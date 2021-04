Slik ser du Star Trek i riktig rekkefølge

Det å skulle se Star Trek i riktig rekkefølge kan fortone seg som en skremmende oppgave selv for de mest hardbarkede romfarere.

Selv ikke Star Wars elle Marvel Cinematic Universe har noe å stille opp med mot dette 55 år gamle science fiction-fenomenet. Selv de 23 filmene fra MCU fortoner seg som underlegne sammenlignet med de ni (snart 11) TV-seriene og de 13 filmene som er lagt til universet Gene Roddenberry skapte på 1960-tallet. Med mindre du tyr til tidsreiser, noe Starfleet-besetningen gjerne tyr til, vil det å se Star Trek i riktig rekkefølge ta deg mer enn 24 dager. Og da tar du ingen pauser …

Så hvordan kan en nykomling på Star Trek-arenaen best mulig sette seg inn i et av tidenes mest suksessrike – og lengstlevende – science fiction-eventyr? Vi har åpnet kapteinlogger tilsvarende over 800 episoder, inkludert de nyeste sesongene av Star Trek: Picard, Star Trek: Lower Decks og Star Trek: Discovery for å kunne få en oversikt over den vidstrakte tidslinjen til Star Trek. Nedenfor finner du de opplysningene du trenger for å se Star Trek i riktig rekkefølge – enten du velger å se dem etter lanseringsdato, eller å se dem i henhold til sagaens indre kronologiske orden.

Make it so!

Star Trek: TV-serier og filmer i kronologisk rekkefølge

Dette er trolig den Star Trek-oversikten du først og fremst er ute etter. Det er her det virkelig blir interessant, ettersom Star Trek-filmer og -serier har en tendens til å gjøre stadige kronologiske krumspring, med oppfølgere, prequels og småsnutter lagt hit og dit. Det finnes dessuten to distinkte tidslinjer – men ta det med ro, vi skal forklare disse også.

Den tradisjonelle tidslinjen («Prime») ble innledet med Original Series og videreført i TV-seriene i Next Generation-epoken og de første ti filmene. Den alternative «Kelvin»-tidslinjen ble på sin side skapt til J. J. Abrams første Star Trek (2009) for å kunne skape nye eventyr med Enterprise-besetningen, med Kirk, Spock, McCoy, Scotty, Sulu, Uhura og Chekov, uten å bryte med den etablerte kanon. For å unngå forvirring, skiller vi de to tidslinjene fra hverandre nedenfor.

Listen inkluderer imidlertid ikke alle korte Short Treks. Dette er korte fortellinger som for det meste er lagt til Star Trek: Discovery-perioden. Den inkluderer heller ikke historier der besetninger fra Starfleet foretok tidsreiser til tidsaldre før handlingen i alle TV-serien og filmene. Dette omfatter for eksempel en reise til 1986 i The Voyage Home og til 2063 i First Contact. Vi har dessuten utelatt den kommende Discovery-spin-offen Section 31, ettersom den ennå ikke er i produksjon.

La oss begynne med alt i én lang liste.

Star Trek: Enterprise (sesong 1-4)

(sesong 1-4) ‘The Cage’

Star Trek: Discovery (sesong 1-2)

(sesong 1-2) Star Trek: Strange New Worlds

Star Trek: The Original Series (sesong 1-3)

(sesong 1-3) Star Trek: The Animated Series

Star Trek: The Motion Picture

Star Trek 2: The Wrath of Khan

Star Trek 3: The Search for Spock

Star Trek 4: The Voyage Home

Star Trek 5: The Final Frontier

Star Trek 6: The Undiscovered Country

Star Trek: Generations (åpningssekvensen)

(åpningssekvensen) Star Trek: The Next Generation (sesong 1-5)

(sesong 1-5) Star Trek: The Next Generation (sesong 6-7), Star Trek: Deep Space Nine (sesong 1-2)

(sesong 6-7), (sesong 1-2) Star Trek: Generations

Star Trek: Deep Space Nine (sesong 3-4), Star Trek: Voyager (sesong 1-2)

(sesong 3-4), (sesong 1-2) Star Trek: First Contact

Star Trek: Deep Space Nine (sesong 5-6), Star Trek: Voyager (sesong 3-4)

(sesong 5-6), (sesong 3-4) Star Trek: Insurrection

S tar Trek: Deep Space Nine (sesong 7), Star Trek: Voyager (sesong 5)

(sesong 7), (sesong 5) Star Trek: Voyager (sesong 6-7)

(sesong 6-7) Star Trek: Nemesis

Star Trek: Lower Decks

Star Trek: Prodigy

Star Trek (2009) – Sekvenser i Prime-tidslinjen

– Sekvenser i Prime-tidslinjen Star Trek: Picard

Star Trek: Discovery (sesong 3-)

(sesong 3-) Short Treks: 'Calypso'

Hvis du ser grundig på rekkefølgen ovenfor, får du en kontinuerlig «historie» gjennom det 22., 23., 24. og 32 århundre i henhold til tidslinjen i Star Trek. Men du vil nok legge merke til et par avvik, med tanke på når de ulike seriene ble skapt, og teknologien i Star Trek: Discovery er vesentlig mer avansert enn den Kirk og Spock benyttet i Original Series.

Nedenfor forklarer vi de ulike tidsepokene i seriene og filmene, og setter dem i sammenheng.

Merk deg at Gene Roddenberrys første (før Kirk) Star Trek-pilot, «The Cage», regnes som en del av Original Series. Den oppføres vanligvis som en bonusepisode til sesong 1 i strømmetjenestenes oversikter, og var tidligere utilgjengelig.

Star Trek: Enterprise-epoken (22. århundre)

Begynner og slutter med: Star Trek Enterprise sesong 1-4

Omtrent et århundre før James T. Kirk og hans besetning legger ut på sitt berømte femårsoppdrag i Star Trek: The Original Series, følger vi kaptein Jonathan Archer, som fører an i jordas første utforsking av det store universet.

Dr. McCoy i Star Trek: The Original Series. (Image credit: CBS Studios Inc.)

Star Trek: The Original Series-epoken (23. århundre)

Begynner med: The Cage

Slutter med: Star Trek: Generations (åpningssekvensen)

For mange er dette dem mest velkjente Star Trek-epoken, ettersom man her opplever Kirk, Spock og den klassiske Enterprise-besetningen.

Denne delen av Trek-tidslinjen begynner med Star Trek-piloten «The Cage». Deretter følges kronologien med de første to sesongene av Star Trek: Discovery, som fungerer som en prequel til Original Series (her møter du til og med en yngre versjon av Spock). Alt forandrer seg i sesong 3. Begivenhetene i sesong 2 slynger mannskapet ut i en fjern fremtid, nærmere bestemt 32, århundre. Mer om dette senere …

I den kommende spin-offen Strange New Worlds vil vi følge eventyrene til kaptein Pike, Number One og Spock på Enterprise etter at USS Discovery blir sendt inn i fremtiden. Og på et tidspunkt etter dette tar James T. Kirk kommandoen over flåtens mest berømte skip – en rolle han besatte under hele The Original Series, The Animated Series og de seks første Star Trek-filmene (Star Trek: The Motion Picture, The Wrath of Khan, The Search for Spock, The Voyage Home, The Final Frontier og The Undiscovered Country).

Det siste tidspunktet vi så langt har registrert i det 23. århundret en når James T. Kirk føres bort av Nexus-båndet i prologen til Star Trek: Generations. Denne begivenheten gjør det mulig for Kirk å møte Picard når besetningen på Next Generation inntar hovedrollen i sagaen.

Picard og besetningen hans i Star Trek: The Next Generation. (Image credit: CBS)

Star Trek: The Next Generation-epoken (24. århundre)

Begynner med: Star Trek: The Next Generation

Slutter med: Star Trek (2009) – Sekvenser fra Prime-tidslinjen

Dette er den mest kompliserte og rikholdige perioden i Star Trek-kronologien. I The Next Generation-epoken eksperimenterte Star Trek med tanken på et delt univers fler år før Marvel kom på å gjøre det samme. Her finner vi tre TV-serier, (The Next Generation, Deep Space Nine og Voyager) og fire filmer (Generations, First Contact, Insurrection og Nemesis) som flettes inn i hverandre rundt den samme tidslinjen. Voyagers kaptein Kathryn Janeway dukker til og med opp i Star Trek: Nemesis som nyutnevnt admiral.

Den nye animerte komedie-spin-offen Lower Decks utspiller seg ett år etter at Picard og besetningen ombord på Next Generation utfører sitt siste oppdrag i Star Trek: Nemesis. I Nickelodeon tegnefilm for barn, Star Trek: Prodigy, møter man igjen Kate Mulgrew i rollen som Voyagers kaptein Kathryn Janeway. Det antyder hvor den befinner seg på Star Trek-tidslinjen.

I J. J. Abrams første Star Trek-film (2009) utspilles ødeleggelsen av Romulus og Spock Primes uheldige reise tilbake til perioden før Original Series (på Kelvin-tidslinjen), og dette foregår før begivenhetene i Nemesin.

I oversikten ovenfor har vi vist (omtrent) hvordan filmene passer inn i kronologien rundt The Next Generation, Deep Space Nine og Voyager.

Sir Patrick Stewart er tilbake som den store Jean-Luc Picard i Star Trek: Picard. (Image credit: CBS/Amazon Prime Video)

Picard-epoken (begynnelsen av det 25. århundre)

Begynner med: Picard

Slutter med: ???

Foruten glimt av ødeleggelsen av Romulus i J. J. Abrams' Star Trek (2009), gir Star Trek: Picard oss et første glimt av hvordan tiden etter Star Trek: Nemesis og United Federation of Planets vil arte seg.

Siden vi siste møtte Jean-Luc Picard, har han trukket seg tilbake til sin vingård i Frankrike, og et androideopprør på Mars her ført til et forbud mot alt kunstig liv. En avskiltet Borg Cube (kjent som «Artifact») tappes for teknologi.

Michael Burnham oppdager restene av Federation i den fjerne fremtiden i Star Trek: Discovery season 3. (Image credit: CBS)

Den fjerne fremtiden (32. århundre)

Begynner med: Star Trek: Discovery sesong 2 (finale)

Slutter med: ???

For å kunne redde galaksen, legger det tapre mannskapet ombord på USS Discovery ut på en enveisreise 900 år inn i fremtiden i avslutningen av Star Trek: Discoverys sesong 2. Deres reisemål er det 32. århundre, det nye territoriet for Star Trek. Takket være den mystiske «Brenningen», er det meste av dilithiumet i universet ødelagt, noe som gjør tidsreiser umulig. Dermed er føderasjonen blitt en blek skygge av seg selv, og selv jorda har gitt opp å opprettholde den.

Dette er likevel ikke den fjerneste fremtiden man har reist til i Star Trek. Short Trek Calypso utspiller seg på Discovery i en fjern fremtid, der skipets datamaskin er blitt selvbevisst.

Star Treks alternative «Kelvin»-tidslinje

Enterprise-besetningen blir ny i Kelvin-tidslinjen, som ble etablert av J. J. Abrams' Star Trek (2009). (Image credit: Paramount)

Filmen Star Trek fra 2009 ble regissert av J. J. Abrams. Her prøver Spock Prime å redde Romulus fra en supernova, og skaper et svart hull under forsøket. Dermed trekkes de tilbake til fortiden, sammen med Romulus' utvinningsfartøy Narada. Ved ankomsten angriper Narada USS Kelvin på samme dag som James T. Kirk blir født. Skipet ødelegges, og Kirks far George ofrer seg for å redde den øvrige besetningen.

Midt i disse begivenhetene skapes den alternative «Kelvin»-tidslinjen, der begivenhetene utspiller seg parallelt (med bemerkelsesverdig likhet) til den opprinnelige Prime-tidslinjen.

Du er med så langt? Det er bare tre filmer som foregår i Kelvin-tidslinjen:

Star Trek (2009)

Star Trek into Darkness

Star Trek Beyond

Star Trek: TV-serier og filmer etter lanseringstidspunkt

Lower Decks er en komedie i form av tegnefilm. (Image credit: CBS)

Star Trek: The Original Series (1966-1969)

(1966-1969) Star Trek: The Animated Series (1973-1974)

(1973-1974) Star Trek: The Motion Picture (1979)

(1979) Star Trek 2: The Wrath of Khan (1982)

(1982) Star Trek 3: The Search for Spock (1984)

(1984) Star Trek 4: The Voyage Home (1986)

(1986) «The Cage» (tidligere utilgjengelig Star Trek-pilot fra 1965, utgitt på VHS i 1986)

(tidligere utilgjengelig Star Trek-pilot fra 1965, utgitt på VHS i 1986) Star Trek: The Next Generation (1987-1994)

(1987-1994) Star Trek 5: The Final Frontier (1989)

(1989) Star Trek 6: The Undiscovered Country (1991)

(1991) Star Trek: Deep Space Nine (1993-1999)

(1993-1999) Star Trek: Generations (1994)

(1994) Star Trek: Voyager (1995-2001)

(1995-2001) Star Trek: First Contact (1996)

(1996) Star Trek: Insurrection (1998)

(1998) Star Trek: Enterprise (2001-2005)

(2001-2005) Star Trek: Nemesis (2002)

(2002) Star Trek (2009)

(2009) Star Trek Into Darkness (2013)

(2013) Star Trek Beyond (2016)

(2016) Star Trek: Discovery (2017-)

(2017-) Short Treks (2018-2020)

(2018-2020) Star Trek: Picard (2020-)

(2020-) Star Trek: Lower Decks (2020-)

(2020-) Star Trek: Prodigy (2021, TBC)

(2021, TBC) Star Trek: Strange New Worlds (TBC)

Med tanke på at The Original Series ble tatt av luften etter bare tre sesonger i 1969, er det ganske utrolig at Star Trek fortsatt henger med, mer enn et halvt århundre senere. Men etter at seriens popularitet vokste, ble fanskaren en tilstrekkelig stor kraft til at det femårige oppdraget ble gjenopptatt med Star Trek: The Animated Series i 1973. Flesteparten av de opprinnelige skuespillerne (med Walter Koenig (Chekov) som et vesentlig unntak) ble lokket tilbake for å gi stemme til sine egne skikkelser.

Så fikk Star Trek hjelp av at Star Wars gjorde science fiction til den mest populære sjangeren i Hollywood. Star Trek kom først på kinolerretet i 1979 med The Motion Picture. Originalbesetningen medvirket i ytterligere fem filmer (The Wrath of Khan, The Search for Spock, The Voyage Home, The Final Frontier og The Undiscovered Country), før det ebbet ut i 1991. I 1980-årene fikk vi et hint av Star Trek slik det opprinnelig var tenk, da den ikke sendte piloten «The Cage» ble lansert på VHS i 1986. Av pilotens besetning var det bare Leonard Nimoys Spock som ble videreført i TV-serien, men det ble gjort utstrakt bruk av materiale fra The Cage i den eneste dobbeltepisoden i Original Series, nemlig «The Menagerie».

Mens Enterprise gjorde det stort på kino, vendte sagaen tilbake til sine TV-røtter i 1987 med The Next Generation. Den utspiller seg over 70 år etter det siste oppdraget til Kirk og Spock, og har en ny besetning under ledelse av kaptein Jean-Luc Picard – ombord på stjerneskipet Enterprise. The Next Generation var utvilsomt enda mer populær enn Original Series, og den ga oss to spin-offer: Deep Space Nine (som begynte i 1993) lekte med Trek-formatet ved å konsentrere seg om en romstasjon, mens Voyager (1995) etterlot besetningen på motsatt side av galaksen, hundrevis av lysår hjemmefra.

Besetningen fra The Next Generation førte også an i fire egne filmer (Generations, First Contact, Insurrection og Nemesis) mellom 1995 og 2002.

Etter slutten på Voyager i 2001, forlot Star Trek Next Generation-epoken, og beveget seg i en helt annen retning. Star Trek: Enterprise var en prequel som ble lagt til en periode et århundre før Kirks og Spocks eventyr. Enterprise holdt det imidlertid bare gående i fire sesonger (The Next Generation, Deep Space Nine og Voyager klarte alle syv sesonger), og serien ble tatt av plakaten i 2005.

Dette var en tung periode for filmgrenen av Star Trek-sagaen, ettersom det skuffende billettsalget til Nemesis hadde satt filmsagaen på pause. Først i 2009 var Star Trek tilbake på kino.

J. J. Abrams, senere regissør for Star Wars: The Force Awakens hadde allerede vært i vinden som regissør for Mission: Impossible 3 og som medskaper for Lost. Han ga sagaen en solid overhaling, og brakte Kirk, Spock og resten av mannskapet tilbake i rampelyset, som rekrutter ute på sitt første oppdrag. Denne omstarten fikk enkelt og greit navnet Star Trek, og tjente inn mer enn dobbelt så mye mye som sine mest populære forgjengere og to oppfølgere (Star Trek into Darkness, Star Trek Beyond) fulgte i kjølvannet.

Så sent som i 2017 kom Star Trek tilbake på TV-skjermen med Star Trek: Discovery. Her utspilles handlingen et tiår før Original Series, og serien var også mørkere og mer seriepreget enn tidligere – mer i pakt med de dyre produksjonene fra TVens gullalder. Men dette skulle vise seg å bare være begynnelsen på Star Treks utfoldelse på skjermen i stua …

En serie Short Treks dukket opp på nettet i forkant av den andre sesongen av Discovery, mens Star Trek: Picard, oppfølgeren til The Next Generation, forlot utskytningsrampen i januar 2020. I august samme år fulgte animasjonsserien Lower Decks etter, og Discovery-spin-offen Strange New Worlds, med Anson Mounts kaptein Pike, Rebecca Romijns Number One og Ethan Pecks Spock på Enterprise før Kirk-perioden, er nå i produksjon.

Det finnes enda en tegnefilm som sender oss i retning av Alfa-kvadranten, nemlig barneserien Star Trek: Prodigy.

Trolig kommer det enda mer, ettersom den mye omtalte Section 31 med Michelle Yeoh i hovedrollen fremdeles er i utvikling. Programsjef Julie McNamara hos Paramount Plus fortalte Variety at strømmetjenestens uttalte mål er å sende ut «en ny Trek hvert kvartal», og da må vi kanskje vente litt på sluttføringen av Discovery, Picard, Lower Decks og eller Strange New Worlds før vi får en ny generasjon av Star Trek på TV.

For å gjøre det enkelt, er alle TV-seriene oppført etter datoen da den første episoden ble sendt. Selv om kronologien springer litt hit og dit hvis du ser Star Trek i lanseringsrekkefølgen, følger det også med noen fordeler. For eksempel krever prequel-seriene gjerne en viss forkunnskap fra eldre serier, som med Borgs opptreden i Star Trek: Enterprise-episeoden Regeneration, eller avsløringen i Star Trek: Discovery av den endelige skjebnen til Christopher Pike – kaptein for Enterprise i «The Cage», som senere dukker opp i «The Menagerie». Dette er øyeblikk som helt opplagt gir mer mening i lys av senere begivenheter langs Star Treks tidslinje.

Slik strømmer du Star Trek TV-serier og filmer

TV-seriene



Star Trek: The Original Series (Netflix)

(Netflix) Star Trek: The Animated Series (Netflix)

(Netflix) Star Trek: The Next Generation (Netflix)

(Netflix) Star Trek: Deep Space Nine (Netflix)

(Netflix) Star Trek: Voyager (Netflix)

(Netflix) Star Trek: Enterprise (Netflix)

(Netflix) Star Trek: Discovery (Netflix)

(Netflix) Star Trek: Picard (Amazon Prime)

Filmene