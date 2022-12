Alt om Ivo Caprino

Er du ute etter å se alt av Ivo Caprino? Det er fali, det…

Den engstelige karakteren Ludvig fra Flåklypa Grand Prix er ikke den eneste Ivo Caprino-skikkelsen som har satt spor etter seg. I denne animerte dukkefilmen, som bygger på fortellingene til Kjell Aukrust, er det en lang rekke velskapte figurer og slående sitater. Og denne filmen er langtfra alene i Ivo Caprinos minneverdige portefølje.

Nei, dra meg baklengs inn i fuglekassa!

Halvt italienske Ivo Caprino utmerket seg som skaper av noe av det mest norske vi kan tenke oss, nemlig Flåklypa Grand Prix fra 1975 og en rekke filmatiseringer av norske folkeeventyr. Filmdebuten hans kom imidlertid allerede i 1949, i form av en dukkefilm kalt Tim og Tøffe. Han har også formidlet norske eventyr og fortalt oss om Karius og Baktus.

Her gir vi deg en oversikt over alle Ivo Caprinos filmer, fra den nyeste til den eldste.

Ivo Caprinos filmer

Flåklypa Grand Prix

Jai mange penga, do raka blak Ben Redic Fy Fasan

«Sjuogtredve mil nordover, litt øst og oppover, ligger Flåklypa, ei lita fjellbygd under himmelhvelvingen. Sjølberga med både dampysteri og campingplass, lokalavis og egen TV-sender. Fritt for vær og vind, akkurat der morgensola renner opp over Storjuvet, bor sykkelreparatør Reodor Felgen.»

Ivo Caprinos animerte dukkefilm Flåklypa Grand Prix er blitt kalt Norges største filmsuksess – men som mange andre mesterverk fikk den likevel en trang fødsel. Bare navnene til de kjente skikkelsene i filmen setter assosiasjonene i sving: Reodor Felgen, Solan Gundersen, Ludvig, Ben Redic Fy Fasan, Rudolf Blodstrupmoen og Emanuel Desperados får de fleste av oss til å trekke på smilebåndet

Her møter vi Kjell Aukrusts unike univers i Ivo Caprinos velskapte drakt. Flåklypa Grand Prix er den mest sette kinofilmen i Norges historie, med rundt fem millioner solgte billetter. Filmen er dessuten blitt en viktig juletradisjon.

For alle som ikke husker det, møter vi den eksentriske sykkelreparatøren Reodor Felgen som får økonomisk hjelp fra oljesjeiken Ben Redic Fy Fasan til å bygge verdens raskeste racerbil. Han møter farlige konkurrenter som Ruffino Gassolini, Heinrich von Schnellfahrer og ikke minst den lumske Rudolf Blodstrupmoen i et legendarisk billøp.

Bilskaperen Christian von Koenigsegg nevner filmen som en viktig inspirasjon for sine superbiler.

Se Flåklypa Grand Prix på TV2 Play. (Åpnes i ny fane)

Premiere: 28. august 1975

Rating hos IMDB: 8,4 (Åpnes i ny fane)

Gutten som kappåt med trollet

Trollet er i ferd med å få seg en ubehagelig overraskelse i kortfilmen Gutten som kappåt med trollet. (Image credit: Caprino Studios)

Iva Caprino hadde begge hendene på rattet da dukkefilmen Gutten som kappåt med trollet skulle skapes. Han var regissør, produsent og manusforfatter for denne kortfilmen. Dukkene ble skapt av hans mor, Ingeborg Gude.

Det opprinnelige manuset stammer som kjent fra eventyrsamleren Jørgen Moe, men det er kollegaen Peter Christen Asbjørnsen som er tildelt en realfilmsnutt i begynnelsen av filmen. Han spilles forresten av Harald Heide Steen den eldre.

Det er imidlertid en skikkelse ved navn Talg-Petter, spilt av Claes Gill, som står i sentrum innledningsvis. Han får tilbud om brennevin i bytte mot eventyr, og i det han begynner å fortelle om gutten som kappåt med trollet, begynner filmens animasjonsdel.

Så følger selve eventyret i Caprinos velkjente uttrykk, der Askeladden lurer selveste trollet til å kappspise.

Se Gutten som kappåt med trollet på TV2 Play (Åpnes i ny fane)

Premiere: 30. desember 1967

Rating hos IMDB: 7,9 (Åpnes i ny fane)

Sjuende far i huset

Så, det kommer fremmedfolk rekende. Hva vil nå den karen så seint på kvelden? Faren i smia

Sjuende far i huset er en dukkefilm av Ivo Caprino fra 1966. Filmen bygger på en fortelling fra Asbjørnsen og Moes eventyr Den syvende far i huset. Her spiller Harald Heide Steen den eldre rollen som Peter Christen Asbjørnsen, mens Rolf Just Nilsen står bak alle dukkenes stemmer, med unntak av vandringsmannen, hvis stemme tilhører Carsten Winger. Dukkene i filmen ble skapt av Ivo Caprinos mor, Ingeborg Gude.

Her møter vi en vandringsmann som etter en lang vandring i en vinterlig skog kommer til en storgård i ødemarka. Her spør han om rom for natten, og henvises til stadig eldre generasjoner av familien i jakten på svar.

Se Sjuende far i huset på TV2 Play (Åpnes i ny fane)

Premiere: 1. januar 1966

Rating hos IMDB: 8.0 (Åpnes i ny fane)

Papirdragen

Papirdragen ble skapt på oppdrag fra UNICEF. (Image credit: Caprino Films)

Papirdragen er en kortfilm fra 1963, regissert av Ivo Caprino. Filmen ble skapt på oppdrag fra UNICEF, og ble vist over hele verden i 1960-årene.

Denne animerte dukkefilmen handler om en liten gutt som reiser rundt i hele verden med en papirdrage og hjelper folk som trenger det.

Premiere: 18. juni 1963

Rating hos IMDB: 6.1 (Åpnes i ny fane)

Reve-enka

Dukkefilmen Reve-enka kom i 1962, og ble regissert og produsert av Ivo Caprino. Dukkene ble skapt av Caprinos mor, Ingeborg Gude.

Filmen følger stort sett handlingen i eventyret ved samme navn fra Asbjørnsen og Moes eventyrsamling, men det er også hentet inn elementer fra to andre eventyr i den samme samlingen.

Filmen begynner som realfilm, der Asbjørnsen (Harald Heide Steen d. e.) sitter i en stue hos Gurine (Siri Rom). Når Gurine begynner å fortelle eventyret, går filmen over i dukkefilm.

Her serveres vi historien om en revefrue som har blitt enke etter at mannen hennes forspiste seg på høns. Med tiden får hun besøk av tre friere …

Se Reveenka på TV2 Play (Åpnes i ny fane)

Premiere: 1962

Rating hos IMDB: 7,9 (Åpnes i ny fane)

Askeladden og de gode hjelperne

Dukkefilmen Askeladden og de gode hjelperne er en animert dukkefilm som kom ut i mars 1961, med premiere på Saga Kino. Filmen mottok strålende anmeldelser.

Filmen ble regissert og produsert av Ivo Caprino. Han skrev også manuset, som bygger på det norske folkeeventyret med samme navn fra samlingen til Asbjørnsen og Moe.

Filmen begynner som realfilm, der to barn banker på døren til Asbjørnsens bilbliotek. Asbjørnsen forteller dem eventyret om Askeladden og de gode hjelperne, og filmen går over i dukkefilm. Harald Heide Steen d. e. spiller Asbjørnsen.

Fortellingen handler om kongen som lover bort kongsdatteren og halve kongeriket til den som kan bygge et skip som både bevege seg til lands og til vanns. Askeladden får uventet hjelp av mennesker med fantastiske evner.

Se Askeladden og de gode hjelperne på TV2 Play (Åpnes i ny fane)

Premiere: Mars 1961

Rating hos IMDB: 7,9 (Åpnes i ny fane)

Ugler i mosen

Bilde fra filmen Ugler i Mosen. (Image credit: Ivo Caprino)

Ugler i mosen er Ivo Caprinos eneste realfilm. Filmen har visse overnaturlige trekk med innslag av animasjon. Den kom på kino 26. desember 1959, og her møter vi en rekke kjente skuespillere i rollene – med Grethe Kausland (Lille Grethe) i hovedrollen.

Filmen bygger på forfatteren Finn Havrevolds barnebok Marens lille ugle. Her snus livet til Oslo-familien Monsen på hodet når de arver et hus på Sørlandet. De to jentene Maren og Trine leter etter en forsvunnet skatt etter en eksentrisk onkel, samtidig som det oppstår en rekke forviklinger.

Premiere: 26. desember 1959

Rating hos IMDB: 6,9 (Åpnes i ny fane)

Et hundeliv med meg

Filmen Et hundeliv med meg ble laget på oppdrag. (Image credit: Caprinofilm)

Et hundeliv med meg er en kortfilm som ble laget av Ivo Caprino på oppdrag for Nordiske Sparebanker i 1958. I filmen er fortelleren en ugle, og formidlingen av blant annet viktigheten av å spare skjer på verseform. Filmen utspiller seg i Hundeby, der hver hunderase ivaretar egne samfunnsfunksjoner.

Som så mange Caprino-filmer, er også denne filmen en dukkefilm. Dukkene ble skapt av Caprinos mor, Ingeborg Gude.

Premiere: 1958

Rating hos IMDB: 6,4 (Åpnes i ny fane)

Klokkeklang

Kortfilmen Klokkeklang ble skapt av Ivo Caprino i 1955, på oppdrag fra Oslo Kinematografer. Denne julefilmen er en liten smakebit på Caprinos tilnærming til filmarbeid med modeller og dukker. Tross sitt muntre humør, har den godslige julenissen en liten reprimande på lur.

Se Klokkeklang på YouTube (Åpnes i ny fane)

Premiere: 1955

Rating hos IMDB: Ikke tilgjengelig

Den standhaftige tinnsoldat

Den standhaftige tinnsoldat ble laget i forbindelse med 150-årsjubileet for H. C. Andersen. (Image credit: Caprinofilm)

Den standhaftige tinnsoldat er en animert norsk-dansk kortfilm som ble produsert av Ivo Caprino i 1954–1955. Filmen ble laget i forbindelse med 150-årsjubileet for den danske forfatteren H. C. Andersen. Dukkene i filmen ble skapt av Caprinos mor, Ingeborg Gude.

Filmen ble vist som forfilm på kino i både Danmark og Norge.

Klatremus i knipe

Klatremus i knipe ble laget på oppdrag fra De Nordiske Sparebanker. (Image credit: Caprinofilm)

Klatremus i knipe er en animasjonsfilm fra 1955. Den ble skapt av Ivo Caprino, etter inspirasjon fra skikkelsene i Thorbjørn Egners fortelling om Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen.

Filmen ble laget på oppdrag fra De Nordiske Sparebanker, og den er en reklamefilm om banksparing.

Premiere: 1955

Rating hos IMDB: 6,7 (Åpnes i ny fane)

Karius og Baktus

Her i tennene til Jens er vi aldri sukkerlens. Karius og Baktus

Karius og Baktus er en av Ivo Caprinos aller mest kjente animasjonsfilmer. Filmen bygger på Thorbjørn Egners fortelling om de to tanntrollene Karius og Baktus, som skaper utrivelige forhold i munnen til Jens. De velkjente dukkene er laget av Caprinos mor Ingeborg Gude.

Se Karius og Baktus på TV2 Play (Åpnes i ny fane)

Premiere: 1955

Rating hos IMDB: 7,7 (Åpnes i ny fane)

Veslefrikk med fela

Jeg hadde en skilling, men nå har jeg to … Veslefrikk

Veslefrikk med fela er en animert kortfilm fra 1951. Den ble regissert av Ivo Caprino og bygger på Peter Christen Asbjørnsens eventyr ved samme navn. Dette var Caprinos første dukkefilm som tok for seg de norske folkeeventyrene. Overraskende nok vakte filmen internasjonal oppsikt og ble prisbelønt i Italia. Som med så mange av Caprinos filmer, var det hans mor, Ingeborg Gude, som laget dukkene.

I filmen følger vi felespilleren Veslefrikk som reiser ut i verden for å søke lykken etter å ha vært tre lange år i tjeneste hos den onde lensmannen.

Se Veslefrikk med fela på TV2 Play (Åpnes i ny fane)

Premiere: 15. mai 1951

Rating hos IMDB: 7,6 (Åpnes i ny fane)

Musikk på loftet

Ivo Caprino-filmen Musikk på loftet kom i 1950. (Image credit: Caprinofilm)

Musikk på loftet, også kjent som En dukkedrøm, er en animasjonsfilm regissert av Ivo Caprino. Denne animerte kortfilmen kom i 1950. Caprino hadde selv hånd om regi, foto og manus. Hans mor, Ingeborg Gude, laget dukkene. Filmen utspiller seg i to deler, derav de to navnene.

Filmen handler om to barn av en musikkhandler. I stedet for å lære seg å spille instrumenter, ødelegger de dem. En natt besøkes de av Ole Lukkøye som gir dem livaktige drømmer om musikkinstrumenter, noe som gir dem inspirasjon …

Premiere: 1950

Rating hos IMDB: 6,8 (Åpnes i ny fane)

Tim og Tøffe

Tim og Tøffe var Ivo Caprinos debutfilm. (Image credit: Caprinofilm)

Tim og Tøffe er Ivo Caprinos filmdebut. Denne animerte dukkefilmen kom allerede i 1949, og ble skrevet, regissert og produsert av Caprino. Filmen ble laget for Norsk Film A/S og dukkene ble skapt av Ivo Caprino selv og hans mor, Ingeborg Gude.

Filmen handler om vennene og trubadurene Tim og Tøffe. En apekatt stjeler Tøffes mandolin og jakten begynner.

Filmen var den første demonstrasjonen av Caprinos arbeid med å få dukker til å bevege seg tilnærmet naturlig på film.

Premiere: 1949

Rating hos IMDB: 6,2 (Åpnes i ny fane)

