Slik ser du «Hamilton»

I 2022 fikk vi andre sesong av den svenske spenningsserien «Hamilton». Her møter vi norske Jakob Oftebro i hovedrollen som den hemmelige agenten Carl Hamilton. Med bakgrunn fra avansert trening i USA blir Hamilton et viktig verktøy for den svenske etterretningstjenesten i kampen mot terrorisme og cyberangrep.

Hvem er Hamilton?

Den hemmelige agenten Carl Gustav Gilbert Hamilton ble skapt av den svenske forfatteren Jan Guillou. Han er svensk greve, etterretningsoffiser og militær dykker med spesialutdannelse fra Navy Seals og CIA.

Hamilton er hovedpersonen i ti spenningsromaner som ble utgitt mellom 1986 og 1995. Siden har han spilt en viktig rolle i romanene «Madame Terror» (2006) og «Men ikke hvis det gjelder din datter» (2008).

Hamilton har tidligere figurert i både filmer og TV-serier. Produksjonene fra 1989 til 1998 legger seg nær bøkene, med enkelte modifikasjoner, og her møtte man de kjente svenske skuespillerne Stellan Skarsgård, Peter Haber, Stefan Sauk og Peter Stormare i hovedrollen som Hamilton.

I den nye serien som løper fra 2020, som hittil er kommet i to sesonger, er det norske Jakob Oftebro som har fått æren av å spille Carl Hamilton. Den nye serien frigjør seg i større grad fra Guillous bøker, men karakterene er i stor grad de samme. Og den utspiller seg i vår egen tid.

Sesong 1 – 2020

Stockholm rystes av flere bombeeksplosjoner og cyberangrep. Carl Hamilton har akkurat kommet tilbake til Sverige etter en flerårig spesialutdanning i USA og blir ansatt i den militære spesialenheten OP5. Hamilton får i oppdrag å hjelpe den svenske etterretningstjenesten i jakten på de skyldige. Han er naturligvis også dobbeltagent for CIA.

Under innspillingen ble hovedrolleinnehaveren Jakob Oftebro alvorlig skadet. Han fikk andregrads forbrenning i ansiktet, men etter noen måneder kunne innspillingen gjenopptas. Da overtok Erik Leijonborg som regissør. Manuset er forfattet av blant andre Petter S. Rosenlund. I de øvrige rollene møter vi blant andre Annika Hallin, Nina Zanjani, Jörgen Thorsson og Krister Henriksson.

Den første sesongen er i hovedsak spilt inn i Stockholm, men det er også scener fra blant annet Marokko og Litauen. 1. sesong av den nye TV-serien om Hamilton består av i alt ni episoder. Første episode ble sluppet 1. januar 2020.

Episode #1.1

Sluppet: 1. januar 2020

Rating hos IMDB: 7,0 (Åpnes i ny fane)

Hamilton går gjennom Stockholms gater på utkikk etter flere individer. Det skjer flere eksplosjoner i det som ser ut som et terrorangrep.

Episode #1.2

Sluppet: 8. januar 2020

Rating hos IMDB: 6,9 (Åpnes i ny fane)

Terroristene som sto bak angrepet legger på flukt gjennom skogen. Hamilton kommer tilbake til Sverige etter et oppdrag og overvåkes av Kristin Ek. DG har iverksatt noen tiltak etter å ha vendt tilbake fra Russland.

Episode #1.3

Sluppet: 15. januar 2020

Rating hos IMDB: 7,0 (Åpnes i ny fane)

Hamilton vender igjen tilbake til Sverige, der han har et møte med Sonja. Kristin og Birger gjør fremskritt i jakten på terroristene.

Episode #1.4

Sluppet: 22. januar 2020

Rating hos IMDB: 7,0 (Åpnes i ny fane)

Hamilton og Kristin kommer til Hamburg for å bistå BND i jakten på terroristene. Astrid etterforsker Elenas død. DG finner ut at Hamilton er en dobbeltagent som jobber for CIA.

Episode #1.5

Sluppet: 29. januar 2020

Rating hos IMDB: 7,2 (Åpnes i ny fane)

Haig gir Hamilton en ordre han umulig kan adlyde. Kristin får problemer på hjemmebane når ekteskapet knaker i sammenføyningene. Hamilton og Sonja drar til hennes hytte for endelig å kunne slappe av, men en overraskelse venter.

Episode #1.6

Sluppet: 5. februar 2020

Rating hos IMDB: 7,3 (Åpnes i ny fane)

Hamilton sporer opp Sonja for å fortelle henne sannheten. Møtet avbrytes av at politiet henter henne inn til avhør. Birger hjelper Hamilton med å skaffe beviser got at Haig lyver om oppdraget sitt.

Episode #1.7

Sluppet: 12. februar 2020

Rating hos IMDB: 7,4 (Åpnes i ny fane)

Kristin begynner avhøret av den arresterte Hamilton. Hun finner ut at han har jobbet for Haig og at noen har lurt ham.

Episode #1.8

Sluppet: 19. februar 2020

Rating hos IMDB: 7,1 (Åpnes i ny fane)

For å finne etterretningsmaterialet Borisov ga videre til Norling før han døde, reiser Hamilton til Ukraina, uvidende om at Haig har satt snikmordere på den samme oppgaven.

Episode #1.9

Sluppet: 26. februar 2020

Rating hos IMDB: 7,3 (Åpnes i ny fane)

Hamilton blir forrådt av Tarabasov samtidig som Stockholm rystes av et nytt og omfattende cyberangrep. Landets medier spammes av forhåndsproduserte artikler om terrorangrep som ennå ikke har skjedd.

Sesong 2 – 2022

Den andre sesongen av TV-serien Hamilton ble spilt inn sommeren 2022. Igjen møter vi Jakob Oftebro i hovedrollen som den hemmelige agenten Carl Hamilton. I denne sesongen dukker en skikkelse ved navn Lykke Öjestad opp, spilt av Félice Jankell. Hun er Hamiltons nye flørt.

Sesong 2 består av åtte episoder, fordelt på fire fortellinger. Episodene er innspilt i blant annet Kiruna, Brussel og på Rivieraen. Erik Leijonborg og Per Hanefjord har vært regissører for sesong 2. Handlingen innledes med at Hamilton reiser til Rivieraen for å renvaske en kollega.

Den første episoden i andre sesong av Hamilton ble vist 18. april 2022.

Episode #2.1

Sluppet: 18. april 2022

Rating hos IMDB: 7,8 (Åpnes i ny fane)

Under en topphemmelig NATO-operasjon i Middelhavet blir en svensk angrepsdykker drept. Hamilton kjente offeret fra tiden i Navy SEAL og reiser til militærbasen i Toulon i sør-Frankrike for å granske hendelsen.

Episode #2.3

Sluppet: 25. april 2022

Rating hos IMDB: 7,9 (Åpnes i ny fane)

En trailer stoppes i tollen på grensen mellom Sverige og Finland. Sjåføren ble drept i en skuddveksling, og det er mystisk last ombord. Sporene leder mot Kiruna, og dit sendes Hamilton på oppdrag.

Episode #2.4

Sluppet: 25. april 2022

Rating hos IMDB: 7,8 (Åpnes i ny fane)

Faren til tre brødre fra Kroatia blir drept av en bombe som er plassert i bilen hans. Brødrene sverger hevn. Kristin slutter seg til Carl i Kiruna, og sporene som avdekkes der fører helt opp til maktens tinder.

Episode #2.5

Sluppet: 2. mai 2022

Rating hos IMDB: 8,3 (Åpnes i ny fane)

En svensk-kinesisk forsker finner opp DNA-teknologi som kan brukes som våpen. An våpenhandler kidnapper forskeren og hennes familie for å få tak i denne teknologien. Hamilton blir sendt til forskerens laboratorium.

Episode #2.6

Sluppet: 2. mai 2022

Rating hos IMDB: 8,6 (Åpnes i ny fane)

Hamiltons kjæreste er blitt kidnappet av en våpenhandler. Det holdes et møte på en nedlagt militærbase i Belarus. Hamilton tar med seg et team for å befri kjæresten.

Episode #2.7

Sluppet: 9. mai 2022

Rating hos IMDB: 8,6 (Åpnes i ny fane)

An svensk regnskapsfører for et polsk oljeselskap lekker opplysninger fra selskapet. Etter å ha blitt utsatt for et drapsforsøk, går han i dekning i den svenske ambassaden i Warszawa. Hamilton sendes dit for å hente ham ut derfra.

Episode #2.8

Sluppet: 9. mai 2022

Rating hos IMDB: 8,3 (Åpnes i ny fane)

Smuler av informasjon leder til miljøorganisasjonen Green Army. Hamilton infiltrerer organisasjonen og avdekker en stor sammensvergelse.