-produkter. Se etter førstepartsspill, ekstra tilbehør og selve konsollen, enten i pakker eller hver for seg. Det kan være lurt å slå til straks du kommer over tilbudet, for dette er varer som selges ut fort.

(Image credit: Nintendo)

Er Black Friday den beste tiden for å kjøpe Nintendo Switch?

Ut fra det vi har sett tidligere, er Black Friday-tilbudene på Nintendo Switch vanligvis minst like gode som dem man kan kommer over til andre tider av året, men det dukker også opp skikkelige gullkorn til andre tider. Men de beste tilbudene i november kan skille seg positivt ut – og selges ut fort.

Det kan like gjerne hende at du vil finne like gode tilbud knyttet til salg i forbindelse med jul og nyttår.