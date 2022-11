Alt om Olsenbanden

Alt er taima og tilrettelagt! I 2022 gjorde den legendariske forbrytertrioen Olsenbanden comeback etter mer enn 20 års fravær. Olsenbanden – Siste Skrik! er tittelen til filmen som brakte Egon, Kjell og Benny tilbake i rampelyset, sammen med folkekjære skikkelser som Valborg og kriminalbetjent Hermansen. I det nyeste skuddet på Olsenbanden-treet, har bandeleder Egon Olsen naturligvis en genial plan – nemlig at banden skal bryte seg inn i det nye Munchmuseet i Bjørvika og stjele Skrik.

Enda så norsk vi nordmenn opplever Olsenbanden, er opphavet dansk. Serien bygger på de populære danske filmene om Olsen-banden. I likhet med den danske serien, består den opprinnelige norske av 14 filmer. Disse filmene ble produsert i i perioden 1969–1999. Olsenbanden kom også i svensk utgave, så sent som i 1981, og den varianten heter Jönssonligan.

Danskene var også tidligere ute med konseptet Olsenbanden jr. i 1999. Men her var svenskene først, med konseptet Lilla Jönssonligan i 1996. I Norge fulgte vi raskt etter, og i perioden 2001–2010 kom det i alt seks norske filmer og én TV-serie om de tre unge røverne.

I 2022 gjorde altså den voksne varianten av trioen comeback, med Olsenbanden – Siste Skrik!

Helmax, Egon!

Hvem er Olsenbanden?

Hvis det er farlig, så får ikke Kjell lov til å være med. Bare så du veit det! Valborg

Olsenbanden er tre ambisiøse og uheldige forbrytere som har tilhold i Oslo. Bandelederen heter Egon Olsen, og hans to kumpaner er Benny Fransen og Kjell Jensen. I de 14 første filmene er den sentrale rollebesetningen den samme. Arve Opsahl spiller hovedrollen som Egon, Sverre Holm har rollen som Benny, mens Carsten Byhring spiller den engstelige Kjell. I rollen som Kjells kone Valborg husker vi Aud Schønemann, mens Harald Heide-Steen jr. gjorde en eksplosiv innsats som Dynamitt-Harry.

I den gjenopplivede utgaven av Olsenbanden møter vi rutinerte Anders Baasmo Christiansen i hovedrollen som Egon Olsen, den gamle fotballpersonligheten John Carew spiller Benny, mens Elias Holmen Sørensen tolker rollen som Kjell. Valborg spilles av Charlotte Frogner.

Olsenbanden jr. er filmene om de tre håpefulle forbryterene som barn. Her er rollebildet langt mer komplisert, ettersom hovedrollene har vært bekledd av flere forskjellige skuespillere. Filmene bygger for det meste på norske originalmanus. Dette kommer vi tilbake til litt senere i denne artikkelen.

Men først ser vi på filmene om den voksne varianten av Olsenbanden. Vi begynner med den nyeste filmen, før vi tar for oss de 14 originalfilmene i den rekkefølgen de ble produsert.

Olsenbanden 2022

Olsenbanden – Siste Skrik!

Jeg vil hjem! Kjell

Filmkomedien Olsenbanden – Siste Skrik! hadde kinopremiere 2. september 2022 etter å ha blitt spilt inn i 2021. Filmen er regissert av Hallvard Bræin, som nok er mest kjent for Børning-filmene, mens manuset ble skrevet av Karsten Fullu, som blant annet har skrevet tekster for mange av Norges mest kjent komikere.

Anders Baasmo Christiansen spiller hovedrollen som Egon Olsen, John Carew spiller Benny, mens Elias Holmen Sørensen er Kjell. Valborg spilles av Charlotte Frogner.

I det nye og moderne Oslo, med høye, glinsende nybygg og enda høyere tempo, er det noe sm ikke har forandret seg så mye – nemlig Olsenbanden. Som vanlig har Egon Olsen lagt en perfekt plan. Denne gangen skal Olsenbanden bryte seg inn i det nye Munchmuseet i Bjørvika og stjele det ekstremt verdifulle Skrik. Og ikke bare ett maleri, men alle tre!

Andre har også fått kjennskap til disse planene, og i spissen for lovens lange arm står kriminalbetjent Hermansen, spilt av Vidar Magnussen, klar til å stanse de beryktede bandittene.

Olsenbanden – Siste Skrik! er ennå ikke tilgjengelig for strømming.

Premiere: 2. september 2022

Olsenbanden – de opprinnelige

Olsenbanden – Operasjon Egon

Ta det med ro, gutter. Denna gangen så skal dem ikke få tak i vårs! Egon

Olsenbanden – Operasjon Egon kom på kino i 1969, som den første i rekken av norskproduserte filmer om Olsenbanden. Filmen ble regissert av Knut Bohwim, og hadde premiere 11. august på kinoene Saga og Soria Moria i Oslo.

Etter at Knut Bohwim hadde sett den første danske filmen om Olsen-banden, ønsket han å lage en norsk versjon av den. Han hadde tidligere laget en film ved navn Sus og dus på by'n, der Carsten Byhring og Arve Opsahl spilte hovedrollene. De to skuespillerne fikk selskap av Sverre Holm i det som skulle bli en seiglivet og legendarisk trio i norsk film.

I Olsenbanden – Operasjon Egon ønsker Egon Olsen å løfte banden opp fra den småkriminelle sfæren. Han legger en plan for å stjele en gullfigur verdt flere millioner kroner. Som vanlig er det ikke alt som går helt etter planen.

Filmen ble godt mottatt av publikum, men fikk ettertrykkelig slakt i pressen.

Sluppet: 11. august 1969

Olsenbanden og Dynamitt-Harry

Drittsekker. Dynamitt-Harry

Olsenbanden og Dynamitt-Harry er den andre filmen i serien om Olsenbanden. Den hadde premiere 10. august 1970. Filmens regissør var svenske Ove Kant. Dette er den ene av to filmer fra den opprinnelige rekken som ikke er regissert av Knut Bohwim.

I denne filmen bestemmer Egon Olsen seg for at han, og hans to kumpaner, skal bli lovlydige samfunnsborgere. Når det begås et ran i Norges Bank, er det likevel naturlig at de tre får skylden. Dermed må de tre bandittene for en gangs skyld selv engasjere seg i jakten på forbrytere. Her møter man for første gang karakteren Dynamitt-Harry, som spilles av Harald Heide-Steen jr.

I denne filmen ble kjenningsmelodien til den danske originalen tatt i bruk. Den ble værende som det ikoniske musikalske temaet for Olsenbanden-filmene.

Sluppet: 10. august 1970

Olsenbanden tar gull

Det kom forbi en sånn svær granat. Kjell

Filmen Olsenbanden tar gull er den tredje filmen i rekken. Den bygger på den danske originalen Olsen-banden i Jylland. Filmen er regissert av Knut Bohwim, og hadde kinopremiere 9. august 1972.

Her har Egon Olsen med seg et kart når han slippes ut av fengselet. Kartet har han kjøpt for en Blue Master og to og en halv Eksport. Det viser veien til en skatt som skal befinne seg på Sørlandet, like ved sjøen. Skatten skal omfatte både dollarsedler og gullbarrer.

Som vanlig skjer det en masse forviklinger underveis. Basse, sønnen til Kjell og Valborg, spiller en ganske sentral rolle, og opplever også å bli kidnappet. Han spilles av Pål Johannessen.

Drømmen om ferie på Mallorca har satt seg, men som vanlig blir også drømmereisen befengt med en rekke problemer.

Sluppet: 9. august 1972

Olsenbanden og Dynamitt-Harry går amok

Hva i helsike gjør dere to her? Egon

Olsenbanden og Dynamitt-Harry går amok er den fjerde filmen i rekken om Olsenbanden. Den er regissert av Knut Bohwim, og hadde premiere 26. desember 1973.

Som vanlig begynner filmen med at Egon Olsen slippes fri fra Botsfengselet. Men det uvanlige er at det er Dynamitt-Harry, som att på til er blitt avholdsmann, som står utenfor og venter på ham. Kjell og Benny har fått seg jobb og ønsker å være lovlydige. Egon sørger for at de får vanskeligheter på sin nye arbeidsplass, og han lokker dem med på et av sine fantastiske kupp.

Denne gangen skal de stjele penger fra en annen forbryter, men også politiet er på sporet. Det betyr trøbbel.

Sluppet: 26. desember 1973

Olsenbanden møter Kongen & Knekten

1 … 2 … 3 … 4 … 5 … 6 … 7 … 8 … 9 … 10 … 11 … førr. Kjell

Olsenbanden møter Kongen & Knekten er den femte filmen i serien om Olsenbanden. Den er regissert av Knut Bohwim og hadde premiere på Colosseum kino og Soria Moria kino i Oslo 15. august 1974.

Egon har nok en gang havnet i fengsel, men han slipper snart nok ut igjen. Da har han en genial plan som involverer fire millioner kroner det skal være enkelt å få tak i. Olsenbandens kriminelle erkefiender, de beryktede lommetyvene Kongen og Knekten, vil imidlertid ha et ord med i laget. Dermed utvikler filmen seg til en voldsom drakamp om det ettertraktede byttet.

Sluppet: 15. august 1974

Olsenbandens siste bedrifter

Skal bli hyggelig å sende et bilde te'a svigermor. Ikke sant, elskling? Benny

Olsenbandens siste bedrifter er den sjette filmen i serien om Olsenbanden. Dette er den andre av de opprinnelige filmene som ikke ble regissert av Knut Bohwim. Her sto Knut Andersen ved roret for filmen som fikk sin premiere 7. august 1975.

Filmen begynner med at Olsenbanden befinner seg på Gran Canaria. Ettersom de bare er i besittelse av 500 kroner, må de gjøre et lite kupp for å betale regningene sine. Egon blir tatt på fersken og havner nok en gang på Botsfengselet. Der får han kontakter og opplysninger som fører ham ut på et oppdrag for å stjele de berømte Bedford-diamantene som ligger innelåst i et Franz Jäger-pengeskap i Sveits.

Det burde være overflødig å si det, men ting går ikke nødvendigvis helt etter planen.

Sluppet: 7. august 1975

Olsenbanden for full musikk

Basse har møtt en ung pike, og han har forført henne og brakt henne i ulykke. Valborg

Olsenbanden for full musikk er den syvende filmen i serien om Olsenbanden. Her var Knut Bohwim tilbake i regissørstolen, og filmen fikk premiere 26. august 1976. Filmen er en norsk versjon av den danske filmen Olsen-banden ser rødt. I en scene er det benyttet kryssklippinger med det danske originalmaterialet.

Etter å ha sluppet ut fra Botsen for n'te gang, må Egon Olsen gjennomføre flere uvanlige planer. Basse har havnet i ulykka og en baron sender ham ut på et oppdrag for å hente en Ming-vase i et vinterhus.

Plutselig verserer det flere kopier av den kostbare vasen. Disse ender opp med å bli knust på rekke og rad. I filmen avløser forviklingene hverandre på løpende bånd.

Sluppet: 26. august 1976

Olsenbanden og Dynamitt-Harry på sporet

Her er'e norsk mjælk, norsk smør, norske egg, norske sardiner i norsk olje. Hva mer kan du ønske deg? Egon

Olsenbanden og Dynamitt-Harry på sporet er den åttende filmen i serien om Olsenbanden. Den er regissert av Knut Bohwim og hadde premiere 14. august 1977.

Olsenbanden befinner seg i Syden med 90 millioner kroner. Men den danske banditten «Biffen» stjeler pengene. Egon havner bak lås og slå når han forsøker å stjele pengene tilbake. Jakten fortsetter når han slipper ut igjen. Banden allierer seg nok en gang med Dynamitt-Harry i jakten på pengene, som underveis er blitt omgjort til gull. Som vanlig ender det med en masse forviklinger, der ferdighetene ikke nødvendigvis står i stil med ambisjonene.

To av Hermansens politikolleger spilles av skuespillerne Anders Hatlo og Alf Nordvang, som i samme periode hadde te to hovedrollene i politiserien Helmer og Sigurdson.

Sluppet: 14. august 1977

Olsenbanden og Data-Harry sprenger verdensbanken

Jada, jeg har gått på kveldskurs hele vinteren og lært meg teknikken, så jeg kan alt samma utenat. Egon

Olsenbanden og Data-Harry sprenger verdensbanken er den niende filmen i serien om Olsenbanden. Den er regissert av Knut Bohwim og hadde premiere 18. august 1978.

Etter et mislykket kupp på «sjælveste» Stortinget, havner Egon Olsen nok en gang bak murene. I mellomtiden har Dynamitt-Harry fått etterutdannelse og blitt til Data-Harry. Egons nye plan er å stjele 10 millioner dollar som kjeltringen Hallandsen skal kjøpe smør for.

Samtidig har Egon Olsens erkefiende, Meter Hansen, har fått i oppdrag å utrydde hele Olsenbanden. Dette byr på nye forviklinger i massevis. Også i denne filmen er det gjenbrukt klipp fra den danske originalen, i dette tilfellet fra Olsen-banden deruda'.

Sluppet: 18. august 1978

Olsenbanden og Dynamitt-Harry mot nye høyder

Det må ha rabla for'n. Kjell

Olsenbanden og Dynamitt-Harry mot nye høyder er den tiende filmen i serien om Olsenbanden. Den er regissert av Knut Bohwim og fikk premiere 7. september 1979. Den bygger på et norsk originalmanus, men inneholder likevel detaljer fra den danske filmen Olsen-banden går i krig.

For en gangs skyld har ikke Egon Olsen en plan når han motvillig løslates fra Botsen. Derimot hadde Benny en plan. Den var å dra opp til Holmenkollen og rane et pengeskap under et hopprenn. Nok en gang havner Egon bak lås og slå, og denne gangen er situasjonen mer normal, ettersom det nå er han som har en plan.

Enda mer komplisert blir det når Dynamitt-Harry strekker ut en hjelpende hånd.

Sluppet: 7. september 1979

Olsenbanden gir seg aldri!

Næmmen … så du det, Kjell? Valborg

Olsenbanden gir seg aldri! er den ellevte filmen i serien om Olsenbanden. Den er regissert av Knut Bohwim, og hadde premiere 28. august 1981.

Egon Olsen slippes som vanlig ut fra Botsen, men denne gangen venter ikke Kjell på ham – bare Benny. Egon klekker ut en plan om å ta over intet mindre enn handelshuset Steen & Strøm, ettersom han endelig har forstått at det er mulig å tjene penger på forretningsvirksomhet, verdipapirer og fast eiendom.

Olsenbanden roter det til med forretningene og havner som vanlig i klammeri med Hermansen og politiet.

Sluppet: 28. august 1981

Olsenbandens aller siste kupp

Du vet veldig godt at mamma sa at jeg skulle arve det serviset. Valborg

Olsenbandens aller siste kupp er den tolvte filmen i serien om Olsenbanden. Filmen er regissert av Knut Bohwim og hadde premiere 17. september 1982.

Egon Olsen slippes ut fra Botsen, og med seg har han opplysninger om at uærlige tjenere i et forsikringsselskap skal frakte fem millioner kroner til Paris. Forsikringsselskapet har imidlertid flere svin på skogen, så det er ikke helt problemfritt å stjele disse pengene.

Benny og Kjell må som vanlig redde Egon ut av en lei knipe, denne gangen på Alnabru. Forviklinger med våpenhandel og uventede allianser medvirker til at dette er en litt annerledes Olsenbanden-film.

Sluppet: 17. september 1982

Men Olsenbanden var ikke død!

Penga mine! Penga mine! Polti! Polti! Egon

Men Olsenbanden var ikke død! er den trettende filmen i serien om Olsenbanden. Filmen er regissert av Knut Bohwim og kom på kino 6. september 1984. Filmen er den første i serien som bygger helt og holdent på et norsk manus. Dette ble Carsten Byhrings siste opptreden i rollen som Kjell. Han døde før den neste filmen ble laget.

Olsenbandens plan er å forfalske verdifulle malerier på Munchmuseet. De får god hjelp av Valborg, som har begynt som hobbymaler og samtidig jobber som vaskedame på museet. De ekte maleriene skulle langsomt byttes ut, ett for ett.

Samtidig ble det påstått at «franskmennene» skulle rane Munchmuseet i Oslo og brenne alle bildene.

Sluppet: 6. september 1984

Olsenbandens siste stikk

Klart det, Harry, vi kan'ke unnvære deg, vettu – pang, pang, pang, pang! Benny

Olsenbandens siste stikk er den fjortende og siste filmen i den opprinnelige serien om Olsenbanden. Filmen er den tolvte i rekken regissert av Knut Bohwim. Den hadde premiere på kino 19. februar 1999, og regnes som den svakeste av de opprinnelige filmene.

Ettersom Carsten Byhring, som spilte Kjell, er død, er det Egon og Benny som må ta seg av skurkestrekene sammen med gamle Dynamitt-Harry. Men Egon sitter bortgjemt og glemt på et aldershjem mens Benny driver et transportfirma. Når gjengen samles igjen, har naturligvis Egon en femten år gammel plan som er klar til å iverksettes.

I det fjerne venter både en bråte millioner og et opphold på Kanariøyene, men veien dit er lang og brolagt med forviklinger.

Sluppet: 19. februar 1999

Olsenbanden jr.

Olsenbanden jr. – Olsenbandens første kupp

Muttern, ser'u ikke at jeg regner, eller? Kjell

Olsenbanden jr. – Første kupp er en TV-serie i 24 deler som gikk som julekalender på TV2 i 2001. Serien er regissert av Beate Eriksen og Arne Lindtner Næss. I hovedrollene møter vi Aksel Støren Aschjem som Egon Olsen, Thomas Engeset som Kjell Jensen og Lars Berteig Andersen som Benny Fransen. Dessuten spiller Jakob Schøyen Andersen Dynamitt-Harry mens Julia Charlotte Geitvik bekler rollen som Valborg.

Denne serien handler om Olsenbandens aller første kupp. Handlingen er lagt til 1950-tallet, og hovedpersonene er på vei inn i tenårene. Olsenbanden jakter på en forsvunnet julefond, og underveis oppstår det i kjent Olsenbanden-stil en masse forviklinger.

Sluppet: Desember 2001

Olsenbanden jr. går under vann

Jeg har ei konditorsprøyte diii lux, shtappa full med eggekrem. Benny

Olsenbanden jr. går under vann følger opp TV-serien fra 2001, og er den første filmen om de unge bandittene. I hovedrollene møter igjen vi Aksel Støren Aschjem som Egon Olsen, Thomas Engeset som Kjell Jensen, Lars Berteig Andersen som Benny Fransen, Jakob Schøyen Andersen som Dynamitt-Harry og Julia Charlotte Geitvik i rollen som Valborg. Denne gangen hadde Arne Lindtner Næss regien alene. Filmen hadde premiere 7. februar 2003.

I denne filmen er Egon ute etter å skaffe seg foreldre og bli en rik gutt. Han drømmer om en tilværelse i Holmenkollåsen. Det utvikler seg til en jakt på en skatt som ligger i en ubåt som forliste i Oslofjorden under krigen.

Sluppet: 7. februar 2003

Olsenbanden jr. på rocker’n

Lærer … det er en papirlapp på ryggen din. Valborg

Olsenbanden jr. på rocker’n er den andre filmen og den tredje produksjonen om de tre urokråkene. Som i forrige film er hovedrollene besatt av Aksel Støren Aschjem som Egon Olsen, Thomas Engeset som Kjell Jensen, Lars Berteig Andersen som Benny Fransen, Jakob Schøyen Andersen som Dynamitt-Harry og Julia Charlotte Geitvik i rollen som Valborg. Også denne gangen hadde Arne Lindtner Næss regien alene. Filmen hadde premiere 6. februar 2004.

Egon har havnet bak lås og slå for å ha hjulpet Kjell med å jukse på matteprøven. Det oppstår kraftig rivalisering omkring Valborg, og Kjell blir sjalu. Nå må Olsenbanden vinne en musikkonkurranse for at ting skal utvikle seg i ønsket retning.

Sluppet: 6. februar 2004

Olsenbanden jr. på Cirkus

Aksjon' starter i natt, klokka 0100 presis. Egon

Olsenbanden jr. på Cirkus er den tredje filmen om de unge urokråkene. Den er regissert av Arne Lindtner Næss og bygger på en musikal ved samme navn fra 2005. Filmen hadde premiere på kino 10. februar 2006.

Her har det skjedd gjennomgripende endringer i rollebesetningen fra den foregående filmen. I de sentrale rollene møter vi Ola Høgåsen Mæhlen som Egon Olsen, Robert Opsahl som Kjell Jensen, Ole Martin Wølner som Benny Fransen, Jacob Beranek Hvattum som Dynamitt-Harry og Maren Eikli Hiorth i rollen som Valborg.

Filmen begynner med at Egon, Benny og Kjell forsøker å stjele maten fra barnehjemsbestyreren. Som vanlig går dette galt, men med begivenhetenes gang havner Olsenbanden i en situasjon der de må redde et sirkus.

Sluppet: 10. februar 2006

Olsenbanden jr. Sølvgruvens hemmelighet

Alt vi trenger er fire hjelmer med hodelykter og – Dynamitt-Harry. Egon

Olsenbanden jr. Sølvgruvens hemmelighet er den fjerde filmen om Olsenbanden jr. Som vanlig har Arne Lindtner Næss stått for regien, mens hovedrolleinnehaverne er de samme som i den foregående filmen. Filmen hadde premiere 2. februar 2007.

Handlingen i filmen utspiller seg i Oslo tidlig i 1960-årene, og Egon sitter sin vane tro i husarrest etter ugagn på barnehjemmet. Når han slipper ut, fanges han opp av den rike gutten Preben og hans plan. Dette går ikke bra, og sammen med Benny og Kjell klekker han ut en plan for å hevne seg på Preben.

Snart oppstår det et kappløp om å slå kloa i en skatt som ligger gjemt i Kongens gruve på Kongsberg.

Sluppet: 2. februar 2007

Olsenbanden jr. Det sorte gullet

Å fytti katta! Benny

Olsenbanden jr. Det sorte gullet er den femte filmen i rekken om Olsenbanden jr. Arne Lindtner Næss hadde som vanlig regien, mens det på rollelisten igjen var skjedd store endringer. Egon Olsens rolle ble bekledt av Oskar Øiestad, Kjell Jensen ble spilt av Jonas Hoff Oftebro, i Benny Fransens rolle møter vi Fridtjof Tangen, Dynamitt-Harry spilles av Petter Westlund, mens Lina Sørlie Strand spiller Valborg. Filmen fikk premiere 30. januar 2009.

Filmen utspiller seg tidlig på 1960-tallet. Egon overtaler vennene sine til å kjøpe oljeaksjer for å delta i det kommende oljeeventyret. Det skjer spektakulære ting som at Valborg kidnappes og holdes fanget i Kheopspyramiden – og naturligvis går ikke tingene helt etter planen.

Sluppet: 30. januar 2009

Olsenbanden jr. Mestertyvens skatt

Ole Høiland er nemlig tipp-tipp-tippoldefaren din. Eugen Olsen

Olsenbanden jr. Mestertyvens skatt er den sjette filmen og den syvende produksjonen om Olsenbanden jr. Som ved de foregående produksjonene, har Arne Lindtner Næss stått for regien. Rollefordelingen er omtrent som før, men Thomas Stene-Johannessen er ny i den gjeveste rollen som Egon Olsen. Filmen hadde premiere 29. januar 2010.

Filmen begynner med en ekskursjon til Geologisk museum i Oslo sommeren 1962. Det oppstår en konflikt mellom Egon og Biffen, ting går skeis og Egon for skylden og blir arrestert.

Etter å ha sluppet fri, har Egon naturligvis en ny plan å by på. Etter en lang rekke forviklinger, kommer det frem at bestefaren til Egon vet om en skjult skatt. Dermed oppstår det en hektisk jakt med nye forviklinger.

