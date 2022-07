Tyskland – Frankrike: Slik ser du semifinalen i EM på nett, uansett hvor du befinner deg

Det blir hardt mot hardt i kveldens semifinale i EM mellom Tyskland, det eneste laget som ikke har tapt én eneste kamp i mesterskapet, og Frankrike, som nettopp slo ut de regjerende mestrene med en av de mest imponerende eksemplene på lagspill i sluttspillet. Kampen mellom kapteinene Alexandra Popp og Wendie Renard ligger an til å bli en kamp for historiebøkene, så les videre for mer informasjon om hvordan du ser Tyskland – Frankrike live på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Tyskland – Frankrike Dato: Onsdag 27. juli Starttidspunkt: 21:00 Arena: Stadium Mk, Milton Keynes, England Se på TV: TV2 Strøm på nett: TV2 Play (opens in new tab) Se uansett hvor du befinner deg: Test ExpressVPN 100% risikofritt (opens in new tab)

Med åtte europamesterskapstitler i gymbaggen var det ingen bombe at Tyskland klarte seg fint i gruppespillet, men de fikk seg en aldri så liten kilevink av Østerrike forrige uke. Popp, som har scoret i hver bidige kamp hittil, sikret seieren sent i forløpet etter en rovlysten inngripen som ble utført på ren og skjær viljestyrke, og tyskerne vet at de må grave minst like dypt mot Frankrike.



På tross av å ha mistet angriper Marie-Antoinette Katoto (til skade), klatret Les Bleues til nye høyder mot Nederland sist lørdag, med en av de mest imponerende fotball-showene hittil i turneringen. Corinne Diacres stjerner produserte 33 skudd på mål, og på en hvilken som helst annen dag kunne vi ha sett basketballaktige tilstander.



De måtte jobbe hardt for 1-0-seieren, et sluttresultat som på ingen måte representerte kampforløpet, men til syvende og sist var det en god oppvarming til kveldens kamp. I Delphine Cascarino, Kadidiatou Diani og Grace Geyoro har Frankrike et knippe av turneringens absolutt mest eksplosive angripere, men det må også til, om målvakt Merle Frohms skal overlistes.



De evig fremadfossende Lina Magull og ovennevnte Popp kommer til å være en konstant plage mot en fransk backlinje som har hatt som vane å snuble med jevne mellomrom. Vinnerne av kveldens kamp møter England i EM-finalen på søndag. Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Tyskland – Frankrike på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Tyskland – Frankrike på nett

(opens in new tab) Det er NRK og TV2 som har senderettighetene til EM i fotball for kvinner 2022. Har du ikke muligheten til å se kampen på TV, så er det mulig å strømme via TV2 Play-appen i hele EU/EØS. Avspark for kveldens kamp er klokken 21:00 på TV2 og TV2 Play. Strøm EM-kampen på TV2 Play. (opens in new tab) EM-kampene sendes på såkalte åpne TV-kanaler, denne gangen på TV2. Direktesendinger på TV kan du få med deg via TV2 Play-appen, men det krever likevel et abonnement. Befinner du deg utenfor Europa når kampen sendes? Null stress, du kan likevel ta i bruk de norske strømmetjenestene. Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se EM-kampen på TV2 Play om du befinner deg i utlandet. (opens in new tab)

Slik ser du Tyskland – Frankrike hvis du befinner deg i utlandet

Geoblokkering kan stikke kjepper i hjulene for enhver fotballentusiast, for det er ikke alltid så lett å kople seg på strømmetjenester når man er på reise. EM-kamper sendes på lokale TV-kanaler over store deler av verden, så det er mulig du klarer å finne en kneipe med tilgang, men det enkleste er selvsagt å strømme selv.

De digitale grensene kan likevel forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Tyskland – Frankrike, uansett hvor du befinner deg i verden.

(opens in new tab) ExpressVPN – skaff deg vår testvinner (opens in new tab)



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis (opens in new tab). Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager (opens in new tab)

Slik bruker du en VPN for å se Tyskland – Frankrike

Det er såre enkelt å bruke en VPN-tjeneste for å få tilgang til NRK TV når du befinner deg i utlandet. Det hele gjøres på følgende vis:

1. Last ned og installer VPN-programvaren – vår testvinner er ExpressVPN

2. Kople deg til en passende server – åpne VPN-applikasjonen, velg så en geografisk lokasjon du vil kople deg til (Norge, i dette tilfellet.)

3. Gå inn på strømmetjenesten og bruk enheten som vanlig – gå inn på TV2 Play og bruk appen slik som du ville ha gjort det hjemme i stua.