De beste South Park-episodene er nøye valgt ut av vår barnslige redaksjon, hentet fra 25 sesonger med drøy humor.

Med over 300 episoder er det selvsagt ikke alt som er like bra, men vi har satt sammen en liste av fantastiske og tidvis kontroversielle øyeblikk.

Skaperne Trey Parker og Matt Stone har aldri vært redd for å tråkke noen på tærne, så noen av våre utvalgte høydepunkter er kanskje ikke for alle. Men da sier vi som Cartman: "Screw you guys, I'm going home".

South Park kan streames hos:

South Park Studios (Åpnes i ny fane)

Prime Video (Åpnes i ny fane)

Viaplay (Åpnes i ny fane)

De beste South Park-episodene

Make Love, Not Warcraft (Sesong 10, episode 8) All About Mormons (Sesong 7, episode 12) AWESOM-O (Sesong 8, episode 5) Scott Tenorman Must Die (Sesong 5, episode 4) The Return Of The Fellowship Of The Ring To The Towers (Sesong 6, episode 13) Casa Bonita (Sesong 7, episode 11) Grounded Vindaloop (Sesong 18, episode 7) Trapped In The Closet (Sesong 9, episode 12) Good Times With Weapons (Sesong 8, episode 1) The Death Of Eric Cartman (Sesong 9, episode 6) Imaginationland (Sesong 11, episode 10-12) Christian Rock Hard (Sesong 7, episode 9) Butters’ Very Own Episode (Sesong 5, episode 14) Cartman Joins NAMBLA (Sesong 4, episode 5) The Simpsons Already Did It (Sesong 6, episode 7) Cartman Sucks (Sesong 11, episode 2) Le Petit Tourette (Sesong 11, episode 8) Kenny Dies (Sesong 5, episode 13) Butters’ Bottom Bitch, Sesong 13, episode 9 Medicinal Fried Chicken (Sesong 14, episode 3) Band in China (Sesong 23, episode 2) Cartoon Wars (Sesong 10, episode 3 og 4) Cartmanland (Sesong 5, episode 6) Black Friday (Sesong 17, episode 7) Sponsored Content (Sesong 19, episode 8)

Jimmy er avisgutt (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

Internettreklame hadde tatt overhånd og debatten om politisk korrekthet var høyaktuell. Dermed fikk vi episoden "Sponsored Content" som handler om diskusjoner mellom Hillary Clinton, Garrison og Caitlyn Jenner, men aller mest om skoleavisa der Jimmy er redaktør. Han er i hardt vær etter å skrevet "tilbakestående", noe PC Principal definitivt ikke synes er innafor. Oppmerksomheten fører til at annonsører vil inn i skoleavisen.

Mot slutten kjører Caitlyn Jenner ihjel fotgjengere, jeg er usikker på hvor politisk korrekt det var om du kjenner historien...

Se episoden på South Park Studios (Åpnes i ny fane)

24. Black Friday (Sesong 17, episode 7)

Ringenes herrer (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

"Black Friday" er første del av en trilogi med episodene "A Song Of Ass And Fire" og "Titties And Dragons". Tilbudsdagen Black Friday står for døren, og diskusjonen om hva som er best av PS4 eller Xbox One eskalerer til full krig i beste Ringenes Herre-stil. Randy har fått jobb som sikkerhetsvakt på kjøpesenteret og vet ikke hva som venter når kjøpegale amerikanere går berserk over tilbudene...

Se episoden på South Park Studios (Åpnes i ny fane)

23. Cartmanland (Sesong 5, episode 6)

Cartman er endelig lykkelig - for en stund (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

Cartman arver en million dollar og kjøper en fornøyelsespark. Alle som har satt sine ben i en lignende park vet hvor kjedelig køene er, så Cartmans valg om å kun bruke parken alene får min fulle sympati. Men parken trenger inntekter, så noen flere gjester må slippes inn. Og dermed blir drømmen etterhvert et mareritt.

Cartmans finansielle suksess fører til at Kyle gjennomgår en eksistensiell krise. Heldigvis går det jo ikke så bra med Cartmanland, så Kyle får troen tilbake.

En tidvis hysterisk episode med herlig barnslig humor og et ambisiøst konsept.

Se episoden hos South Park Studios (Åpnes i ny fane)

22. Cartoon Wars (Sesong 10, episode 3 og 4)

South Park på sitt mest vågale (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

Riktignok to episoder, men vi regner dette som en historie. Det er muligens en av de mest omtalte "South Park"-øyeblikkene, da vi både følger diskusjonen rundt publisering av Muhammed-karikaturer og nedsablingen av den konkurrerende serien "Family Guy". Cartman går seriøst til verks for å kansellere "Family Guy" og får til og med hjelp fra Bart Simpson.

Dette er litt vågalt og veldig morsomt, og fortjener en plass på listen over de beste episodene.

Episodene er "ikke tilgjengelig" på South Park Studios, så kontroversen lever fortsatt

21. Band in China (Sesong 23, episode 2)

Stan opplever kinesisk sensur som noe påtrengende (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

"South Park" er kjent for å tøye strikken og provosere i alle kanter. Med denne traff de åpenbart blink, ettersom Kina har bannlyst episoden.

"Band in China" handler om hvordan vestlig media tilpasser produktene sine for å få innpass i det kinesiske markedet. Selskaper er livredde for å provosere og dermed miste markedsandeler i Østen, og det blir ikke bedre når det er Randy som tar turen for å forhandle.

Episoden er et godt eksempel på hvordan "South Park" kan være en troverdig, kritisk røst - på sin helt egen måte.

Se episoden hos South Park Studios (Åpnes i ny fane)

20. Medicinal Fried Chicken (Sesong 14, episode 3)

Cartman gjør det Cartman gjør best (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

Episoden har to separate handlinger, som ikke er så vanlig i "South Park"-sammenheng: Randy vil så gjerne få tak i medisinsk marihuana at han gir seg selv testikkelkreft. Sekvensen hvor han bruker sine forvokste stener som hoppeball er noe for seg selv...

Andre del handler om Cartmans innsats i undergrunnsmiljøet for stekt kylling, ettersom KFC er bannlyst i byen. Dette gjøres i en morsom parodi på "Scarface".

Tøysete episode som burde fremkalle minst lett humring hos de fleste.

Se episoden på South Park Studios (Åpnes i ny fane)

19. Butters’ Bottom Bitch, Sesong 13, episode 9

Butters be pimpin' (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

Seriens beste karakter, Butters, har aldri kysset noen. Dermed overtaler gutta han til å betale en jente for et kyss. Dette inspirerer Butters til å starte sin egen kyssebusiness og han tar hallikrollen seriøst: Å høre Butters si "Do you know what I am saying" er verdt episoden alene.

Politimannen Yates skal nøste opp byens prostitusjonsring og går svært grundig til verks for å sikre seg bevis. Naturligvis møtes Yates og Butters og kjærligheten vinner til slutt, på en måte.

Se episoden på South Park Studios (Åpnes i ny fane)

18. Kenny Dies (Sesong 5, episode 13)

Kenny dør, som vanlig, men litt mer på ekte denne gangen (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

At Kenny dør er ikke noe nytt, men i denne episoden skal han virkelig dø! Cartman vil hjelpe og planen er stamcellebehandling. Det involverer kapring av en lastebil full av døde foster og fremlegging av forslag for kongressen. Dessverre er det til ingen nytte, Kenny dør allikevel.

Se episoden hos South Park Studios (Åpnes i ny fane)

17. Le Petit Tourette (Sesong 11, episode 8)

En fornøyd Cartman lover aldri godt (Image credit: Comedy Central/South Park Studios)

"Le Petit Tourette" forteller kanskje ikke den beste historien, men konseptet er nærmest genialt: Cartman later som han har Tourettes for å kunne banne og si forferdelige ting når han vil. Etterhvert blir denne ufiltrerte tilværelsen for mye for han, og pinlige hemmeligheter kommer ut i stedet for den planlagte bannskapen.

Dette er en av de morsomste episodene noensinne, med forbehold om at du setter pris på grovt språk. Og det gjør du om du liker "South Park".

Se episoden hos South Park Studios (Åpnes i ny fane)

16. Cartman Sucks (Sesong 11, episode 2)

Butters i homoterapi (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

Cartman er en spesiell kar og i denne episoden får han en glimrende idé: Dersom han putter tissen sin i munnen på en sovende Butters, og tar bilde av det, vil han ha bevis på at Butters er homofil. En naturlig, uskyldig spøk med andre ord.

Men Kyle gjør Cartman oppmerksom på at det er Cartman selv som fremstår som homofil i den situasjonen og dermed må rollene snus. Det ender med at Butters blir sendt i homoterapi.

Denne episoden har noen ganske drøye scener og det kan vi sette pris på.

Se episoden hos South Park Studios (Åpnes i ny fane)

15. The Simpsons Already Did It (Sesong 6, episode 7)

En blid Cartman er som vanlig dårlig nytt (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

"South Park" og enhver annen animasjonsserie har alltid blitt sammenlignet med "The Simpsons", og ofte blitt beskyldt for å kopiere både handling og temaer. Denne episoden handler om nettopp dette, da Professor Chaos sliter med å finne ondskapsfulle planer som ikke allerede har blitt gjort i "The Simpsons".

Full av referanser og morsomheter som enhver burde sette pris på.

Se episodene hos South Park Studios (Åpnes i ny fane)

14. Cartman Joins NAMBLA (Sesong 4, episode 5)

South Park er innom de fleste sensitive temaer (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

Denne episoden er et av de virkelig store eksemplene på hvilke grenser "South Park" etterhvert har trådd over. Cartman blir med i pedofiliorganisasjonen North American Man Boy Love Association (som er en ekte forening, men det skal du slippe å lese mer om), for å få litt mer modne venner. En annen NAMBLA (the North American Marlon Brando Look Alikes) blandes inn, og foreldrene til Kenny forsøker lage et barn til.

Det går naturligvis veldig galt alt sammen.

Se episoden hos South Park Studios (Åpnes i ny fane)

13. Butters’ Very Own Episode (Sesong 5, episode 14)

Butters får antakelig veldig dårlige råd fra pappa Stotch (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

Endelig fikk elskede Butters (Åpnes i ny fane) en helt egen episode! Og da er det ikke overraskende bekmørkt materiale: Drapsforsøk fra mor, hemmelig seksualitet for far.

Alt i alt en herlig episode.

Se episoden hos South Park Studios (Åpnes i ny fane)

12. Christian Rock Hard (Sesong 7, episode 9)

God, gammaldags kristenrock (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

Cartman starter kristenrockbandet Faith+1 sammen med Butters og Token, noe som gir umiddelbar suksess. Samtidig får Kyle, Stan og Kenny se de ødeleggende konsekvensene av ulovlig nedlastning av musikk - med et herlig spark til Lars Ulrich.

Se episoden hos South Park Studios (Åpnes i ny fane)

11. Imaginationland (Sesong 11, episode 10-12)

Mange fantasifulle karakterer (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

Tre episoder, men en samlet historie; "Imagionationland" er ambisiøs, innholdsrik og veldig morsom. Terrorangrep, skrekkfilm-parodier og ikke minst: Cartman som vil overtale Kyle til å utføre visse orale handlinger.

Å strekke dette ut over tre episoder uten at det blir kjedelig er imponerende.

Se episodene hos South Park Studios:

Del 1 (Åpnes i ny fane)

Del 2 (Åpnes i ny fane)

Del 3 (Åpnes i ny fane)

10. The Death Of Eric Cartman (Sesong 9, episode 6)

Cartman og Butters, en god kombinasjon (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

I motsetning til tidligere nevnte "Kenny Dies", dør ikke Cartman i denne episoden. I stedet bestemmer gutta seg for å ignorere Cartman så mye at han tror han er død. Hele klassen er med på leken, bortsett fra Butters som de glemte å involvere, han tror Cartman er et spøkelse.

Morsomme greier.

Se episoden hos South Park Studios (Åpnes i ny fane)

9. Good Times With Weapons (Season 8, Episode 1)

South Park Anime. Stilig! (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

Første episode av sesong 8 er en hyllest til anime og ser vanvittig stilig ut. Gutta får tak i ekte ninjavåpen og da går det selvsagt galt. Butters får en kastestjerne i øyet og ettersom et sykehusbesøk vil resultere i kjeft fra foreldrene, må de finne en annen utvei.

Butters får gjennomgå så mye i denne episoden at jeg synes det er ubehagelig. Men det er hysterisk moro som alltid.

Se en av de beste visuelle episodene hos South Park Studios (Åpnes i ny fane)

8. Trapped In The Closet (Sesong 9, episode 12)

Togaparty (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

Scientologi er et kontroversielt tema i USA, så denne episoden ble populær der borte. Stan blir utpekt som inkarnasjonen av L. Ron Hubbard og får hele scientologikirken under sine vinger. Kjente navn får gjennomgå og der er "South Park" gode.

En av de mest kjente episodene gjennom tidene, dette her.

Se den hos South Park Studios (Åpnes i ny fane)

7. Grounded Vindaloop (Sesong 18, episode 7)

VR-briller ser sunt ut (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

"South Park" er glade i teknologi, så da Oculus Rift kom på markedet, måtte serien ta en titt. Gutta våre ender opp i en hysterisk sci-fi-runddans hvor ingen lenger vet hva som er virkelighet eller simulering. Butters er på sitt aller beste i denne.

Se episoden hos South Park Studios (Åpnes i ny fane)

6. Casa Bonita (Sesong 7, episode 11)

Casa Bonita, verdens viktigste restaurant (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

Denne episoden er Cartman på sitt aller beste. Utgangspunktet er enkelt: Cartman vil bli invitert i bursdagen til Kyle - de skal tross alt på Casa Bonita, Cartmans favorittrestaurant. Men gjestelista er full, så Cartman må ta plassen fra Butters om han vil være med. Han overbeviser Butters om at en meteor skal treffe jorda hvert øyeblikk.

Det eskalerer slik det alltid gjør med Cartman, men i denne episoden tar det fullstendig av.

Se episoden hos South Park Studios (Åpnes i ny fane)

5. The Return Of The Fellowship Of The Ring To The Towers (Sesong 6, episode 13)

Det går tøft for seg i Midgard (Image credit: South Park Studios)

"Ringenes Herre" gjenfortalt som en "South Park"-episode? Ja, takk!

Ringen er byttet ut med en pornovideo Butters tilfeldigvis kom over, som han gradvis blir besatt av. Resten av byen blir med i jakten på videoen og det er aldeles herlig.

En ambisiøs episode som fungerer svært godt.

Se episoden hos South Park Studios (Åpnes i ny fane)

4. Scott Tenorman Must Die (Sesong 5, episode 4)

Denne episoden er drøy (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

Om det finnes noen som aldri har sett "South Park" og som lurer på hvorfor Cartman blir nevnt så ofte: Vis dem denne episoden.

Cartman vil ha hevn etter et mislykket kjøp av kjønnshår (!). Hevnen er drøyere enn man trodde var lov på tegnefilm.

En legendarisk episode.

Se den hos South Park Studios (Åpnes i ny fane)

3. AWESOM-O (Sesong 8, episode 5)

Endelig fikk Butters en god venn (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

Cartman later som han er en robot for å lure Butters. Da han finner ut at Butters har en video av Cartman som danser til Britney Spears, må han bli i robotrollen helt til han får tak i videoen. I stedet blir han tatt av militæret som vil utnytte AWESOM-Os teknologi.

Episoden viser en Cartman som sliter med å få kontroll, og det er herlig å se i blant.

Se den hos South Park Studios (Åpnes i ny fane)

2. All About Mormons (Sesong 7, episode 12)

En glad mormoner (Image credit: South Park Studios/Comedy Central)

En viktig episode som la grunnlaget for musikalen "The Book of Mormon", som ble en stor suksess.

Stan blir venn med Gary, som er mormoner. Samtidig får vi en forklaring på hvordan mormonerne oppstod.

Morsomt og opplysende på en gang.

Se episoden hos South Park Studios (Åpnes i ny fane)

1. Make Love, Not Warcraft (Sesong 10, episode 8)

Dataspill er bra for den fysiske helsen (Image credit: South Park Studios)

Så er vi ved veis ende - og den aller beste "South Park"-episoden: "Make Love, Not Warcraft".

En spennende historie, full av morsomme øyeblikk. Animeringen i World of Warcraft ser fantastisk ut og guttenes gradvise forfall er hysterisk.

Det finnes mange gode episoder - og en haug med herlige øyeblikk - men dette er den ultimate "South Park"-opplevelsen. Må ses mange ganger!

Se episoden hos South Park Studios (Åpnes i ny fane)