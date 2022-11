Det beste på NRK nett-tv

NRK nett-tv har mye å by på. Her fra suksessen «Rådebank»

NRK TV / NRK nett-tv, er Norsk Rikskringkasting sin nett-spiller. Det finnes et hav av NRK serier i alle sjangre, så her burde man finne noe for enhver smak.

Fra «Jul Blåfjell» til «SKAM» og til eldre klassikere som «Borettslaget», så har alle har blitt underholdt av NRK på et eller annet stadium i sitt liv.

Å lage en toppliste hvor alle er enig er nesten umulig, men vi har likevel trukket frem noen go-biter vi mener alle burde få med seg.

NRK TV – hvor kan man se?

(Åpnes i ny fane) NRK TV kan man se via tv.nrk.no (Åpnes i ny fane). Fra 1, januar 2020 har NRK blitt finansiert via statsbudsjettet, så midler for å finansiere NRK TV vil bli hentet inn i form av skatt og avgifter. Dette ligger på lik linje som med andre offentlige tjenester. Alle som betaler skatt for altså da tilgang til alt NRK TV har å by på. Før 1.1 2020 måtte man betale kringkastingsavgift (lisenspenger).

Drama

En god drama-produksjon sitter lenge i kroppen etter man har sett den. Om man så bare digger settingen, skuespillerne eller historien kan et godt drama treffe bredt og flere målgrupper. Her er noen av våre favoritter.

SKAM

(Image credit: NRK)

Hva kan man si som ikke er sagt på om denne serien som tok verden med storm. Millioner av mennesker fulgte ferden til venninnegjengen og deres opp og nedturer. En reise med kjærlighet, vennskap, svik og skam som traff flere generasjoner midt i hjertet. Det ble laget versjoner av serien i flere land til og med USA. Originalt og udødelig – SKAM er og blir en av NRK-TV sine aller største suksesser igjennom tidene.

Rådebank

Serien inspirert av virkelige hendelser fra rånemiljøet i Bø, Notodden og Ulefoss. Vi for bli med GT og resten av gjengen på en kjøretur vi sent vil glemme. Serien gir oss en fiktiv ´, men likevel realistisk skildring fra et miljø som ofre blir omtalt negativt. At rånere har følelser som deg og meg – hvem hadde trodd det?

Etterglød

Ester fyller førti, men dagen før den store bursdagsfesten får hun beskjed om at hun har kreft. Dette snur livet hennes og familien på hodet. Ester og vennene bestemmer seg for å få mest mulig ut av livet - fordi det når som helst kan ta slutt. En ny og utrolig varm serie.

Heimbane

Serien hvor vi følger fotballklubben Varg fra Ulsteinvik. Helena er ny trener og får en tøff oppgave når hun tar steget over til herrefotballen. Familie, kjærlighet og proffdrømmer – denne serien handler om så mye mer enn bare fotball.

Humor

Humor er vanskelig, men NRK-TV har så mye variasjoner av humor, så her må man finne noe man kan le av. Fra mindre serier som «Hit for Hit» til mer kjente «Førstegangstjenesten». Fra gamle gode «Åpen post» til nyere serier som «Parterapi», det er MYE MORO i denne humorkatalogen.

Borettslaget

(Image credit: NRK)

Borettslaget varmer, engasjerer og huskes. Den ble laget i 2002, men karakterer som Roy Narvestad lever fortsatt i beste velgående. Serien, som følger beboerne i Tertitten borettslag, er en stilstudie i Robert Stoltenberg og hans karakterskuespill på høyt nivå.

Vikingane

Vikingane kombinerte humor og historie på en måte vi aldri hadde sett før. Dette er en utrolig morsom serie som blander dagens problemstillinger inn i en tidsepoke som vi i Norge er veldig stolte av. Her må myes skryt gå til skuespillere som skaper karakterer man ler av og med. Kåre Conradi har aldri vært så artig som i Vikingane. Unikt for denne serien er at hver scene ble spilt inn på norsk, så engelsk, så her kan flere nyte en litt annerledes vikingtid.

Kongen av Gulset

En ordentlig flott serie hvor vi følger Jonis og hans ferd mot kongedømme av Gulset. Serien var et friskt pust inn i NRK sin humor-katalog og absolutt verdt å binge om du ikke alt har sett den. Da kan man se den om igjen.

Ut i vår hage

Bård Tufte + Harald Eia = humor på NRK. Duoen har laget så mye ikonisk humor at de kunne fylt ut hele listen alene med sine program. Grunnen til at «Ut i vår hage» er trukket frem er at serier rett og slett er genial på så mange måter. Atle Antonsen er med og sammen med Tufte og Eia blir det en vinneroppskrift.

Hjerte til hjerte

En komiserie som er litt ukjent, men likevel kjent. Om du har sett den vet du hvor utrolig bra den er og ikke minst at dette er komi-pute-tv i verdensklasse. Linn Skåber spiller en ekstrem versjon av seg selv når hun får i oppgave å lage bok med kjendisintervjuer. Om innholdet i boken er riktig har vel ingenting å si. Sesong 2 «Spelet» er også nydelig og forferdelig pinlig, men på en god måte. Km nylig inn på NRK-TV og det er vi glade for.

Dokumentar

Dokumentarer ser man for å lære og kanskje forstå vår verden bedre. I NRK TV sitt arkiv finner man en hel mengde forskjellige dokumentarer, også mange norske.

Der ingen skulle tru at nokon kunne bu

(Image credit: NRK)

Denne serien er herlig og er på over 20 sesonger. Vi møter mennesker som har valgt å bo på plasser man ikke skulle tro det var mulig å kalle hjem. Fine møter med mennesker og flott norsk natur.

UXA- Thomas Seltzers Amerika

Vi blir med Thomas Seltzer som drar tilbake til sitt fedreland USA. Der skal han prøve å forstå hvorfor amerikanerne er så sinte, redde og mistroiske. Hva det gjør med dem? Og hvordan har det blitt sånn i et land han har så gode minner fra. Utrolig fint og viktig innblikk i dagens USA og polariseringen som skjer der. Høyst aktuelt i disse valgtider.

Last: jøder

En sterk og utrolig viktig dokumentar om jødeforfølgelsen i Norge under andre verdenskrig. Den 26. november 1942 blir 529 jødiske menn, kvinner og barn sendt med et skip fra Oslo til konsentrasjonsleirer. De fleste kom aldri hjem igjen. Hva skjedde med jødene her, i våre gater? Det som gjør dokumentaren ekstra sterk er fortollinger fra tidsvitner og at dette er en fortelling som har fått skammelig lite fokus før.

Helene sjekker inn

Helene sjekker inn og bor på diverse institusjoner for å få et innblikk i en verden ikke mange ser. Sterke møter med mennesker som av forskjellige grunner har falt ut av det man kan kalle "normalen". Vi får også møte mennesker som jobber på institusjonene og se deres arbeidshverdag. Sterke og fine dokumentarer.

Barn og undom

Dette kunne fort vært to egne kategorier. NRK er rett og slett ganske så suverene på barne-innhold. Hvem er det som ikke gleder seg til årets julekalender eller koser seg med å se "Zombie Lars" om og om igjen? NRK har i den siste tiden satset på innhold for eldre barn og ungdommer også, så noe finnes for både store og småsøsken.

FlippKlipp

(Image credit: NRK)

NRK skulle satse på Youtubere og dermed ble FlippKlipp til. Dette er mer en kanal enn en serie med sitt varierte innhold. Her har man bygget Norge i Minecraft og gått på Ville Veier for å nevne noen få ting.

Fantorangen

NRK sin superstjerne og tidligere maskorama deltager. (Åpnes i ny fane) Fantorangen har flere egne serier, spinn-off serier og vært med i James Bond film. De senere årene har Fantorangen fått venner som Pivi og Fantus, så Fantorangens verden lever snabla bra videre.

Sangfoni

En helt utrolig musikalsk og gjennomført serie som tar for seg kjente og kjære barnesanger. Sangfoni forsker i hva musikk egentlig er og vi oppdager rytmer, undersøker melodier og finner ut hva musikken består av. Nydelig!

Snøfall

Her kunne man hatt med mange julekalendere, men «Snøfall» er med fordi det er en så god fortelling. Reisen til Selma og hennes jakt på sannheten om egen familie tar henne med til byen Snøfall. Vakker musikk og herlig julestemning.

Jenter

Jenter er en av NRK sine lite omtalte suksess-historier. Det var en tid hvor tusenvis av barn mellom 7-14 engasjerte seg i livene til gjengen i Jenter.

Jenter var et nettdrama som fulgte oppskriften til forgjengere som "Sara" og "Mia". Disse seriene hadde millioner av klikk. Sammenligner man dette tallet med størrelsen på målgruppen – de omkring 90000 jentene mellom ti og tolv år i Norge – ser man hvor stort dette var. En annen serie som het «SKAM» fulgte samme oppskrift og den ble jo også ganske så pop.

Lik Meg

Prisbelønnet serie om vennskap, utestenging og det å gå siste året på barneskolen. Oda og Arin har vært bestevenner hele livet, men vennskapet settes på prøve når de starter i syvende klasse. Historien er basert på ekte hendelser som unge jenter i Norge har fortalt. En solid serie som er underholdene og viktig.

Det var listen over programmer vi anbefaler på NRK TV. Det er et hav av underholding i forskjellige sjangre, så her er det bare å ta seg et dykk.