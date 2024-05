Google Pixel 9: Fargealternativer og bakgrunnsbilder kan ha blitt lekket

Nå som Google Pixel 8a er lansert, burde den neste Google-telefonen bli Pixel 9. Vi har kanskje nettopp funnet ut hvilke farger den vil bli tilgjengelig i, sammen med bakgrunnsbildene som følger med telefonen.

Android Authority har fått tak i alle bakgrunnsbildene til telefonen og det er 28 totalt. Du kan laste ned og bruke dem allerede, hvis du vil gi din nåværende telefon litt Pixel 9-preg mens du venter på neste flaggskiptelefon fra Google.

Som Android Authority påpeker, har bakgrunnsbilder som leveres med Pixel-telefoner – ofte utviklet i samarbeid med designstudioer – alltid vært av høy kvalitet, og det seneste partiet ser også ganske iøynefallende ut.

Temaet for disse bildene er tilsynelatende «virvlende kronblad», med mønstre av abstrakte blomster. Pixel 9 tilbyr garantert AI-bakgrunnsbilder, akkurat som de nyeste modellene.

Fargealternativer

Google Pixel 8a i Aloe Green. (Image credit: Philip Berne / Future)

Ifølge Android Authority avslører disse bakgrunnsbildene fargealternativene for den kommende Pixel 9-serien – og de ser ut til å bekrefte eksistensen av tre modeller og en ny sammenleggbar telefon (akkurat som vi har blitt fortalt i tidligere rykter).

Fargene sies å være Jade, Obsidian, Peony og Porcelain for Pixel 9, deretter Hazel, Obsidian, Porcelain og Rose for Pixel 9 Pro og Pixel 9 Pro XL og til slutt Obsidian og Porcelain (eller Gold) for Pixel 9 Pro Brette.

Android Authority bemerker at disse fargene kan endres, eller i det minste navnene deres. Vi har allerede sett lekkede bilder av Pixel 9 i en mørkegrå nyanse, som matcher Obsidian-fargealternativet ovenfor.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Hvis Google holder seg til samme lanseringsplan som i fjor, burde disse fire Pixel 9-enhetene – inkludert det nye og større alternativet – dukke opp en gang i oktober. En av oppgraderingene som kan dukke opp inkluderer satellitttilkobling for å holde tritt med iPhone.