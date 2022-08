Slik ser du «Game of Thrones» – se alle sesongene av «House of the Dragon»-forløperen

«Game of Thrones» var tiårets største TV drama og HBO sin største suksess. «Game of Thrones» gikk fra noen hadde lest om til noen alle så på, med millioner av seere over de åtte sesongene som ble laget. Alle sesongene finner du på HBO Max. (opens in new tab)

Sitater som "winter is coming" og "valar morghulis" ble allemannseie i «Game of Thrones». Blandingen av maktkamp, drager, action og sex-scener gjør at man bare må se en episode til. Heldigvis har du 73 episoder å binge deg igjennom, så her er det bare å sette seg godt til rette.

Game of Thrones (Image credit: HBO) Sendt: 2011-2019 Sesonger: 8 (73 episoder totalt) Laget av: George R. R. Martin, David Benioff, D. B. Weiss, Skuespillere: Sean Bean, Richard Madden, Kit Harrington, Gwendoline Christie, Lena Headey, Peter Dinklage, Emilia Clarke, Maisie Williams Se på : HBO Max (opens in new tab)

«Game of Thrones» gjorde også relativt ukjente skuespillere til superstjerner. Emilia Clarke, Kit Harington og Maisie Williams er noen som for alvor kom ut i rampelyset. Peter Dinklage gjorde så godt inntrykk at han stakk av med en Emmy for sin rolle som Tyrion Lannister. Selve serien har vunnet flere Oscar statuetter og Emmy priser.

Oppfølgeren «House of the Dragon» har store sko å fylle, men virker å ha blitt godt mottatt av publikum. Handlingen er satt 200 år før den i «Game of Thrones» og fokuserer på historien rundt Targaryen dynastiet.

Det er flere drager i «House of the Dragon», men vi tipper serien er ganske likestilt sin forgjenger i antall drap, sex-scener og drama.

Les alt vi vet så langt om House of the Dragon.

Basert på George RR Martin sine «A Song of Ice and Fire» følger vi kampen over jerntronen. Denne kampen er ikke bare slåssing, men fylt med andre ingredienser som gjorde serien fort til en mega hit.

Så hvordan lager du «Game of Thrones»? Her er ingrediensene:

10 liter maktsyke personer

1 stk jerntrone

2 ss drama

6 tonn frosne zombier

3 stk drager

5 dl kjærlighet

5 dl fæle skurker

1 mg incest

15 kg sex og nakenhet

Rør godt sammen, stek på 900° og la hvile før bruk

Game of Thrones?!

Trodde det var House of the Dragon nå jeg

(Image credit: HBO)

Jada, House of the Dragon (opens in new tab) er ute nå, men med bare en episode som slippes i uken er det deilig å fylle tomrommet med «Game of Thrones». Handlingen er 200 år etter House of the Dragon, så serien har ingen spoilere.

Er du en av de få i hele verden som ikke har sett «Game of Thrones» enda? Da er jo dette en ypperlig mulighet til å gjøre noe med det. Vi skal ikke si det til noen.

Slik ser du Game of Thrones i utlandet

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Game of Thrones, uansett hvor du befinner deg i verden.

Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til.

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til Game of Thrones.