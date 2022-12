Slik ser du Exit

Her får du oversikt over alle sesongene og episodene i NRKs dramaserie Exit. Serien produseres for NRK av produksjonsselskapet Fremantle, og opplevde umiddelbart en enorm suksess, også internasjonalt. Serieskaperen heter Øystein Karlsen.

Den første sesongen ble lansert i september 2019, mens den andre kom på TV-skjermene våren 2021. De to første sesongene består av åtte episoder hver.

Den tredje og siste sesongen av Exit (Åpnes i ny fane) ble ferdig innspilt i august 2022, og mens vi venter på at de avsluttende episodene av denne megasuksessen skal komme på TV i mars 2023, kan vi se alle episodene som er tilgjengelige så langt.

Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden), Adam (Simon Berger) og William (Pål Sverre Hagen) har hovedrollene i begge sesongene av Exit. (Image credit: NRK / Fremantle)

Serien gir et innblikk i det nyrike Norges skyggeside. Seriens hovedpersoner har alt. De har penger, karriere og familie – men de kjeder seg. De har en umettelig apetitt på dop, vold, sex og grov innsidehandel, og utfolder sine lyster på en hensynsløs mote. Og det er nettop en Exit – et avbrekk i hverdagen – de er ute etter.

Exit er tidenes mest sette ordinære dramaserie hos NRK – og Nordens mest sette TV-serie. Den første sesongen av denne populære og kontroversielle serien fra norsk finansmiljø hadde i snitt 2 millioner seere, mens den andre sesongen er blitt sett av 1,8 millioner. Første sesong er solgt til nærmere 50 land, og skapte en klagestorm til Kringkastingsrådet etter lanseringen.

Nedenfor ser du også hvor du kan se Exit.

Exit – hvem er hvem?

I alle sesongene av Exit følger vi fire hovedpersoner, men hvem er de?

(Åpnes i ny fane) Adam Veile

Adam Veile spilles av svenske Simon J. Berger, som er også kjent fra spillefilmene Call Girl og Tørk aldri tårer uten hansker. Han spiller dessuten Charles-Ingvar Jönsson i nyinnspillingen av Jönssonligan kalt Jönssonligan – Den perfekta stöten.

(Åpnes i ny fane) Jeppe Schøitt

Jeppe Schøitt spilles av den erfarne skuespilleren Jon Øigarden, som har spilt i en lang rekke norske filmer, serier og skuespill. Av nyere produksjoner han har medvirket i, kan nevnes Jul i Blodfjell 2 og Nissene i bingen.

(Åpnes i ny fane) Henrik Krantz

Henrik Krantz spilles av tysk-norske Tobias Santelmann, som i nyere tid har medvirket i en lang rekke produksjoner. Han er kjent fra blant annet Den som dreper mørket, Atlantic Crossing, Ut og stjæle hester og Mordene i Kongo.

(Åpnes i ny fane) William Bergvik

William Bergvik spilles av Pål Sverre Hagen, som har medvirket i en lang rekke produksjoner siden 2004. Han spilte hovedrollen i Amundsen, og er også kjent fra Dianas bryllup, The Middle Man og Alle hater Johan.

Exit – sesong 1

Den første sesongen av Exit vekket betydelig oppsikt da den ble sendt på NRK i 2019. Serien utspiller seg i Oslos finansmiljø, med begivenheter inspirert av hendelser fra virkeligheten. Ifølge serieskaperne bygger serien på intervjuer med skikkelser innenfor finansverdenen: «Våren 2017 fortalte fire menn fra Oslos finansmiljø sine historier». Historiene er hentet inn gjennom intervjuer og samtaler med skikkelser i miljøet, deres ektefeller, finanseksperter og etterforskere av finansforbrytelser i Økokrim.

1. «Steril»

Lansert: 27. september 2019

IMDB-rating: 7,4 (Åpnes i ny fane)

De har penger, karriere og familie. De har alt. Men de kjeder seg. Hermine ønsker seg barn med Adam. Det er bare det at Adam er steril, men det vet ikke Hermine.

2. «Horer og hummer på Hankø»

Lansert: 27. september 2019

IMDB-rating: 7,4 (Åpnes i ny fane)

To prostituerte stikker av med Williams lommebok rett før den store festen han og Celine skal holde på landstedet sitt. William nærmer seg bristepunktet når en gjest irriterer ham.

3. «Deg eller meg»

Lansert: 27. september 2019

IMDB-rating: 7,5 (Åpnes i ny fane)

Gutta drar på sykebesøk til William, som har en stor bandasje på hodet og er skikkelig ute å kjøre. Adam synes Hermine maser for mye om den uteblivende graviditeten og ber Henrik om en uvanlig vennetjeneste.

4. «Face off»

Lansert: 27. september 2019

IMDB-rating: 7,5 (Åpnes i ny fane)

Jeppe inviterer Henrik og William til en guttekveld med lite mat og mye drikke og dop. Henrik forteller Hermine om avtalen med Adam, og Hermine benytter straks anledningen til å hevne seg.

5. «Hun er en hore»

Lansert: 27. september 2019

IMDB-rating: 7,5 (Åpnes i ny fane)

Adam må holde kjeft til han finner ut hvordan han skal få Hermine til å tape ansikt. William skrives ut fra sykehuset, men Celine har andre planer enn å ta seg av en som har forsøkt å ta livet sitt.

6. «Søte og rare gutter»

Lansert: 27. september 2019

IMDB-rating: 7,6 (Åpnes i ny fane)

Gutta er samlet til bryllup. William åpner seg for dem, og for et øyeblikk er stemningen på topp, men Hermines prat med gjestene får Adam til å fyre seg opp.

7. «Dagen derpå»

Lansert: 27. september 2019

IMDB-rating: 7,6 (Åpnes i ny fane)

Jeppe og Adam stikker til Saint-Tropez for å rydde opp i Williams økonomiske rot, bare for å oppdage at alt er enda mer rotete enn de trodde. Henrik og William lurer en journalist som vil skrive om dem.

8. «Det var meg»

Lansert: 27. september 2019

IMDB-rating: 7,5 (Åpnes i ny fane)

William er overlatt til seg selv av Celine, og trenger sårt at noen tar seg av ham og får firmaet hans på beina igjen. Hermine spiller et høyt spill for å sikre et selvstendig og økonomisk godt liv.

Exit – sesong 2

Exit sesong 2 består av åtte episoder, akkurat som sesong 1. Alle episodene er tilgjengelige – så for deg som ikke allerede har slukt alle episodene, er det bare å benke seg og sette i gang med et binge-maraton av de sjeldne. Nedenfor ser du en oversikt over episodene:

1. «Alle har noe på noen»

Lansert: 5. mars 2021

IMDB-rating: 7,6 (Åpnes i ny fane)

Gutta ønsker å tjene noen laks på en innsidehandel. Adam sjekker om Hermine fortsatt bryr seg.

2. «United Colors of William»

Lansert: 5. mars 2021

IMDB-rating: 7,7 (Åpnes i ny fane)

En hevnlysten Hermine presser Henrik. William savner Pim.

3. «Tro mot seg selv»

Lansert: 5. mars 2021

IMDB-rating: 7,6 (Åpnes i ny fane)

Henrik dras mellom dødsangst og livstretthet. Hermines livskrise bringer henne til New York.

4. «Frihavn»

Lansert: 5. mars 2021

IMDB-rating: 7,8 (Åpnes i ny fane)

Hermine lærer om innsidehandel, men det har en pris. Livet i Oslo er en fest.

5. «Perfekt fasade»

Lansert: 5. mars 2021

IMDB-rating: 7,9 (Åpnes i ny fane)

Ting rakner for en av gutta. Hermine lever farlig.

6. «Selg! Selg! Selg!»

Lansert: 5. mars 2021

IMDB-rating: 7,7 (Åpnes i ny fane)

Det nærmer seg klimaks for innsidehandelen. Hermine får støtte fra uventet hold.

7. «Maskeradeball»

Lansert: 5. mars 2021

IMDB-rating: 7,9 (Åpnes i ny fane)

Stemningen er på topp mens gevinstene innkasseres. Noen og enhver går på en kraftig smell.

8. «Regnskapets time»

Lansert: 5. mars 2021

IMDB-rating: 7,4 (Åpnes i ny fane)

En av gutta tror drømmen blir oppfylt, andre opplever mareritt. Hermine tar grep.

Priser

Exit er blitt belønnet med disse prisene

2019: Series Mania – International panorama

2020: Gullruten – Beste foto TV-drama

2020: Gullruten – Beste klipp TV-drama

2021: Gullruten – Beste production design/scenografi

Exit: hvordan ser jeg serien fra utlandet

